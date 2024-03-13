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Новини
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Українська ІТ-армія призупинила роботу московського метрополітену

Українські кіберфахівці атакували російські урядові та місцеві портали.

Про це повідомляє Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них - система оплати проїзду "Тройка". Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів.

Тож через "збій" власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії Mаil.гu

Атака ІТ-армії
Атака ІТ-армії
Атака ІТ-армії

Читайте на "Цензор.НЕТ": ІТ Армія паралізувала роботу 1С-Рарус у Росії, - Мінцифри

Атака ІТ-армії
Атака ІТ-армії

Автор: 

Мінцифри (1204) кібератака (418)


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Топ коментарі
+10
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13.03.2024 19:08
+10
Зупинити б назавжди оте метро...
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13.03.2024 19:17
+7
То Тітькіно
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13.03.2024 19:20
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13.03.2024 19:08 Відповісти
То Тітькіно
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13.03.2024 19:20 Відповісти
ШО тепер вибори на кацапії відмінять ? До кращих часів.
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13.03.2024 19:15 Відповісти
ні, по законам параші, 1 %eр прийшов на вибори на 1 дільниці - вибари састаялися ))
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13.03.2024 20:10 Відповісти
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13.03.2024 19:16 Відповісти
Зупинити б назавжди оте метро...
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13.03.2024 19:17 Відповісти
або потяги спрямувати в зворотньому напрямку (через один)
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13.03.2024 19:22 Відповісти
...або перенаправити всі на "кальцо" і звинуватити стрєлочніка
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13.03.2024 19:45 Відповісти
Молодці ,
респект за гарну роботу👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.03.2024 19:18 Відповісти
Московське метро недавно перевершило Лондонське і поступається тільки китайським, корейським, японським колегам. Паралізувати його роботу - хороша робота. Якщо воно звичайно дійсно зупинилося, в чому є сумніви.
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13.03.2024 20:09 Відповісти
судячи з статті, то не могли поповнити карти для проїзду, відповідно якась частина не могла зайти в метро, а чи перестало воно через це їздити ніфіга не зрозуміло.
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13.03.2024 21:07 Відповісти
"Тройка" - це в 80-ті роки була на жаргоні назва Тройного одеколону.
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13.03.2024 20:22 Відповісти
 
 