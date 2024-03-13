Міноборони та аналітичний проєкт DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю

Міністерство оборони України у середу, 13 березня, підписало меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA, який створив інтерактивну онлайн мапу бойових дій російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Ціль меморандуму – забезпечити обмін даними між Міністерством та ГО "Діпстейт ЮА", щоб посилити Збройні Сили України актуальною інформацією", - йдеться у повідомленні.

DeepStateUA – це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій.

Як зазначається, DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій – і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.

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"Міністерство оборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави. Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко й ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Сьогодні наша мапа – це не просто позначення, а суспільна увага, потреба і життя людей, адже нею користуються різні служби та військові у своїй роботі. Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги", - наголосив співзасновник проєкту DeepStateUa Роман Погорілий.

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