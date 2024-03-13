Блокування пункту "Корчова - Краківець" на польському кордоні відновлюється, - Держмитслужба

Польські протестувальники після перерви поновлюють блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець".

Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Протестувальники блокуватимуть дорогу, якою вантажівки рухаються на виїзд з Польщі та на в’їзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску.

Також вони перекриють на відстані до 500 метрів до пункту пропуску автомагістраль А4. Раніше цю дорогу не перекривали.

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"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься БЕЗПЕРЕШКОДНО", - додали в Держмитслужбі.