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Шуфричу повідомлено про нову підозру: Фінансував Росгвардію в окупованому Криму, - СБУ

шуфрич

Нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якого вже підозрюють у держзраді, повідомлено про нову підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Зокрема, Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із "дачею Медведчука".

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За даними СБУ, цю нерухомість було придбано у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

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Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

Шуфричу та його юристу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Автор: 

СБУ (12812) Шуфрич Нестор (391)


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Топ коментарі
+21
Николи че чмо парубком не було. Воно з народження було гнійним 3,14дором.
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08.02.2024 14:12
+17
Та ви шо? Головне, що тут у Верховній Раді голосував разом зі "слугами" і очолював комітет свободи слова.
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08.02.2024 14:09
+15
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08.02.2024 14:11
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А колись же ж таким парубком був ...
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08.02.2024 14:08 Відповісти
Николи че чмо парубком не було. Воно з народження було гнійним 3,14дором.
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08.02.2024 14:12 Відповісти
Не скаіжіть, були часи... Пам'ятаю навіть сватали до юлії володимирівни
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08.02.2024 14:13 Відповісти
Ніт, не було в цього гнійного 3,14дора часів парубоцьких.
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08.02.2024 14:17 Відповісти
пам*ятаю))), таки сватали....
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08.02.2024 16:26 Відповісти
Як?!!! Він ще живий, це зсучене чмо ще не придусили в камері🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜
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08.02.2024 14:44 Відповісти
Ти думаєш він в звичайній камері сидить?
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08.02.2024 14:55 Відповісти
Та ви шо? Головне, що тут у Верховній Раді голосував разом зі "слугами" і очолював комітет свободи слова.
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08.02.2024 14:09 Відповісти
Та чхати він хотів на ваші підозри. Поки не втече до московії, нічого ви тут з ним не зробите.
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08.02.2024 14:10 Відповісти
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08.02.2024 14:11 Відповісти
Тому його в Криму ні разу і не били.
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08.02.2024 14:12 Відповісти
А де зараз шуфріч? У Раді засідає?
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08.02.2024 14:13 Відповісти
у слідчому ізоляторі чалиться ))
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08.02.2024 14:21 Відповісти
У нього персональні там апартаменти? Скількі років він там знаходиться? Може у готелі Малюські з Телеком і велотреком ? Журналисти могли б показати цей ізолятор 🤣🤣
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08.02.2024 14:26 Відповісти
хз, може з Кало-мойшей перестукуються та чифирять ))
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08.02.2024 14:32 Відповісти
Йой, як файно! «Вже підозрюють»! Що трапилось із нерухомістю в Криму президента Зеленського? продав і заплатив податки? Це не фінансування? Не продав і продовжує платити податки?
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08.02.2024 14:17 Відповісти
Малюку треба було яйця Бігусом защемити щоб Портноавьск-Татарівські про Шуфрича згадали?
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08.02.2024 14:17 Відповісти
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08.02.2024 14:20 Відповісти
з 16 року ніхто не підозрював, а зараз - бац й почалось...
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08.02.2024 14:21 Відповісти
Шуфрич конечно мудак! Но такую херню инкриминировать!!!Зеленская платила коммуналка за свою квартиру в Крыму! Ротару платила за охрану своего дома на набережной! Их всех посадить??? Переходит все рамки беззакония
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08.02.2024 14:22 Відповісти
Саме так! Бо це і є підтримка ворога!
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08.02.2024 14:24 Відповісти
А чего раньше, до Зе спали? Или то, что было до, это было не підтримка ворога? Да и к этому списку еще не забывайте про семейку Джамалы. Как там кстати у них дела, все налоги за 10 лет рашке сплатили?
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08.02.2024 14:39 Відповісти
Свободу неграм Африки!
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08.02.2024 15:55 Відповісти
