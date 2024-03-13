Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом, - прем’єр Фінляндії Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом, закликавши європейські країни збільшити витрати на оборону та покращити координацію у цій сфері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Виступаючи в середу в Європарламенті, Орпо констатував: "Очевидно, що Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом і є постійною та суттєвою військовою загрозою для Європи".

"Якщо ми, як об'єднана Європа, не зможемо достатньою мірою відповісти на цей виклик, то найближчі роки будуть сповнені небезпек і ознаменовані загрозою нападу, що насувається", – зазначив глава фінського уряду.

"Росія не є непереможною", - сказав Орпо. Він закликав 27 країн Євросоюзу збільшити витрати на оборону, наголосивши, що про свою оборону блок має подбати сам.

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Раніше президент РФ Володимир Путін назвав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО "безглуздим кроком" і заявив, що Росія розмістить війська та військову техніку біля фінського кордону.