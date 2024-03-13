Посли ЄС погодили виділення €5 мільярдів для військової підтримки України

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів затвердив додаткове фінансування для Європейського фонду миру в обсязі 5 мільярдів євро протягом поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Бельгійське головуванням в Раді ЄС в соцмережі Х.

"Є погодження! Посли погодилися в принципі навколо реформування Європейського фонду миру для підтримки України з бюджетом 5 мільярдів євро на 2024 рік. ЄС залишається відданим наданню тривалої підтримки для України, для забезпечення поставок в Україну військового обладнання, якого вона потребує, щоб захистити себе", - йдеться у дописі.

Спецфонд для України

Фонд Євросоюзу, відомий як Європейський фонд миру, віддаватиме пріоритет зброї, яка виробляється всередині ЄС, але не виключатиме зброю з країн, які не входять до ЄС, якщо їй не буде альтернативи.

Джерела видання зазначають, що фонд був важливою частиною європейських військових постачань Україні з лютого 2022 року, але був вичерпаний, і переговори щодо його поповнення тривали останні три місяці. Один із чиновників заявив, що угода стосується "гнучкості за потребою, а не за задумом".

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