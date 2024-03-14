Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

14 березня в Україні відзначається День українського добровольця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День українського добровольця започатковано Верховною Радою 17 січня 2017 року. Метою є вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану відправилися на полігон Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року майже 100 тисяч добровольців вступили до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

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