Шуфричу повідомлено про нову підозру: Фінансував Росгвардію в окупованому Криму, - СБУ

Нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якого вже підозрюють у держзраді, повідомлено про нову підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Зокрема, Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із "дачею Медведчука".

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За даними СБУ, цю нерухомість було придбано у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

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Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

Шуфричу та його юристу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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