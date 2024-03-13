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Новини
2 021 20

США нададуть Польщі кредит у $2 млрд на оборону, - Байден

байден,джо

Сполучені Штати нададуть на оборонні потреби Польщі кредит у 2 млрд доларів.

Про це президент США Джо Байден повідомив після зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єром Польщі Дональдом Туском, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Під час зустрічі президент Байден повідомив, що США нададуть Польщі новий прямий кредит у розмірі $2 млрд для зміцнення її безпеки та підтримки її оборонної модернізації за рахунок раніше виділених Конгресом США коштів", - йдеться у повідомленні.

Читайте: У Держдепі США вважають пропозиції в Конгресі надати Україні допомогу як кредит не найкращим варіантом

В Білому домі зазначили, що ця позика дозволить Польщі закупити додаткове американське оборонне обладнання, що сприятиме подальшій підтримці робочих місць у США та поглибленню відносин між країнами у сфері безпеки.

Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готове перекинути в Польщу 300 тисяч військових в разі загрози, - Генштаб

Автор: 

Байден Джо (2892) кредит (3850) Польща (8612) США (23303)


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Топ коментарі
+10
Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache

Ну правильно. Це ж вони воюють вже два роки, а не ми...
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13.03.2024 12:29
+10
Може краще Україні дати ці 2 млрд ? Поляки нічого обороняти не будуть. Максимум два тижні Польща буде воювати - це те саме що Афганістан.
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13.03.2024 12:30
+8
96 апачей полякам которые прячуться за спиной украинцев, однако. Не в коня корм, как говорится
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13.03.2024 12:32
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13.03.2024 12:27 Відповісти
Але цей кредит має затвердити Конгрес.

Гей, магашисти, що там трумп на нього скаже?
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13.03.2024 12:27 Відповісти
Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache

Ну правильно. Це ж вони воюють вже два роки, а не ми...
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13.03.2024 12:29 Відповісти
мы кстати за апачи и вертолеты как таковые вообще не заикались)))хтя вроде один раз бегугла просила вместе с thaadamи и рельсотронами на есминцах)
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13.03.2024 12:31 Відповісти
Не просили? А як же Юга Апач?
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13.03.2024 12:37 Відповісти
Не зовсім так:

https://newsua.one/news-military/92658.html
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13.03.2024 15:50 Відповісти
Може краще Україні дати ці 2 млрд ? Поляки нічого обороняти не будуть. Максимум два тижні Польща буде воювати - це те саме що Афганістан.
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13.03.2024 12:30 Відповісти
96 апачей полякам которые прячуться за спиной украинцев, однако. Не в коня корм, как говорится
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13.03.2024 12:32 Відповісти
"В Білому домі зазначили, що ця позика дозволить Польщі закупити додаткове американське оборонне обладнання, що сприятиме подальшій підтримці робочих місць у США та поглибленню відносин між країнами у сфері безпеки."
-------
Непоганий такий бізнес - позичити гроші щоби в тебе купили...
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13.03.2024 12:32 Відповісти
Це якесь знущання. Виявляється у так званої "західної демократії" дна немає.
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13.03.2024 12:35 Відповісти
Штати дають Польщі кредит на оборону...вони не бачать написів "путін пшийдж і зроб пожондек"...
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13.03.2024 12:37 Відповісти
Старий то ти погарячкував, ти спочатку запитав у Майка Джонсона, він не проти👀🤮
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13.03.2024 12:39 Відповісти
Украине бесплатно, Польше в кредит ! Негодяи. Срочно требовать и нам в кредит.
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13.03.2024 12:40 Відповісти
А що Україні пропонували "апачі"? Нахєра ти ****** хєрню, штурмова авіація під забороною для України. Бідон боїться що путін нападьот.
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13.03.2024 12:47 Відповісти
Навіщо, якщо у них є фермери, водії та мисливці, які вже проявили себе, як затяті блокувальники кордону? Все під контролем і без грошей США.
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13.03.2024 12:41 Відповісти
" - Бригадир: - Жора, Байден , не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, не выполнили обещаний для Украины , зачем вы опять нервничаете? " (с)
Давайте по порядку , а-то у поляков "только спросить" ... , а нам для дела нужно .
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13.03.2024 12:42 Відповісти
" Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache"

Цинічні і огидні підри. Україна два роки захищає НАТО від прямої війни з росією, за це нам дали десяток дохлих мі-8. Ляхам, які взагалі не воюють і хєр будуть воюва аж цілих 96 ************* апачечів. Потвори.
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13.03.2024 12:44 Відповісти
Сполучені Штати нададуть на блокування кордону Польщі кредит у 2 млрд доларів
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13.03.2024 12:45 Відповісти
ага, надасть, на оборону "фермерів" щоб часом у них ковбаски на кордоні не закінчились...
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13.03.2024 12:46 Відповісти
Ті вертольоти поляків не врятують.
Але якщо їм полегшає - то нехай.
Україні потрібні ракети і літаки.
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13.03.2024 13:53 Відповісти
 
 