Міноборони та аналітичний проєкт DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю
Міністерство оборони України у середу, 13 березня, підписало меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA, який створив інтерактивну онлайн мапу бойових дій російсько-української війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Ціль меморандуму – забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією", - йдеться у повідомленні.
DeepStateUA – це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій.
Як зазначається, DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.
"Міністерство оборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави. Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко й ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Сьогодні наша мапа – це не просто позначення, а суспільна увага, потреба і життя людей, адже нею користуються різні служби та військові у своїй роботі. Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги", - наголосив співзасновник проєкту DeepStateUa Роман Погорілий.
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"Ціль меморандуму - забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією",
як це коригується зі ст. 10 ЗУ "Про оборону України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n187
Міністерство оборони України:
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці України.
Чи аналітика та розвідка МОУ виявилися гіршими ніж Діпстейт?