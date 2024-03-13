Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом, - прем’єр Фінляндії Орпо
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом, закликавши європейські країни збільшити витрати на оборону та покращити координацію у цій сфері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Виступаючи в середу в Європарламенті, Орпо констатував: "Очевидно, що Росія готується до тривалого конфлікту із Заходом і є постійною та суттєвою військовою загрозою для Європи".
"Якщо ми, як об'єднана Європа, не зможемо достатньою мірою відповісти на цей виклик, то найближчі роки будуть сповнені небезпек і ознаменовані загрозою нападу, що насувається", – зазначив глава фінського уряду.
"Росія не є непереможною", - сказав Орпо. Він закликав 27 країн Євросоюзу збільшити витрати на оборону, наголосивши, що про свою оборону блок має подбати сам.
Раніше президент РФ Володимир Путін назвав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО "безглуздим кроком" і заявив, що Росія розмістить війська та військову техніку біля фінського кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто кого закликав?
Вчіться коректно викладати думки!
Швондер: Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!
Преображенский: Кто на ком стоял?.
10 % від цієї суми нехай виділять Україні,і досить,росія здохне.А на решту самі нехай озброюються.Теж потрібно.
Даже подумать страшно...
Он демонстрирует больше отваги,чем президенты ядерных держав
Что в сороковых годах 20 века
В Британии был Уинстон Черчилль
Не будь его
Его воли, его бесстрашия
Все могло пойти не так
Увы, в 21 веке нет на планете Черчилля
НИ ОДНОГО!
Какое счастье для всех подонков
В большой политике!
Как британские солдаты вместе с немецкими
Охраняют Освенцим
И ведут еврев в газовые камеру
Не получается у меня такое представить
Зато легко получается представить
Как этим с огромным удовольствием
Занимаются вместе немецкие и советские солдаты
Как долго приходит осознание трагедии
Вот пример из моей жизни
Я родилась в СССР
Антисоветски настроенным человеком я стала очень рано
Лет в 14
Половину жизни прожила на Урале
А во второй половине жизни мне повезло
Я оказалась в Украине ,влюбилась в страну, в природу,в города
И в людей
По сравнению с россиянами
Украинцы практически как итальянцы
Открытые, очень эмоциональные
Красивый , хлебосольный добрый и очень семейный народ
Для меня разница между украинцами и россиянами была очевидна
Я быстро превратилась почти в бандеровку
Была на всех Майданах
24 февраля 2022 года мне позвонили мои знакомые
Две сестры, родом из Ивано- Франковска
Очень интеллигентные ,образованные еврейки
Они кричали в трубку, перебивая друг друга
Галочка, ну вы же родились там
Вы же их знаете
Они же не будут нас убивать!
И я им ответила
Они не просто нас будут убивать
Они это будут делать с наслаждением
Они будут нас насиловать всех подряд
Как они это делали в Польше и Германии
Которые они пришли освободить
Я сказала своим знакомым
Есть вещи ,которые не меняются
Русские всегда жаждали убить всех
Но Голодомор они устроили только украинцам
Как вы это могли забыть?
Мои знакомые не поверили мне
Жизнь показала,что это я хорошо знаю всю мерзость россии
А народ ,которому Россия устроила Голодомор
Плохо знает своего главного палача
Насчет ЯЗ
Это не оружие нападения
Это оружие сдерживания
Американцы его ведь не зря применили
Теперь у человечества есть опыт ,страшный
И его больше не применят
Им будут только пугать
Что и делает путин
Спросите у любого ,имевшего дело с оружием
Если ты его достал - будь готов использовать
А не уверен - лучше не доставай и не пугай
Можно так испугать ,что по тебе первому пальнут
И насчет Рейгана , уважение к которому я несколько утратила
Оказывается , он противился освобождению американских заложников в Иране
Хотел стать президентом и уже в роли президента освободить американских граждан
И Ирану люди Рейгана заплатили 200 миллионов долларов
Чтобы он не отдавал американцев Джимми Картеру
В биографии многих президентов есть свой Вагнергейт
У Черчилля его нет...
Я писала о ПРЕМЬЕР - МИНИСТРЕ ЧЕРЧИЛЛЕ
Вы еще вспомните годы учебы в младшей школе
Когда,возможно, маленький Уинстон штанишки разорвал