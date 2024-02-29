ІТ-армия атаковала крупнейший интернет-портал в России Mаil.гu

Бесплатный сервис электронной почты в России Mаil.гu остановился благодаря атакам украинского кибервойска.

Об этом сообщает Минцифры, передает Цензор.НЕТ.

"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", - говорится в сообщении.

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