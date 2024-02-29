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ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії Mаil.гu

Безоплатний сервіс електронної пошти в Росії Mаil.гu зупинився завдяки атакам українського кібервійська.

Про це повідомляє Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла - це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Унаслідок кібератаки ГУР у росіян стався масштабний збій програми керування дронами. ФОТО

Кібератака
Кібератака
Кібератака

Автор: 

Мінцифри (1189) кібератака (410)


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Топ коментарі
+4
Ну в этом месяце на взломе самолётов тренируются
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29.02.2024 14:24
+3
Ви б краще зламали якесь КБ або систему керування заводом.
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29.02.2024 14:19
+2
колись там навіть пошту мав в 90их , у нас перший зʼявився гала нет і мета , відставали ми від них все таки
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29.02.2024 14:16
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колись там навіть пошту мав в 90их , у нас перший зʼявився гала нет і мета , відставали ми від них все таки
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29.02.2024 14:16 Відповісти
Ви б краще зламали якесь КБ або систему керування заводом.
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29.02.2024 14:19 Відповісти
Ну в этом месяце на взломе самолётов тренируются
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29.02.2024 14:24 Відповісти
Недоречний жарт. Якщо влізти в комп'ютери якогось військового КБ, можна здобути там багато цікавого, залишаючи по собі конкретний хаос і паралізуючи роботу КБ.
З заводом ще веселіше. Можна збити налаштування технологічних ліній або наробити безладу в бухгалтерії.
Подібне вже робили з підмосковною ТЕС. Віддалено трохи погрались вентилями.
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29.02.2024 14:27 Відповісти
3,14здять знову ... по прямому посиланню не заходить .. але якщо через і100рію браузера - то заходить
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29.02.2024 14:23 Відповісти
Мав там пошту приблизно з 2000 до 2017. Після подій 2014 почав думати про перехід, але не наважувався. Останньою краплею стала спроба шахрайства (або злам аккаунта ззовні): по контактах від мого імені було розіслано лист, що я терміново збираю кошти на лікування племінниці Насті, номер карти для допомоги додавався. Одночасно в акаунті було включено фільтр, за яким усі листи , що мені надходили, направлялись у папку Спам (добре, що хоч не видалили). Як результат, я близько 3 діб не отримав жодного листа, а деякі мої знайомі не знали, що думати - чому я не відповідаю на їх листи щодо хворої племінниці. Врешті-решт (десь на 3-ю добу) подзвонив мій родич і спитав, що це в мене за племінниця, про яку він не знає. Десь у цей же час питання задали колеги на роботі (на щастя, гроші перерахувати не встигли, хоча вже збирались).
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29.02.2024 14:29 Відповісти
Так після 17- го і не вийшло б....

Бо було введення додаткових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 санкцій України щодо росії указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка № 133/2017 від https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року про введення в дію рішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України від https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Особливістю нових санкцій стала вимога блокування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83 інтернет-провайдерами доступу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 вебресурсів інтернет-компаній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96 ВКонтакті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Однокласники , https://uk.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru «Mail.ru» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 «Яндекс» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE «Лабораторія Касперського» , https://uk.wikipedia.org/wiki/Dr.Web «Dr.Web» , офіційного дистриб'ютора https://uk.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1 «1С» на території України
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29.02.2024 14:43 Відповісти
Було таке. Але я десь у лютому чи березні звідти пішов, тобто до блокування. Деякі мої колеги досі на mail.ru/inbox.ru, поступово йдуть звідти.
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29.02.2024 15:13 Відповісти
Через ВПН заходить.Я маю живий акк. Хоч і не користуюсь. На початку війни розсилав з нього на мейли російських шкіл фото з понівеченої Бучі та Ірпеня. Ні отвєта, ні прівєта. Давно не відкривав, може й забанений. Ще намагався через почта ру регіструватися на русфорумах для матюків. Але там скрізь премодерація. Нічого не вийшло.
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29.02.2024 15:21 Відповісти
Я в 2014 завів там пошту писати москалям. [email protected] Не знаю, чи жива на зараз...
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29.02.2024 17:36 Відповісти
Мій акаунт живий. Я налаштував автовідповідач (українською та англійською), щоб шукали мене за альтернативними контактами. Щоправда, власне контакти (діючу адресу) писати не наважився - мої знайомі мене знайдуть.
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29.02.2024 20:33 Відповісти
это еще та гадость Mаil.гu ,создает папку на компе которую можна удалить только через Линукс
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29.02.2024 15:09 Відповісти
Что мешает слезть с иглы мелкософта?
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29.02.2024 15:35 Відповісти
Наче с 1 березня на росії збиралися блокувати youtube та основні VPN, а далі - свій ізольований Чебурнет.
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29.02.2024 15:50 Відповісти
 
 