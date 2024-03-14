УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9076 відвідувачів онлайн
Новини
3 257 36

Білий дім закликав країни НАТО збільшити оборонні внески

катрін,жан-п'єр

У 2024 році 19 країн-членів НАТО мають намір витратити на оборону щонайменше 2% свого ВВП, що є шестиразовим збільшенням витрат із 2014 року. У США сподіваються, що інші країни збільшать свої оборонні внески перед самітом у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Якщо об'єднати колективний ВВП європейських союзників по НАТО, вони витратять 2% свого колективного ВВП на оборону. Це важлива віха і явна демонстрація того, що союзники визнають необхідність вкладати більше коштів у безпеку після повторного вторгнення Путіна в Україну", - сказала вона.

У Білому домі впевнені, що країни НАТО продовжать нарощувати оборонні внески, зокрема, перед вашингтонським самітом. При цьому у США немає мети за рівнем цих витрат або за кількістю країн, які готові їх збільшити, сказала Жан-П'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО готове перекинути в Польщу 300 тисяч військових в разі загрози, - Генштаб

Автор: 

НАТО (6516) Жан-П’єр Карін (69)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Трамп сказав хто відслюнявить менше - то натравить на нього рашку
показати весь коментар
14.03.2024 08:35
+4
Хто б говорив, помовчали б уже, лідери світу, що бояться мексиканців ...
показати весь коментар
14.03.2024 08:19
+4
показати весь коментар
14.03.2024 08:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто б говорив, помовчали б уже, лідери світу, що бояться мексиканців ...
показати весь коментар
14.03.2024 08:19 Відповісти
З якого це дива США бояться Мексику?! Чи питання кордонів не є головним для усіх країн. Україна уже мала незахищеним кордон з кацапами.....
показати весь коментар
14.03.2024 08:24 Відповісти
Ви хочете сказати, що Мексика погрожує Америці ("Флорида наш!") ?
Чи Мексика все ж постачальник дармової нелегальної робочої сили ????
показати весь коментар
14.03.2024 08:31 Відповісти
Залиште Мексику мексиканцям, а НАТО для країн НАТО. По темі щось є, а то читала,що США уже направили новий пакет допомоги ЗСУ з рахунків Пентагону, щоб ви мали час спокійно писати неповагу до США.
показати весь коментар
14.03.2024 08:39 Відповісти
Читайте більше, може щось второпаєте.
Найбільшим фінансовим партнером України вже довгий час є Німеччина.
А Макрон поставив Росію перед фактом, що допомагатиме Україні
не лише технікою, а й військами, і нагадав, що Франція володіє власною ядерною зброєю.
показати весь коментар
14.03.2024 08:45 Відповісти
США уже направили новий пакет допомоги ЗСУ з рахунків Пентагону
----------------------------------------------------------------------------------------
Ага, на сумму 300 млн. долларов, а в это самое время манюсенькая Дания оказала помощь Украине на сумму 335 млн. долларов
показати весь коментар
14.03.2024 11:41 Відповісти
тому-що проблема мексиканського кордону - це проблема не огорожі, як такої, а проблема Мексики, як держави. оскільки Мексика - це failed state, яке фактично не здатне контролювати свої території, впровадити закон та порядок на них, проблема огорожі не вирішить нічого. а США прагне лише косметичного вирішення проблеми - стіни, замість реального. це позиція страуса, а не наддержави.
показати весь коментар
14.03.2024 08:40 Відповісти
Проблема кацапів не огорожі на кордонах з мирними країнами,а в головах,діях і бачення себе як супердержаву. Але мирні країни будують огорожі і зони контролю. А також озброюються. Може досить про Америку. Вона уже не одне десятиліття тримається, а Україна може втратити свої території, Європа також якщо не матиме чим оборонятися. Різницю не бачите?
показати весь коментар
14.03.2024 08:46 Відповісти
різницю між кацапією і мексикою бачу. мексиканці - переважно чуйні і добрі люди, яким потрібна допомога в розбудові державності та інкорпорація в цивілізований світ. кацапам потрібна лише інкорпорація в пекло.
показати весь коментар
14.03.2024 09:29 Відповісти
Проблема мексиканців притягнута за вуха, бо по факту це дешева робоча сила,
експлуатувати яку американцям вигідно.
показати весь коментар
14.03.2024 09:06 Відповісти
якби американці вклали у мексиканське виробництво десяту частину того, шо вони вклали в китай - проблеми мексики б не існувало.
показати весь коментар
14.03.2024 09:31 Відповісти
Якби мексиканці працювали як китайці, японці чи корейці, американці вклали б у мексиканське виробництво у сто разів більше. А так мексиканці тільки на некваліфіковану працю здатні. Ще наркотою і зброєю торгувати, ввезеними контрабандою. Злочинні угрупування утворювати. Та час от часу націоналізовувати американськи підприємства в Мексиці. І чого це в них так погано інвестують?
показати весь коментар
14.03.2024 10:51 Відповісти
