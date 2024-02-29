ІТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России Mаil.гu
Бесплатный сервис электронной почты в России Mаil.гu остановился благодаря атакам украинского кибервойска.
Об этом сообщает Минцифры, передает Цензор.НЕТ.
"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий29.02.2024 14:24
+3 Деніс Войцеховський
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+2 polini orop
показать весь комментарий29.02.2024 14:16
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З заводом ще веселіше. Можна збити налаштування технологічних ліній або наробити безладу в бухгалтерії.
Подібне вже робили з підмосковною ТЕС. Віддалено трохи погрались вентилями.
Бо було введення додаткових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 санкцій України щодо росії указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка № 133/2017 від https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року про введення в дію рішення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України від https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Особливістю нових санкцій стала вимога блокування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83 інтернет-провайдерами доступу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 вебресурсів інтернет-компаній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96 ВКонтакті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Однокласники , https://uk.wikipedia.org/wiki/Mail.Ru «Mail.ru» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81 «Яндекс» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE «Лабораторія Касперського» , https://uk.wikipedia.org/wiki/Dr.Web «Dr.Web» , офіційного дистриб'ютора https://uk.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1 «1С» на території України