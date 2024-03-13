Україна вже не залежить від Росії в ядерній галузі, - Енергоатом

Попри повномасштабну війну Україна позбулась залежності від Росії в ядерній галузі.

Про це заявив керівник Енергоатома Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми завершили цей процес і вже не залежимо від російських технологій і палива з Росії. Вони завжди використовували свої поставки, щоб чинити на нас тиск і шантажувати", - сказав Котін.

Енергоатом, як повідомлялося раніше, від початку повномасштабного вторгнення РФ відмовився від російського ядерного палива.

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Російське паливо поступово замінили паливом американської компанії Westinghouse. 8 березня перші партії цього палива завезли на Хмельницьку АЕС. Тепер його успішно використовують всі українські атомні станції.