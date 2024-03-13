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Новини Війна
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Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом, - прем’єр Фінляндії Орпо

орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом, закликавши європейські країни збільшити витрати на оборону та покращити координацію у цій сфері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Виступаючи в середу в Європарламенті, Орпо констатував: "Очевидно, що Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом і є постійною та суттєвою військовою загрозою для Європи".

"Якщо ми, як об'єднана Європа, не зможемо достатньою мірою відповісти на цей виклик, то найближчі роки будуть сповнені небезпек і ознаменовані загрозою нападу, що насувається", – зазначив глава фінського уряду.

"Росія не є непереможною", - сказав Орпо. Він закликав 27 країн Євросоюзу збільшити витрати на оборону, наголосивши, що про свою оборону блок має подбати сам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання НАТО у Північній Європі є сигналом для Росії, - президент Фінляндії Стубб

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО "безглуздим кроком" і заявив, що Росія розмістить війська та військову техніку біля фінського кордону.

Автор: 

Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+7
Для Європи,навіть без США,подвоїти витрати на безпеку й оборону в 2 рази,абсолютно реально.Потрібно всього 4% від ВВП,це приблизно 500 мільярдів доларів.
10 % від цієї суми нехай виділять Україні,і досить,росія здохне.А на решту самі нехай озброюються.Теж потрібно.
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13.03.2024 17:48
+7
Конфлікт можна було б і нетривалим зробити.При бажанні всіх країн Заходу.
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13.03.2024 17:50
+5
А круассан?
Даже подумать страшно...
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13.03.2024 18:10
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Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом, закликавши європейські країни збільшити витрати на оборону та покращити координацію у цій сфері.

