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Новини
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Суд ще на два місяці продовжив арешт Шуфрича

шуфрич

Печерський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього депутата Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Про це повідомили із зали суду кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Шуфрич під час засідання сказав, що він перебуває під вартою вже більш як 6 місяців і просив скасувати це рішення. Також про це просили його адвокати, але прокурор вимагав від суду тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Читайте також: Шуфричу повідомлено про нову підозру: Фінансував Росгвардію в окупованому Криму, - СБУ

Шуфричу та його юристу раніше було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Розслідування щодо колишнього нардепа поки триває. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував нардепа Шуфрича на 2 місяці. ВIДЕО

суд (11731) Шуфрич Нестор (393) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+7
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13.03.2024 15:20
+6
А можна його випустить хвилин на 10, щоб *********, а потім знов садіть
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13.03.2024 15:22
+6
згадую. І головне іде, такий, знімає, охорона там якась....скрізь шухер неймовірний, люди вбрід Ірпінь переходять, в Маріуполі жопа, Ахтирці - торба, а воно катається чортило, екскурсант ****
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13.03.2024 15:34
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Порішав, сховався, бо пиститимуть....больно
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13.03.2024 15:19 Відповісти
До речі, тут хтось вів відлік скільки днів шуфрича не 3,14здели. Це не ви часом?
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13.03.2024 15:23 Відповісти
...ні, не маю змоги вести таку аналітику
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13.03.2024 15:25 Відповісти
Шкода. Було б цікаво. Останній раз це було у 2022 році, коли воно блок пост знімало. Нашаль не прист...ли, псячого сина.
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13.03.2024 15:30 Відповісти
згадую. І головне іде, такий, знімає, охорона там якась....скрізь шухер неймовірний, люди вбрід Ірпінь переходять, в Маріуполі жопа, Ахтирці - торба, а воно катається чортило, екскурсант ****
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13.03.2024 15:34 Відповісти
Та дайте вже йому героя України. Коли його пі..ть, це так надихає.
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13.03.2024 16:41 Відповісти
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13.03.2024 15:20 Відповісти
А можна його випустить хвилин на 10, щоб *********, а потім знов садіть
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13.03.2024 15:22 Відповісти
главного праведника...свои же..
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13.03.2024 15:22 Відповісти
Заради великої мети можна і потерпіти, потім ******* йому усе компенсують з надлишком. Хтось вірить, що воно сидить у камері із зеками, а не на курорті?
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13.03.2024 15:29 Відповісти
В віп камері,але сидить
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13.03.2024 19:02 Відповісти
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13.03.2024 15:30 Відповісти
Потом всей страной будем ему компенсацию платить по решению ЕСПЧ!
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13.03.2024 15:34 Відповісти
**** цацкаются с этими шуфричами тандырами князевыми - думают народ забудет и потом тихонечко их отпустят в лес ....!? психика на грани от этих зашкваров влады.
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13.03.2024 15:34 Відповісти
сцуккі судді..
тягнуть..
чекають мацкалів..
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13.03.2024 15:45 Відповісти
А от чому воно і досі не в зоні? Рєшалово?
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13.03.2024 15:46 Відповісти
Кажуть шо іму там регулярно прилітає попід бздухи - б"ють акуратно но сильно
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13.03.2024 15:50 Відповісти
Цю мерзоту треба було знищити ще 2914 році разом з медвечуком ,рабіновичем та іншою проросійською паскудою.
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13.03.2024 15:56 Відповісти

Кремлівського яничара виродка Шуфру дуже добряче, не били вже дуже давно . Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забувся як це погано коли за зраду України у нього була і не раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно і де він не був треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже всю решту його нікчемного життя.
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13.03.2024 16:24 Відповісти
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13.03.2024 17:13 Відповісти
Його ще не розстріляли свої на передку ? Отже сволота ... живучий !
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13.03.2024 19:25 Відповісти
Мабуть ще не назбиралося достатньо грошей для виплати компенсації. Ну хай ще трохи почекає. А покаранням мабуть буде штраф 6800 грн. Ну як Дубинському. Судді ж у нас всі між собою схожі. Як близнята.
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13.03.2024 23:09 Відповісти
Та "да". Прямо "президентський стандарт"...
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18.04.2024 14:17 Відповісти
 
 