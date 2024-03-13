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Новини Війна
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Міноборони та аналітичний проєкт DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю

міноборони

Міністерство оборони України у середу, 13 березня, підписало меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA, який створив інтерактивну онлайн мапу бойових дій російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ціль меморандуму – забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією", - йдеться у повідомленні.

DeepStateUA – це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій.

Як зазначається, DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.

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"Міністерство оборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави. Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко й ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Сьогодні наша мапа – це не просто позначення, а суспільна увага, потреба і життя людей, адже нею користуються різні служби та військові у своїй роботі. Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги", - наголосив співзасновник проєкту DeepStateUa Роман Погорілий.

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Автор: 

Міноборони (7455) співпраця (1067) Черногоренко Катерина (125)


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Топ коментарі
+7
Ясно . Теперь и на карте действительного положения вещей не будет .
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13.03.2024 11:35
+5
Всьо - капєц проекту ...
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13.03.2024 11:32
+3
Звісно, я не ознайомлений з меморандумом, про який йжеться мова. В мене єдине питання щодо ось цього:
"Ціль меморандуму - забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією",
як це коригується зі ст. 10 ЗУ "Про оборону України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n187

Міністерство оборони України:
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці України.

Чи аналітика та розвідка МОУ виявилися гіршими ніж Діпстейт?
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13.03.2024 11:33
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13.03.2024 11:28 Відповісти
А хто це ? Чому нема призвіщь від Міноборони ? Що це за тітка з ДЕКОЛЬТЕ ????
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13.03.2024 11:29 Відповісти
Бригадный генерал Де Кольте из ГУР, шо за наивный вопрос.
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13.03.2024 11:34 Відповісти
А вы читать пробовали статью? , там есть имя и фамилия. И декольте точно такое же, как ваша внимательность, его нет
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13.03.2024 11:46 Відповісти
Тетя вдягнена для коктейлю , а не для служби в Міноборони
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13.03.2024 11:49 Відповісти
Та ще заступниця мінистра . ВОНИ МАБУДЬ З ЦИРКА ?
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13.03.2024 11:50 Відповісти
Твоя усідка. Навіщо тобі прізвища? Ти по гриби разом будеш ходити?
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13.03.2024 20:31 Відповісти
Але все-таки краще було б МО окремо, Діпстейт окремо.
Бо тепер зєлєні їх змусять брехати.
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13.03.2024 11:32 Відповісти
Всьо - капєц проекту ...
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13.03.2024 11:32 Відповісти
Звісно, я не ознайомлений з меморандумом, про який йжеться мова. В мене єдине питання щодо ось цього:
"Ціль меморандуму - забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією",
як це коригується зі ст. 10 ЗУ "Про оборону України" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n187

Міністерство оборони України:
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки, прогнозуванні, виявленні та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеці України.

Чи аналітика та розвідка МОУ виявилися гіршими ніж Діпстейт?
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13.03.2024 11:33 Відповісти
Звільнення Кубані від путінської нечисті продовжується - Репортаж ЛСР з населеного пункту Теткіно https://t.me/pecheri_mordora
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13.03.2024 11:35 Відповісти
Ясно . Теперь и на карте действительного положения вещей не будет .
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13.03.2024 11:35 Відповісти
Тепер реальний стан речей тільки в ISW ?
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13.03.2024 11:50 Відповісти
как будто на карте раньше в некоторых частях была правда? даже если бы "deep state map" плотно общались с конкретными бойцами, и помечали на карте правдивые данные день в день, то их проект бы просто закрыли, или срок ещё впаяли бы за работу на рф. в целом проект как карта рабочий, картинки подгружаются, есть зум, но какой нормальный человек будет ожидать от такой карты реальных данных? судя по комментариям возможно некоторым не нравится что их проект заметили и даже как-то отметили в министерстве, но дело возможно не только в этом, например, work ua, или другие подобные проекты, просто возможно некоторые не любят как другие примазываются к теме войны, ищут в этом выгоду, или какой-то профит. но это их проекты, и их решения.
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13.03.2024 11:55 Відповісти
Перемог тепер стане більше
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13.03.2024 11:59 Відповісти
Тепер на мапі ми будемо в Криму за 3 місяці
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13.03.2024 13:09 Відповісти
Потужно
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13.03.2024 14:03 Відповісти
 
 