Ти не заблукав, кацапура?
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08.02.2024 15:57 Відповісти
Жена Зеленского в 2014 году помогала собирать информацию о передвижении ВСУ
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08.02.2024 15:07 Відповісти
Спєрва морду набіть,потом на кол посадіть.
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08.02.2024 14:26 Відповісти
ОПЖЗ = Слуга народу
або
Слуга народу = ОПЖЗ
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08.02.2024 14:26 Відповісти
я завжди кажу - що Чівокуні голубі нікуда не поділися - вони перефарбувалися і стали зеленими слугами Уроду! (також як і їх виборці! )
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08.02.2024 14:35 Відповісти
Я пишу "слуга народу"
Рівно "риг" слуга уроду.
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08.02.2024 16:34 Відповісти
я часто пишу "слуга хрін знає чийого народу"
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08.02.2024 16:36 Відповісти
Коли на фронті срака - штурхни Шуфрича. Школа Трускавця.
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08.02.2024 14:30 Відповісти
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08.02.2024 14:38 Відповісти
А чого це падло до сих пір живе?! Ну в крайньому випадку повинен додихати з розірваним дуплом
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08.02.2024 14:43 Відповісти
Вас ніхто не стримує. Дійте!
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08.02.2024 14:55 Відповісти
Так мене до нього не пустять
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08.02.2024 15:07 Відповісти
Отакої.... Коли це стримувало того, хто має бажання?
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08.02.2024 15:37 Відповісти
Пропонуєш СІЗО на приступ брати?
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08.02.2024 15:39 Відповісти
Навіщо? Туди можна потрапити більш простим шляхом.
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09.02.2024 10:18 Відповісти
Наприклад?
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09.02.2024 10:47 Відповісти
Набити морду єрмаку.
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09.02.2024 11:44 Відповісти
Так і до нього не допустять
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09.02.2024 11:46 Відповісти
Ну тоді жбурніть у його яйцем.
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09.02.2024 12:35 Відповісти
І шо, впаде як хряк бєглий?
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09.02.2024 12:38 Відповісти
Авжеж. Це у них у крові. Так сказать сімейне.
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09.02.2024 12:59 Відповісти
Ви провокуєте на вбивство? Що значить «ніхто не стримує»? Карний кодекс стримує.
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08.02.2024 15:58 Відповісти
...суворе і "принципове" СБУ "центр" знайшли таки собі безвідмовну-багаторазову промокашку Суркіса, спеціально натренованого на пздлни мальчика для биття, Щурфіча аби тільки не чипати бакланових-татарових-дермаків-гнидьманцевих-***********..
для лохтората-гупій - пАйдьОт
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08.02.2024 14:47 Відповісти
Колєгі шуфрича і досі разом з зеленими тварями в Раді голосують.
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08.02.2024 14:54 Відповісти
да он уже лет 10 должен удобрять украинскую землю
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08.02.2024 14:58 Відповісти
А Зєльца ща квартиру в Криму, і, відповідно, комунальні коли?
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08.02.2024 15:02 Відповісти
Ещё один в санатории находится,даже рыло не битое как всегда
Через пол года вспомнили
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08.02.2024 15:02 Відповісти
нєажіданна, правда?
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08.02.2024 15:20 Відповісти
Шуфрич - частина яєць регіоналів, її стискають щоб решта мошони голосувала як скажуть.
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08.02.2024 16:00 Відповісти
На кілок ******
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08.02.2024 16:13 Відповісти
А вы знали что у Зеленского и его менеджеров, помимо увлечений со схемами на закупках для МО, есть сексуальные реГиАнальные отношения с ОПЗЖистами, такими как главный столичный любитель русского мира Вадим Столар, которому Ермак помог вывести активы и частные самолеты, такими как Игор Кушнир глава холдинга Киевгорстрой, который с женой умножил холдинг и инвесторов на ноль, такими как завхоз Януковича Кравец который был замечен журналистом УП Ткачем в логове ОПЗЖ в ресторане Ишак за игрой в покер с Арахамией, а сын Кравца являясь депутатом Киевсовета и замом главы постоянной земельной комиссии распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал
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09.02.2024 04:58 Відповісти
 
 