Білий дім закликав країни НАТО збільшити оборонні внески
У 2024 році 19 країн-членів НАТО мають намір витратити на оборону щонайменше 2% свого ВВП, що є шестиразовим збільшенням витрат із 2014 року. У США сподіваються, що інші країни збільшать свої оборонні внески перед самітом у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
"Якщо об'єднати колективний ВВП європейських союзників по НАТО, вони витратять 2% свого колективного ВВП на оборону. Це важлива віха і явна демонстрація того, що союзники визнають необхідність вкладати більше коштів у безпеку після повторного вторгнення Путіна в Україну", - сказала вона.
У Білому домі впевнені, що країни НАТО продовжать нарощувати оборонні внески, зокрема, перед вашингтонським самітом. При цьому у США немає мети за рівнем цих витрат або за кількістю країн, які готові їх збільшити, сказала Жан-П'єр.
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Чи Мексика все ж постачальник дармової нелегальної робочої сили ????
Найбільшим фінансовим партнером України вже довгий час є Німеччина.
А Макрон поставив Росію перед фактом, що допомагатиме Україні
не лише технікою, а й військами, і нагадав, що Франція володіє власною ядерною зброєю.
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Ага, на сумму 300 млн. долларов, а в это самое время манюсенькая Дания оказала помощь Украине на сумму 335 млн. долларов
експлуатувати яку американцям вигідно.
злочинні угруповання паразитують на низькій соціальній базі. це не причина, а наслідок.
ЕС должен был превратить Европу в продолжение СССР.
СССР исчез, а просоветская хабадская бюрократия осталась -
она мастер поглощать миллиарды в никуда.
Пророссийское поведение Венгрии, Польши не красит ЕС.
На гєндерноє равєнство,на гей паради,і звичайно на боротьбу з кліматичним потеплінням.
чтобы никого не дискриминировать.