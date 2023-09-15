Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ
Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.
По материалам СБУ Нестор Шуфрич уведомлен о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.
Напомним, Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Председатель Службы безопасности Василий Малюк.
Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России – единая история, и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развивать пророссийские настроения в украинском обществе.
По местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.
Досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
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пнх, тварино
А з першого разу на блокпосту? Що було не так?
побачим, що з цим цирком далі буде... щось не вірю я зеленим, знову все зіллють(
Це та гнида, що неодноразово літала в Африку до "вагнерівців" за завданням пуйла.
До речі, а чого це у цього покидька шуфрича досі **@ло не розквашене? Нєпаряяяядок!..