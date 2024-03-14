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Новини Війна
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Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

зсу

14 березня в Україні відзначається День українського добровольця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День українського добровольця започатковано Верховною Радою 17 січня 2017 року. Метою є вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 

Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану відправилися на полігон Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року майже 100 тисяч добровольців вступили до лав Сил територіальної оборони ЗСУ

Дивіться: У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з більш ніж 50 країн. ВIДЕО

Автор: 

свято (682) добровольці (933) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+18
Бережи вас Господь, рідненькі
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14.03.2024 09:45
+14
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14.03.2024 09:44
+10
Вітаю всіх причетних 🫡🇺🇦
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14.03.2024 09:40
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Вітаю всіх причетних 🫡🇺🇦
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14.03.2024 09:40 Відповісти
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14.03.2024 09:44 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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14.03.2024 09:45 Відповісти
Свято моїх двох синів(воюють з перших днів вторгнення). Залікували рани і далі в війську
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15.03.2024 18:20 Відповісти
Бережи вас всіх Господь
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15.03.2024 19:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uCx1NP4D7Ns Sviatoslav - Добровольці (feat. Сергій Василюк)
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14.03.2024 09:51 Відповісти
Низький уклін нашим добровольцям та всім іншим нашим захисникам! Ви найкраще, що у нас є!
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14.03.2024 09:59 Відповісти
Низький уклін добровольцям!

Ганьба ухилянтам та втікачам!
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14.03.2024 10:07 Відповісти
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14.03.2024 10:07 Відповісти
Честь!! Всім, хто взяв до рук зброю на початку кацапської навали! Хай береже Господь всіх Захисників!
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14.03.2024 10:36 Відповісти
Вітаю всіх,хто віками ставав до боротьби з пітьмою!!!!
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14.03.2024 10:56 Відповісти
Велика подяка всім добровольцям , а також добровольцям іноземцям !!!
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14.03.2024 13:03 Відповісти
 
 