ага, в китаї значиться впродовж 90-х і 00-х сама кваліфікована сила була. і ніяких тріад там немає, що зрослися із верхівкою кпк до неможливості відділити одне від одного. ну а що таке націоналізація по-китайськи американці ще побачать. хоча і без всіляких націоналізацій китайці банально вкрали усі наукові і технологічні доробки, що потрапили на їх територію. а подекуди тупо вчорну виготовляли котрафакт на тих же заводах, куди інвестували американці та інші. зашибісь, чо.
злочинні угруповання паразитують на низькій соціальній базі. це не причина, а наслідок.
показати весь коментар
14.03.2024 11:02 Відповісти
З якого це дива США бояться Мексику?!-Якщо не бояться,то з якого дива 12 метрової висоти потрібні "штахетники",які мексикоси навчилися долати як підкопами.так і за допомогою підвісних драбин...???
показати весь коментар
14.03.2024 09:22 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 08:27 Відповісти
Члєни НАТО всєх стране, обьєдєняйтєсь
показати весь коментар
14.03.2024 08:28 Відповісти
Америка не член, а членкиня НАТО.
показати весь коментар
14.03.2024 08:34 Відповісти
Трамп сказав хто відслюнявить менше - то натравить на нього рашку
показати весь коментар
14.03.2024 08:35 Відповісти
З такими діячами, як Трамп, Орбан і Фіцо, толку від НАТО буде небагато.
показати весь коментар
14.03.2024 08:39 Відповісти
Після того що наговорив Трамп, який може перемогти на президентських виборах, ви ті внески зубами не видерете.
показати весь коментар
14.03.2024 08:46 Відповісти
Мені цікаво що Орбан покладе в загальну корзину, те що йому до того надо надонатили зЄС?
показати весь коментар
14.03.2024 08:51 Відповісти
Особисто від себе Орбан покладе шкурку не скажу від чого.
показати весь коментар
14.03.2024 09:00 Відповісти
Для Германии это где-то 80-85 миллиардов долларов в год. И в отличие от остальных затраты всегда были близки к 2%. Но у западных стран есть суперспособность поглощать миллиарды легко и без видимых изменений, неизвестно на что.
показати весь коментар
14.03.2024 08:59 Відповісти
ЕС создавался по инициативе СССР и по советским лекалам, о чём все молчат.
ЕС должен был превратить Европу в продолжение СССР.
СССР исчез, а просоветская хабадская бюрократия осталась -
она мастер поглощать миллиарды в никуда.
показати весь коментар
14.03.2024 09:03 Відповісти
ES eto liudi na vyborax kak i NATO na 91% progolosovali eto Litve,i teper po oprosu malo sto izmenilos,tak sto liudi dovolni bolsinstve.SSSR kto nas sprasyvali 1940 kak okupovali ruskije,,jesli byli togda vybori byl bi 0% zelajucix.Iz zapada bolsinstvo stran zapada nepriznovali takoj v tex predelax Baltijskije strani, i cytali kak okupirovanije
показати весь коментар
14.03.2024 09:17 Відповісти
ЕС начала 90-х и ЕС последних лет - всё же заметная разница.
Пророссийское поведение Венгрии, Польши не красит ЕС.
показати весь коментар
14.03.2024 09:21 Відповісти
Da izmenilos,no LItve ES dal bolsoj ryvok,jesli sssr vremena zarplati byli primerno 5% nemeckix,tak teper uze 80%..Netu uze bolsoj raznici po urovniu zyzni kak bylo ranse mezdu primer kak Finliandijej i Litvoj,kak bylo ranse sssr okupaciji vremena
показати весь коментар
14.03.2024 09:33 Відповісти
Я голосовал за вход в ЕС н НАТО имея в виду защиту стран Балтии от хотелок кремлёвских уголовников и не прогадал. За одно и за возвращение в Европу ибо моя страна до окупации Мордором была частю Европы де факто. Это да - ЕС до середины 2000-х и после - две разные вещи. Там отчасти из-за наплыва марксистов, голубавато розовой щелупони и кремлёвских прикормлённышей в правительствах стран Запада много чего пошло вразнос. Надеюсь что война это хоть отчасти исправит.
показати весь коментар
14.03.2024 12:01 Відповісти
А вот это пистёшь. ЕС создался как средство для предупреждения войн между отдельными странами Европы в будущее. И пока оно работает. А черезмерная бюрократизация управления плоха сама по себе. В СССР случилось то же.
показати весь коментар
14.03.2024 11:51 Відповісти
як це "неизвестно на что" ?
На гєндерноє равєнство,на гей паради,і звичайно на боротьбу з кліматичним потеплінням.
показати весь коментар
14.03.2024 09:06 Відповісти
На общие туалеты для мальчиков, девочек, бабушек, дедушек и собак,
чтобы никого не дискриминировать.
показати весь коментар
14.03.2024 09:17 Відповісти
і не забувайте.що Німеччина за часів Меркель не доплачувала в казну НАТО -2% ,Фріцляндія .перед НАТО в "боргах як в шовках"
показати весь коментар
14.03.2024 09:24 Відповісти
Лучшая оборона это нападение. У этой НАТЫ в корне ошибочная стратегия
показати весь коментар
14.03.2024 09:05 Відповісти
Варварские племена нужно подчинять и прореживать, а не миндальничать с ними
показати весь коментар
14.03.2024 09:10 Відповісти
Так на 4 млрд ви ж можети і зарад дати без Джонсона, і на 7 млрд ви не розміщуєти закази які вже планували розмісти, і це все не входить в загальну пакет допомоги, і ще кажуть що демократи до допомоги Україні Ізраілю та Тайваню приліпили допомогу Палестині категорично про ти якої республіканці
показати весь коментар
14.03.2024 12:15 Відповісти
 
 