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Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ

шуфрич

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

По материалам СБУ Нестор Шуфрич уведомлен о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обыски у Шуфрича: Гербы Российской империи, ордена с георгиевскими лентами и кители. ФОТОрепортаж

Напомним, Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Председатель Службы безопасности Василий Малюк.

Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России – единая история, и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развивать пророссийские настроения в украинском обществе.

По местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Также смотрите: СБУ задержала Шуфрича за государственную измену. ФОТО

Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ 01
Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ 02
Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ 03
Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (19861) Шуфрич Нестор (951) государственная измена (1532) подозрение (483)


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Топ комментарии
+32
Табачник - зрадник- помічником був Шкарлет;
Сівкович - зрадник - помічником був Гетьманцев;
Тадеєв - зрадник - помічником був Єрмак.
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15.09.2023 15:07
+25
такое дерьмо было в ВР столько лет
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15.09.2023 15:03
+24
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15.09.2023 15:07
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Приймайте щось на ніч та йдіть спати! Добраніч!
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15.09.2023 21:10 Ответить
Ця влада відкрила ворота ворогу і вся обросла зрадниками, як вошами та гнидами ..
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15.09.2023 21:03 Ответить
А ти смоктунець зеленого прутня, це дуже помітно))
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15.09.2023 21:16 Ответить
Себе пожалій, безмозке створіння
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15.09.2023 21:26 Ответить
це ти про себе, убоге)
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15.09.2023 21:40 Ответить
Дрочи на партрєтік Гундосого, про жінок - то не твоє, тобі не дають. Жінки (молоді і красиві) не ******* дурнуватих
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15.09.2023 21:54 Ответить
Таки дрочиш? Я вгадала))))
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15.09.2023 22:18 Ответить
Ні, не бєди, ніхто там твоє місце не займе) Одягай чулочки і піхтуй прибавку до пенсії заробляй, старий пердун))) ич, причепилося мурло зебздюче
пнх, тварино
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15.09.2023 22:40 Ответить
гнида
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15.09.2023 16:05 Ответить
Та за що? Він же говорить україньскою!
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15.09.2023 16:29 Ответить
На камери, а поза ними - па-рускі, як і уся зелена мразота. Русня засіла у владі.
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15.09.2023 17:07 Ответить
Та й боневтік на камери щось гундосить по українськи. Мабудь маскуються.
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15.09.2023 17:51 Ответить
А кто-то сбрехал что затримали. И кто же это такой брехун?
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15.09.2023 16:42 Ответить
Ви про березень-2022? Затримали - передали СБУ - Баканов відпустив.
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15.09.2023 21:07 Ответить
Нет я про сегодня(15.09.23) С утра Бутусов заявил,что задержан.
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19.09.2023 22:44 Ответить
о ну це ж прекрасно!!!!!
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19.09.2023 22:56 Ответить
Русня засіла в центральних органах влади. Тому і такі "результати". Русню треба випалювати напалмом із їх насиджених крісел.
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15.09.2023 17:06 Ответить
Хто? Шуфрич? О, ні. Не може бути...
А з першого разу на блокпосту? Що було не так?
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15.09.2023 17:14 Ответить
передали в СБУ - Баканов відпустив
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15.09.2023 21:08 Ответить
Хм....Побачимо наскільки аргументована доказова база проти цього п@дара.
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15.09.2023 17:31 Ответить
То його посадили до СІЗО чи залишили вдома?
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15.09.2023 17:35 Ответить
Наскільки я розумію, ця стаття не дозволяє обвинуваченому відпочивати вдома.
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15.09.2023 17:49 Ответить
Хм... Якщо просто підозра - то дома, може навіть здриснути...
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15.09.2023 21:10 Ответить
вже новина прийшла, що на 2 міс. в сізо закрили.
побачим, що з цим цирком далі буде... щось не вірю я зеленим, знову все зіллють(
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15.09.2023 22:46 Ответить
Скотчем надо було його обмотать як у 2022 році
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15.09.2023 17:46 Ответить
армованим на брови) щоб красіво було
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15.09.2023 21:11 Ответить
Ну що це за неповага до чотирижди депутата??? Навіть берці не зняли на обшуці. Вірна ознака що справи в шуфрича швак....на відміну від його подільника коломоши.
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15.09.2023 17:47 Ответить
Під заставу випустять, або обміняють, як кума пуйла.
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15.09.2023 19:49 Ответить
На палю виродка!
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15.09.2023 20:24 Ответить
"Вечер в хату", Игорь Валерьевич...
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15.09.2023 20:49 Ответить
Нєстор летописец !
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15.09.2023 21:21 Ответить
шуфрич--зрадник?! "Нє может бить!"©
Це та гнида, що неодноразово літала в Африку до "вагнерівців" за завданням пуйла.
До речі, а чого це у цього покидька шуфрича досі **@ло не розквашене? Нєпаряяяядок!..
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15.09.2023 21:28 Ответить
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