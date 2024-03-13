США нададуть Польщі кредит у $2 млрд на оборону, - Байден

Сполучені Штати нададуть на оборонні потреби Польщі кредит у 2 млрд доларів.

Про це президент США Джо Байден повідомив після зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єром Польщі Дональдом Туском, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Під час зустрічі президент Байден повідомив, що США нададуть Польщі новий прямий кредит у розмірі $2 млрд для зміцнення її безпеки та підтримки її оборонної модернізації за рахунок раніше виділених Конгресом США коштів", - йдеться у повідомленні.

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В Білому домі зазначили, що ця позика дозволить Польщі закупити додаткове американське оборонне обладнання, що сприятиме подальшій підтримці робочих місць у США та поглибленню відносин між країнами у сфері безпеки.

Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache.

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