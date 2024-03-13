Блокування пункту "Корчова - Краківець" на польському кордоні відновлюється, - Держмитслужба
Польські протестувальники після перерви поновлюють блокування пункту пропуску "Корчова - Краківець".
Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.
Протестувальники блокуватимуть дорогу, якою вантажівки рухаються на виїзд з Польщі та на в’їзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску.
Також вони перекриють на відстані до 500 метрів до пункту пропуску автомагістраль А4. Раніше цю дорогу не перекривали.
"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься БЕЗПЕРЕШКОДНО", - додали в Держмитслужбі.
Топ коментарі
+3 V #508818
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+3 roman roman #499196
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+2 Деніс Войцеховський
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Два дні показуху зробили,випустили трохи більше авто ( черга була вже в межах 150 км) і знову закрили по команді ...! А на рахунок "треба готуватись до посівної" -в протестах фермерів практично немає ,звичайні "заробітчани" за 500 злотих на добу!