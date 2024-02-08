Шуфричу сообщили о новом подозрении: Финансировал Росгвардию в оккупированном Крыму, - СБУ

Нардепу от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, который уже подозревается в госизмене, сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму. В частности, Шуфрич платил деньги росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

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По данным СБУ, эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, согласно которому ежемесячно переводилось на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы.

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В ходе обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве обнаружены документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Шуфричу и его юристу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

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