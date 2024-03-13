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Новини Допомога Україні
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Посли ЄС погодили виділення €5 мільярдів для військової підтримки України

єс

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів затвердив додаткове фінансування для Європейського фонду миру в обсязі 5 мільярдів євро протягом поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бельгійське головуванням в Раді ЄС в соцмережі Х.

"Є погодження! Посли погодилися в принципі навколо реформування Європейського фонду миру для підтримки України з бюджетом 5 мільярдів євро на 2024 рік. ЄС залишається відданим наданню тривалої підтримки для України, для забезпечення поставок в Україну військового обладнання, якого вона потребує, щоб захистити себе", - йдеться у дописі.

Спецфонд для України

Фонд Євросоюзу, відомий як Європейський фонд миру, віддаватиме пріоритет зброї, яка виробляється всередині ЄС, але не виключатиме зброю з країн, які не входять до ЄС, якщо їй не буде альтернативи.

Джерела видання зазначають, що фонд був важливою частиною європейських військових постачань Україні з лютого 2022 року, але був вичерпаний, і переговори щодо його поповнення тривали останні три місяці. Один із чиновників заявив, що угода стосується "гнучкості за потребою, а не за задумом".

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Автор: 

допомога (8430) Україна (5954) Євросоюз (13634)


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трошки дебільне формулювання "угода стосується "гнучкості за потребою, а не за задумом" примушує думати про допомогу без оптимізму: знову заговорять проблему
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13.03.2024 20:09 Відповісти
Мені здається , будуть купувати по світу все,що знайдуть
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14.03.2024 09:37 Відповісти
Посли погодили? (п)осли нічого не рішають...
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13.03.2024 20:28 Відповісти
Коли в Україну надійде фінансова підтримка партнерів?

https://www.youtube.com/watch?v=h07bgrfAPEg 🔴 LIVE! Порошенко з Конгресу Європейської народної партії в Бухаресті
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13.03.2024 20:46 Відповісти
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14.03.2024 08:38 Відповісти
 
 