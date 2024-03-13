Партнери Шольца по урядовій коаліції закликають відправити Україні ракети Taurus, - Bloomberg

Представники "Зелених" та "Вільних демократів" закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні зброю, яка використовується для точних ударів по захищених цілях, таких як бункери, і має дальність дії понад 500 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Шольц, виправдовуючи відмову від передачі ракет, стверджує, що для керування системою наведення Taurus необхідно розмістити німецький персонал в Україні. А це потенційно зробить Німеччину безпосереднім учасником війни. Крім того, канцлер стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії, включаючи Москву.

Шольца підтримує більшість німців.

"Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер "Вільних демократів", не згоден з виправданням Шольца і все ще сподівається, що він змінить свою думку", пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Лінднер зазначив, що можна відкоригувати радіус дії ракет, щоб запобігти їх використанню по території РФ.

Підтримує відправку Taurus і міністр економіки та віцеканцлер Роберт Хабек із партії "Зелених". Він роздратований одностороннім рішенням Шольца, зазначає видання.

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При цьому Шольц наголошує, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають допомогу Україні, пообіцявши військову допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.

"Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, ППО різних видів", – заявив Шольц журналістам у понеділок у Берліні.