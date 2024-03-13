США нададуть Польщі кредит у $2 млрд на оборону, - Байден
Сполучені Штати нададуть на оборонні потреби Польщі кредит у 2 млрд доларів.
Про це президент США Джо Байден повідомив після зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єром Польщі Дональдом Туском, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Під час зустрічі президент Байден повідомив, що США нададуть Польщі новий прямий кредит у розмірі $2 млрд для зміцнення її безпеки та підтримки її оборонної модернізації за рахунок раніше виділених Конгресом США коштів", - йдеться у повідомленні.
В Білому домі зазначили, що ця позика дозволить Польщі закупити додаткове американське оборонне обладнання, що сприятиме подальшій підтримці робочих місць у США та поглибленню відносин між країнами у сфері безпеки.
Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache.
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Гей, магашисти, що там трумп на нього скаже?
Ну правильно. Це ж вони воюють вже два роки, а не ми...
https://newsua.one/news-military/92658.html
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Непоганий такий бізнес - позичити гроші щоби в тебе купили...
Жора, Байден , не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, не выполнили обещаний для Украины , зачем вы опять нервничаете? " (с)
Давайте по порядку , а-то у поляков "только спросить" ... , а нам для дела нужно .
Цинічні і огидні підри. Україна два роки захищає НАТО від прямої війни з росією, за це нам дали десяток дохлих мі-8. Ляхам, які взагалі не воюють і хєр будуть воюва аж цілих 96 ************* апачечів. Потвори.
Але якщо їм полегшає - то нехай.
Україні потрібні ракети і літаки.