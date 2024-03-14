Білий дім закликав країни НАТО збільшити оборонні внески

У 2024 році 19 країн-членів НАТО мають намір витратити на оборону щонайменше 2% свого ВВП, що є шестиразовим збільшенням витрат із 2014 року. У США сподіваються, що інші країни збільшать свої оборонні внески перед самітом у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Якщо об'єднати колективний ВВП європейських союзників по НАТО, вони витратять 2% свого колективного ВВП на оборону. Це важлива віха і явна демонстрація того, що союзники визнають необхідність вкладати більше коштів у безпеку після повторного вторгнення Путіна в Україну", - сказала вона.

У Білому домі впевнені, що країни НАТО продовжать нарощувати оборонні внески, зокрема, перед вашингтонським самітом. При цьому у США немає мети за рівнем цих витрат або за кількістю країн, які готові їх збільшити, сказала Жан-П'єр.

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