Загарбники примусово заганяють дітей окупованої Луганщини у мілітаризовані табори
Сотню дітей з окупованих територій росіяни обрали для участі у так званій "додатковій програмі "юнармії" - інноваційна-технічна зміна "юнтех".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.
"У квітні підлітків віком від 14 до 17 років відправлять до табору у краснодарському краї, де навчатимуть керувати дронами", — пояснюють в ОВА.
При цьому зазначають, що у 17-річних одразу перевірять наявність обліку у "військкоматі".
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- одних вбивають чи готують як мясо померти
- інших вивозять і перевиховують собі в рабів
- бють ракетами куди попало щою ті шо виїхали стали німцями - дитина років 5 проживши 3-5 років в німеччині уже німець
і того "окончательное решение украинского вопроса". Все як казав їх кумир-художник