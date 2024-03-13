Українська ІТ-армія призупинила роботу московського метрополітену
Українські кіберфахівці атакували російські урядові та місцеві портали.
Про це повідомляє Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
"Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них - система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.
Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Максім ХОЙ #398010
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+10 Василь Воробець
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+7 Грицько Злий
показати весь коментар13.03.2024 19:20 Посилання
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респект за гарну роботу👍🏼👍🏼👍🏼❤️