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Шуфричу сообщили о новом подозрении: Финансировал Росгвардию в оккупированном Крыму, - СБУ

шуфрич

Нардепу от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, который уже подозревается в госизмене, сообщено о новом подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму. В частности, Шуфрич платил деньги росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей", - говорится в сообщении.

Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

Также читайте: Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ

По данным СБУ, эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, согласно которому ежемесячно переводилось на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы.

Смотрите также: Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. ФОТОрепортаж

В ходе обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве обнаружены документация, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Шуфричу и его юристу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Также смотрите: В ходе обысков у Шуфрича СБУ обнаружила документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. ФОТО

Автор: 

СБУ (19886) Шуфрич Нестор (952)


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Топ комментарии
+21
Николи че чмо парубком не було. Воно з народження було гнійним 3,14дором.
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08.02.2024 14:12
+17
Та ви шо? Головне, що тут у Верховній Раді голосував разом зі "слугами" і очолював комітет свободи слова.
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08.02.2024 14:09
+15
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08.02.2024 14:11
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Правила форума Совет форумчан
А колись же ж таким парубком був ...
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08.02.2024 14:08 Ответить
Николи че чмо парубком не було. Воно з народження було гнійним 3,14дором.
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08.02.2024 14:12 Ответить
Не скаіжіть, були часи... Пам'ятаю навіть сватали до юлії володимирівни
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08.02.2024 14:13 Ответить
Ніт, не було в цього гнійного 3,14дора часів парубоцьких.
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08.02.2024 14:17 Ответить
пам*ятаю))), таки сватали....
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08.02.2024 16:26 Ответить
Як?!!! Він ще живий, це зсучене чмо ще не придусили в камері🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜
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08.02.2024 14:44 Ответить
Ти думаєш він в звичайній камері сидить?
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08.02.2024 14:55 Ответить
Та ви шо? Головне, що тут у Верховній Раді голосував разом зі "слугами" і очолював комітет свободи слова.
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08.02.2024 14:09 Ответить
Та чхати він хотів на ваші підозри. Поки не втече до московії, нічого ви тут з ним не зробите.
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08.02.2024 14:10 Ответить
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08.02.2024 14:11 Ответить
Тому його в Криму ні разу і не били.
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08.02.2024 14:12 Ответить
А де зараз шуфріч? У Раді засідає?
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08.02.2024 14:13 Ответить
у слідчому ізоляторі чалиться ))
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08.02.2024 14:21 Ответить
У нього персональні там апартаменти? Скількі років він там знаходиться? Може у готелі Малюські з Телеком і велотреком ? Журналисти могли б показати цей ізолятор 🤣🤣
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08.02.2024 14:26 Ответить
хз, може з Кало-мойшей перестукуються та чифирять ))
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08.02.2024 14:32 Ответить
Йой, як файно! «Вже підозрюють»! Що трапилось із нерухомістю в Криму президента Зеленського? продав і заплатив податки? Це не фінансування? Не продав і продовжує платити податки?
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08.02.2024 14:17 Ответить
Малюку треба було яйця Бігусом защемити щоб Портноавьск-Татарівські про Шуфрича згадали?
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08.02.2024 14:17 Ответить
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08.02.2024 14:20 Ответить
з 16 року ніхто не підозрював, а зараз - бац й почалось...
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08.02.2024 14:21 Ответить
Шуфрич конечно мудак! Но такую херню инкриминировать!!!Зеленская платила коммуналка за свою квартиру в Крыму! Ротару платила за охрану своего дома на набережной! Их всех посадить??? Переходит все рамки беззакония
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08.02.2024 14:22 Ответить
Саме так! Бо це і є підтримка ворога!
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08.02.2024 14:24 Ответить
