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Блокування пункту "Корчова - Краківець" на польському кордоні відновлюється, - Держмитслужба

кордон,корчова,польща

Польські протестувальники після перерви поновлюють блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець".

Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Протестувальники блокуватимуть дорогу, якою вантажівки рухаються на виїзд з Польщі та на в’їзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску.

Також вони перекриють на відстані до 500 метрів до пункту пропуску автомагістраль А4. Раніше цю дорогу не перекривали.

Також читайте: Блокада кордону: Польські протестувальники повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох пунктах

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься БЕЗПЕРЕШКОДНО", - додали в Держмитслужбі.

Автор: 

кордон (4807) Польща (8612) протест (2402) Державна митна служба (657)


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Топ коментарі
+3
А кордони з кацапстаном та Білорусією також заблокували?
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13.03.2024 11:04
+3
Та він і не був розблокований....
Два дні показуху зробили,випустили трохи більше авто ( черга була вже в межах 150 км) і знову закрили по команді ...! А на рахунок "треба готуватись до посівної" -в протестах фермерів практично немає ,звичайні "заробітчани" за 500 злотих на добу!
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13.03.2024 11:37
+2
Не можна, бо то цінні торгові партнери, і взагалі путіннападє.
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13.03.2024 11:05
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Не довго музика вигравала
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13.03.2024 11:02 Відповісти
Мене цікавить, зараз весна, треба готувати землю, насіння, техніку і ще багато чого до нового урожаю. То таке питання, а що вони, ті фермери, зупинили весну, чи їх не чекає земля? А, може, то не фермери, або вони живуть тільки з тих дотацій?
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13.03.2024 11:21 Відповісти
Фермери . Я знаю 5 фермерів - вони не працюють -- тільки наимані робітники
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13.03.2024 12:10 Відповісти
А кордони з кацапстаном та Білорусією також заблокували?
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13.03.2024 11:04 Відповісти
Не можна, бо то цінні торгові партнери, і взагалі путіннападє.
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13.03.2024 11:05 Відповісти
Звісно, що ні.
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13.03.2024 11:17 Відповісти
АДМІН!!!ДЕ мій вислів про блокування білоруського кордону зі сторони польші?
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13.03.2024 11:18 Відповісти
Конфедератам докинули грошиків з кацапів.
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13.03.2024 11:24 Відповісти
Шо хермери селітру розсипали тай знову під кордон ? Бабосіки вони такі
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13.03.2024 11:36 Відповісти
Та він і не був розблокований....
Два дні показуху зробили,випустили трохи більше авто ( черга була вже в межах 150 км) і знову закрили по команді ...! А на рахунок "треба готуватись до посівної" -в протестах фермерів практично немає ,звичайні "заробітчани" за 500 злотих на добу!
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13.03.2024 11:37 Відповісти
 
 