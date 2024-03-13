Українська ІТ-армія призупинила роботу московського метрополітену

Українські кіберфахівці атакували російські урядові та місцеві портали.

Про це повідомляє Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них - система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.



Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", - йдеться в повідомленні.

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