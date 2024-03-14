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Загарбники примусово заганяють дітей окупованої Луганщини у мілітаризовані табори

дрони

Сотню дітей з окупованих територій росіяни обрали для участі у так званій "додатковій програмі "юнармії" - інноваційна-технічна зміна "юнтех".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.

"У квітні підлітків віком від 14 до 17 років відправлять до табору у краснодарському краї, де навчатимуть керувати дронами", — пояснюють в ОВА.

При цьому зазначають, що у 17-річних одразу перевірять наявність обліку у "військкоматі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ТОТ Луганщини загарбники ходять по домівках мешканців з автоматами та збирають голоси на "вибори" президента РФ, - керівник ОВА Лисогор

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діти (5133) окупація (6740) Луганська область (4891)


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Кілька років і "випестять" нове покоління ******** яничар. На жаль.
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14.03.2024 11:42 Відповісти
ВОНИ ХОЧУТЬ ЗНИЩИТИ НАС ФІЗИЧНО. Для цього з дітьми роблять наступне

- одних вбивають чи готують як мясо померти

- інших вивозять і перевиховують собі в рабів

- бють ракетами куди попало щою ті шо виїхали стали німцями - дитина років 5 проживши 3-5 років в німеччині уже німець

і того "окончательное решение украинского вопроса". Все як казав їх кумир-художник
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14.03.2024 11:44 Відповісти
 
 