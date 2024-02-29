ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії Mаil.гu

Безоплатний сервіс електронної пошти в Росії Mаil.гu зупинився завдяки атакам українського кібервійська.

Про це повідомляє Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла - це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - йдеться в повідомленні.

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