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Партнери Шольца по урядовій коаліції закликають відправити Україні ракети Taurus, - Bloomberg

шольц

Представники "Зелених" та "Вільних демократів" закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні зброю, яка використовується для точних ударів по захищених цілях, таких як бункери, і має дальність дії понад 500 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Шольц, виправдовуючи відмову від передачі ракет, стверджує, що для керування системою наведення Taurus необхідно розмістити німецький персонал в Україні.  А це потенційно зробить Німеччину безпосереднім учасником війни. Крім того, канцлер стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії, включаючи Москву.

Шольца підтримує більшість німців.

"Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер "Вільних демократів", не згоден з виправданням Шольца і все ще сподівається, що він змінить свою думку",  пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Лінднер зазначив, що можна відкоригувати радіус дії ракет, щоб запобігти їх використанню по території РФ.

Підтримує відправку Taurus і міністр економіки та віцеканцлер Роберт Хабек із партії "Зелених". Він  роздратований одностороннім рішенням Шольца, зазначає видання.

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При цьому Шольц наголошує, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають  допомогу Україні, пообіцявши військову допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.

"Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, ППО різних видів", – заявив Шольц журналістам у понеділок у Берліні.

Автор: 

Німеччина (7449) ракети (4048) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+5
Дали б допомогу зразу вже б розбили рашку! А так по каплі капають,обіцянками годують,а наші хлопці та дівчата гинуть на фронті,а мирне населення в тилу! Шольц на зарплаті газпрома?
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13.03.2024 13:49
+4
Так Шольц же ж відправив іх на передєлку
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13.03.2024 13:47
+4
Дайте хєру Шольцу поламатись, він же як дівчинка.
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13.03.2024 13:47
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Так Шольц же ж відправив іх на передєлку
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13.03.2024 13:47 Відповісти
Дайте хєру Шольцу поламатись, він же як дівчинка.
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13.03.2024 13:47 Відповісти
Дали б допомогу зразу вже б розбили рашку! А так по каплі капають,обіцянками годують,а наші хлопці та дівчата гинуть на фронті,а мирне населення в тилу! Шольц на зарплаті газпрома?
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13.03.2024 13:49 Відповісти
я також щодня закликаю
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13.03.2024 13:50 Відповісти
Вже свої ракети треба було зробити давно... Господи, палестиньці навіть їх виробляють в своїх тунелях
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13.03.2024 13:52 Відповісти
Бо в палестинців немає зелених при владі.
А в нас прокацапська влада зєд'єрмаків
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13.03.2024 13:58 Відповісти
Шольцу треба крутити соловьова та кісільова де вони хочуть розвалити всі мости в Німеччині. Може тоді дійде до впертого віслюка.
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13.03.2024 13:56 Відповісти
А дідо шольц проти.
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13.03.2024 13:56 Відповісти
У таурусов истек срок годности - они протухли и мыши провода погрызли
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13.03.2024 14:00 Відповісти
Так розміщуйте персонал, чи що, за згоди України, військові будь-якої з країн НАТО можуть воювати на території України, головне не перетинати кордон кацапстану!
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13.03.2024 14:09 Відповісти
Якби Представники "Зелених" та "Вільних демократів" сказали, щоивйдуть з коації, то Шольц би віддав ракети. А закли Шольцу до одного місця
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13.03.2024 14:17 Відповісти
 
 