Хто кого закликав?
Вчіться коректно викладати думки!
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13.03.2024 17:44 Відповісти
кто на ком стоял.
Швондер: Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!
Преображенский: Кто на ком стоял?.
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13.03.2024 17:48 Відповісти
Извольте с выражатся яснее!
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13.03.2024 18:23 Відповісти
Для Європи,навіть без США,подвоїти витрати на безпеку й оборону в 2 рази,абсолютно реально.Потрібно всього 4% від ВВП,це приблизно 500 мільярдів доларів.
10 % від цієї суми нехай виділять Україні,і досить,росія здохне.А на решту самі нехай озброюються.Теж потрібно.
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13.03.2024 17:48 Відповісти
Ви уявляєте, наскільки в такому разі подорожчає філіжанка кави? Ні, цього не можна допустити. Ні в якому разі.
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13.03.2024 18:07 Відповісти
А круассан?
Даже подумать страшно...
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13.03.2024 18:10 Відповісти
Ну так логіку ЄС важко зрозуміти, таке враження що для них норм , що Україна являється буфером + п'ята колона на чолі з Орбаном і Фіцо роблять свою справу. Ще й трамп зі своїми шавками блокують допомогу. Дякуємо Чехії за ініціативу викупу майже мільйона снарядів для України 💪
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13.03.2024 18:11 Відповісти
Дякуемо президенту Чехии!
Он демонстрирует больше отваги,чем президенты ядерных держав
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13.03.2024 18:16 Відповісти
Та в цьому і є біда Заходу.Що комфорт і достаток на першому місці,а оборона цього всього десь на десятому.Бо в першу чергу треба захищати права Грет Тумблерок і лгбтешників і інших песиків від порушення їхніх прав.
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13.03.2024 18:22 Відповісти
Конфлікт можна було б і нетривалим зробити.При бажанні всіх країн Заходу.
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13.03.2024 17:50 Відповісти
Нууу, дехто шотувався до вічного життя, як наприклад сралін, але подох у власних фекаліях. 😊У цьому випадку тривалість війни залежатиме виключно від Заходу. Чим швидше Захід позбудеться пацифізму, тим швидше все закінчиться.
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13.03.2024 17:50 Відповісти
Шо за конфлiкт? Вiддадуть кеммську волость та i все.
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13.03.2024 18:09 Відповісти
Какое счастье для всего человечества
Что в сороковых годах 20 века
В Британии был Уинстон Черчилль
Не будь его
Его воли, его бесстрашия
Все могло пойти не так
Увы, в 21 веке нет на планете Черчилля
НИ ОДНОГО!
Какое счастье для всех подонков
В большой политике!
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13.03.2024 18:14 Відповісти
Просто в ті часи ще не було ЯЗ.От Рейган,оце був Черчілль в кубі,навіть не в квадраті!!!
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13.03.2024 18:18 Відповісти
Якби не Черчіль, то Германія і Британія об'єдналися би (в цьому заключалася пропозиція Гітлера) і разом би знищили СРСР. Тому Україна могла би з'явитися на карті світу ще в 1940-му році, аналогічно появі Словаччини і Хорватії... Це одна з альтернативних версій, і попереджую не нагадувати мені про план "Ост" і інші фейки радянської пропаганди: у німців не було планів знищувати українців (на відміну від планів на Чехію, Польщу і Латвію, всі інші народи могли не хвилюватися за свою долю)
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13.03.2024 20:19 Відповісти
Попробовала представить то,что вы написали
Как британские солдаты вместе с немецкими
Охраняют Освенцим
И ведут еврев в газовые камеру
Не получается у меня такое представить
Зато легко получается представить
Как этим с огромным удовольствием
Занимаются вместе немецкие и советские солдаты
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13.03.2024 20:23 Відповісти
Осознаніє геноциду євреїв виникло тільки в 1945-му (і в 1940-му році геноциду ще не було, бо винищення єврейских гетто, табори смерті, массові розстріли євреїв на окупованих землях - це почалося тільки в 1941-му, а піку досягло десь в 1943-му) після звільнення Освенціму і інших "таборів смерті". Це як осознаніє "чудової кацапської окупації" відбулося тільки після звільнення Бучі в перших числах квітня-22, хоча на протязі всього березня-22 було багато повідомлень про звірства кацапів, але цим новинам не хотілося вірити
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13.03.2024 21:12 Відповісти
Как печально то,что вы написали
Как долго приходит осознание трагедии
Вот пример из моей жизни
Я родилась в СССР
Антисоветски настроенным человеком я стала очень рано
Лет в 14
Половину жизни прожила на Урале
А во второй половине жизни мне повезло
Я оказалась в Украине ,влюбилась в страну, в природу,в города
И в людей
По сравнению с россиянами
Украинцы практически как итальянцы
Открытые, очень эмоциональные
Красивый , хлебосольный добрый и очень семейный народ
Для меня разница между украинцами и россиянами была очевидна
Я быстро превратилась почти в бандеровку
Была на всех Майданах
24 февраля 2022 года мне позвонили мои знакомые
Две сестры, родом из Ивано- Франковска
Очень интеллигентные ,образованные еврейки
Они кричали в трубку, перебивая друг друга
Галочка, ну вы же родились там
Вы же их знаете
Они же не будут нас убивать!
И я им ответила
Они не просто нас будут убивать
Они это будут делать с наслаждением
Они будут нас насиловать всех подряд
Как они это делали в Польше и Германии
Которые они пришли освободить
Я сказала своим знакомым
Есть вещи ,которые не меняются
Русские всегда жаждали убить всех
Но Голодомор они устроили только украинцам
Как вы это могли забыть?
Мои знакомые не поверили мне
Жизнь показала,что это я хорошо знаю всю мерзость россии
А народ ,которому Россия устроила Голодомор
Плохо знает своего главного палача
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13.03.2024 21:53 Відповісти
Я не согласна, простите
Насчет ЯЗ
Это не оружие нападения
Это оружие сдерживания
Американцы его ведь не зря применили
Теперь у человечества есть опыт ,страшный
И его больше не применят
Им будут только пугать
Что и делает путин
Спросите у любого ,имевшего дело с оружием
Если ты его достал - будь готов использовать
А не уверен - лучше не доставай и не пугай
Можно так испугать ,что по тебе первому пальнут
И насчет Рейгана , уважение к которому я несколько утратила
Оказывается , он противился освобождению американских заложников в Иране
Хотел стать президентом и уже в роли президента освободить американских граждан
И Ирану люди Рейгана заплатили 200 миллионов долларов
Чтобы он не отдавал американцев Джимми Картеру
В биографии многих президентов есть свой Вагнергейт
У Черчилля его нет...
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13.03.2024 18:32 Відповісти
Про Черчіля ви загнули чи не знали - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(1915) . Такшо і в Черчіля як ви друкували був свій Вагнейргейт.
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13.03.2024 18:48 Відповісти
Вы сейчас сманипулировали
Я писала о ПРЕМЬЕР - МИНИСТРЕ ЧЕРЧИЛЛЕ
Вы еще вспомните годы учебы в младшей школе
Когда,возможно, маленький Уинстон штанишки разорвал
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13.03.2024 18:56 Відповісти
Шановна пані не приписуйте мені свої скіли - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 , почитайте і надіюсь недолуга ваша спроба натягнути сову на глобус завершиться правильним висновком з вашої сторони - ви не станете мордувать бідну пташку далі.
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13.03.2024 19:08 Відповісти
А захід готовий протистояти?
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13.03.2024 18:35 Відповісти
ага, аж до берлiнськой стiни.
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13.03.2024 18:49 Відповісти
Будете скоро с ****** воевать раз такие хреновые союзники.
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13.03.2024 23:35 Відповісти
щоб ми в тих рядах не були не дай боже
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14.03.2024 17:22 Відповісти
 
 