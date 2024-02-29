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ІТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России Mаil.гu

Бесплатный сервис электронной почты в России Mаil.гu остановился благодаря атакам украинского кибервойска.

Об этом сообщает Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках "Армии дронов" работают уже 67 ударных рот БПЛА, - Минцифры

Кібератака
Кібератака
Кібератака

Автор: 

Минцифры (316) кибератака (180)


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Топ комментарии
+4
Ну в этом месяце на взломе самолётов тренируются
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29.02.2024 14:24
+3
Ви б краще зламали якесь КБ або систему керування заводом.
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29.02.2024 14:19
+2
колись там навіть пошту мав в 90их , у нас перший зʼявився гала нет і мета , відставали ми від них все таки
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29.02.2024 14:16
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колись там навіть пошту мав в 90их , у нас перший зʼявився гала нет і мета , відставали ми від них все таки
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29.02.2024 14:16 Ответить
Ви б краще зламали якесь КБ або систему керування заводом.
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29.02.2024 14:19 Ответить
Ну в этом месяце на взломе самолётов тренируются
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29.02.2024 14:24 Ответить
Недоречний жарт. Якщо влізти в комп'ютери якогось військового КБ, можна здобути там багато цікавого, залишаючи по собі конкретний хаос і паралізуючи роботу КБ.
З заводом ще веселіше. Можна збити налаштування технологічних ліній або наробити безладу в бухгалтерії.
Подібне вже робили з підмосковною ТЕС. Віддалено трохи погрались вентилями.
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29.02.2024 14:27 Ответить
3,14здять знову ... по прямому посиланню не заходить .. але якщо через і100рію браузера - то заходить
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29.02.2024 14:23 Ответить
Мав там пошту приблизно з 2000 до 2017. Після подій 2014 почав думати про перехід, але не наважувався. Останньою краплею стала спроба шахрайства (або злам аккаунта ззовні): по контактах від мого імені було розіслано лист, що я терміново збираю кошти на лікування племінниці Насті, номер карти для допомоги додавався. Одночасно в акаунті було включено фільтр, за яким усі листи , що мені надходили, направлялись у папку Спам (добре, що хоч не видалили). Як результат, я близько 3 діб не отримав жодного листа, а деякі мої знайомі не знали, що думати - чому я не відповідаю на їх листи щодо хворої племінниці. Врешті-решт (десь на 3-ю добу) подзвонив мій родич і спитав, що це в мене за племінниця, про яку він не знає. Десь у цей же час питання задали колеги на роботі (на щастя, гроші перерахувати не встигли, хоча вже збирались).
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29.02.2024 14:29 Ответить
Так після 17- го і не вийшло б....

Бо було введення додаткових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 санкцій України щодо росії указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка № 133/2017 від https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року про введення в дію рішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України від https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Особливістю нових санкцій стала вимога блокування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83 інтернет-провайдерами доступу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 вебресурсів інтернет-компаній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96 ВКонтакті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Однокласники , https://uk.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru «Mail.ru» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 «Яндекс» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE «Лабораторія Касперського» , https://uk.wikipedia.org/wiki/Dr.Web «Dr.Web» , офіційного дистриб'ютора https://uk.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1 «1С» на території України
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29.02.2024 14:43 Ответить
Було таке. Але я десь у лютому чи березні звідти пішов, тобто до блокування. Деякі мої колеги досі на mail.ru/inbox.ru, поступово йдуть звідти.
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29.02.2024 15:13 Ответить
Через ВПН заходить.Я маю живий акк. Хоч і не користуюсь. На початку війни розсилав з нього на мейли російських шкіл фото з понівеченої Бучі та Ірпеня. Ні отвєта, ні прівєта. Давно не відкривав, може й забанений. Ще намагався через почта ру регіструватися на русфорумах для матюків. Але там скрізь премодерація. Нічого не вийшло.
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29.02.2024 15:21 Ответить
Я в 2014 завів там пошту писати москалям. [email protected] Не знаю, чи жива на зараз...
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29.02.2024 17:36 Ответить
Мій акаунт живий. Я налаштував автовідповідач (українською та англійською), щоб шукали мене за альтернативними контактами. Щоправда, власне контакти (діючу адресу) писати не наважився - мої знайомі мене знайдуть.
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29.02.2024 20:33 Ответить
это еще та гадость Mаil.гu ,создает папку на компе которую можна удалить только через Линукс
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29.02.2024 15:09 Ответить
Что мешает слезть с иглы мелкософта?
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29.02.2024 15:35 Ответить
Наче с 1 березня на росії збиралися блокувати youtube та основні VPN, а далі - свій ізольований Чебурнет.
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29.02.2024 15:50 Ответить
 
 