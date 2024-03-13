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Україна вже не залежить від Росії в ядерній галузі, - Енергоатом

аес,хмельницька,хаес

Попри повномасштабну війну Україна позбулась залежності від Росії в ядерній галузі.

Про це заявив керівник Енергоатома Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

"Ми завершили цей процес і вже не залежимо від російських технологій і палива з Росії. Вони завжди використовували свої поставки, щоб чинити на нас тиск і шантажувати", - сказав Котін.

Енергоатом, як повідомлялося раніше, від початку повномасштабного вторгнення РФ відмовився від російського ядерного палива.

Також читайте: Росіяни не мають кваліфікованого персоналу для перезавантаження палива на Запорізькій АЕС, - Котін

Російське паливо поступово замінили паливом американської компанії Westinghouse. 8 березня перші партії цього палива завезли на Хмельницьку АЕС. Тепер його успішно використовують всі українські атомні станції.

Автор: 

АЕС (1155) Енергоатом (1644) ядерне паливо (337) Петро Котін (111)


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Україна - позбулася. А США - ні.
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13.03.2024 13:02 Відповісти
Та ну нафіг.В україні вже побудовано і працює повний цікл виготовлення обогащенного урану з подальшим зберіганням ядерних отходів.Вже не кажу про АЕС запорізьку.
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13.03.2024 13:11 Відповісти
Запорізьку окупували - ось і менша залежність(
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13.03.2024 13:18 Відповісти
американської компанії Westinghouse Джерело:
нема такої компанії. хтось бреше
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13.03.2024 13:24 Відповісти
саме Вестінгауз був підприємцем якому Тесла віддав свої патенти бескоштовно
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13.03.2024 14:26 Відповісти
большинство разпредсетей облэнерго в руках кацапов,и долги выбиваемые из населения при поддержке кабмина идут к ним в офшоры!!!
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13.03.2024 13:34 Відповісти
 
 