А чего раньше, до Зе спали? Или то, что было до, это было не підтримка ворога? Да и к этому списку еще не забывайте про семейку Джамалы. Как там кстати у них дела, все налоги за 10 лет рашке сплатили?
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08.02.2024 14:39 Ответить
Свободу неграм Африки!
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08.02.2024 15:55 Ответить
Ти не заблукав, кацапура?
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08.02.2024 15:57 Ответить
Жена Зеленского в 2014 году помогала собирать информацию о передвижении ВСУ
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08.02.2024 15:07 Ответить
Спєрва морду набіть,потом на кол посадіть.
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08.02.2024 14:26 Ответить
ОПЖЗ = Слуга народу
або
Слуга народу = ОПЖЗ
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08.02.2024 14:26 Ответить
я завжди кажу - що Чівокуні голубі нікуда не поділися - вони перефарбувалися і стали зеленими слугами Уроду! (також як і їх виборці! )
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08.02.2024 14:35 Ответить
Я пишу "слуга народу"
Рівно "риг" слуга уроду.
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08.02.2024 16:34 Ответить
я часто пишу "слуга хрін знає чийого народу"
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08.02.2024 16:36 Ответить
Коли на фронті срака - штурхни Шуфрича. Школа Трускавця.
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08.02.2024 14:30 Ответить
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08.02.2024 14:38 Ответить
А чого це падло до сих пір живе?! Ну в крайньому випадку повинен додихати з розірваним дуплом
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08.02.2024 14:43 Ответить
Вас ніхто не стримує. Дійте!
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08.02.2024 14:55 Ответить
Так мене до нього не пустять
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08.02.2024 15:07 Ответить
Отакої.... Коли це стримувало того, хто має бажання?
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08.02.2024 15:37 Ответить
Пропонуєш СІЗО на приступ брати?
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08.02.2024 15:39 Ответить
Навіщо? Туди можна потрапити більш простим шляхом.
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09.02.2024 10:18 Ответить
Наприклад?
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09.02.2024 10:47 Ответить
Набити морду єрмаку.
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09.02.2024 11:44 Ответить
Так і до нього не допустять
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09.02.2024 11:46 Ответить
Ну тоді жбурніть у його яйцем.
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09.02.2024 12:35 Ответить
І шо, впаде як хряк бєглий?
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09.02.2024 12:38 Ответить
Авжеж. Це у них у крові. Так сказать сімейне.
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09.02.2024 12:59 Ответить
Ви провокуєте на вбивство? Що значить «ніхто не стримує»? Карний кодекс стримує.
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08.02.2024 15:58 Ответить
...суворе і "принципове" СБУ "центр" знайшли таки собі безвідмовну-багаторазову промокашку Суркіса, спеціально натренованого на пздлни мальчика для биття, Щурфіча аби тільки не чипати бакланових-татарових-дермаків-гнидьманцевих-***********..
для лохтората-гупій - пАйдьОт
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08.02.2024 14:47 Ответить
Колєгі шуфрича і досі разом з зеленими тварями в Раді голосують.
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08.02.2024 14:54 Ответить
да он уже лет 10 должен удобрять украинскую землю
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08.02.2024 14:58 Ответить
А Зєльца ща квартиру в Криму, і, відповідно, комунальні коли?
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08.02.2024 15:02 Ответить
Ещё один в санатории находится,даже рыло не битое как всегда
Через пол года вспомнили
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08.02.2024 15:02 Ответить
нєажіданна, правда?
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08.02.2024 15:20 Ответить
Шуфрич - частина яєць регіоналів, її стискають щоб решта мошони голосувала як скажуть.
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08.02.2024 16:00 Ответить
На кілок ******
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08.02.2024 16:13 Ответить
А вы знали что у Зеленского и его менеджеров, помимо увлечений со схемами на закупках для МО, есть сексуальные реГиАнальные отношения с ОПЗЖистами, такими как главный столичный любитель русского мира Вадим Столар, которому Ермак помог вывести активы и частные самолеты, такими как Игор Кушнир глава холдинга Киевгорстрой, который с женой умножил холдинг и инвесторов на ноль, такими как завхоз Януковича Кравец который был замечен журналистом УП Ткачем в логове ОПЗЖ в ресторане Ишак за игрой в покер с Арахамией, а сын Кравца являясь депутатом Киевсовета и замом главы постоянной земельной комиссии распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал
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09.02.2024 04:58 Ответить
 
 