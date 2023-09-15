Шуфрич получил подозрение в государственной измене, - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом Генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

По материалам СБУ Нестор Шуфрич уведомлен о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

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Напомним, Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Председатель Службы безопасности Василий Малюк.

Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России – единая история, и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развивать пророссийские настроения в украинском обществе.

По местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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