Суд ще на два місяці продовжив арешт Шуфрича

Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього депутата Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Про це повідомили із зали суду кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Шуфрич під час засідання сказав, що він перебуває під вартою вже більш як 6 місяців і просив скасувати це рішення. Також про це просили його адвокати, але прокурор вимагав від суду тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Шуфричу та його юристу раніше було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Розслідування щодо колишнього нардепа поки триває.

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