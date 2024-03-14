Загарбники примусово заганяють дітей окупованої Луганщини у мілітаризовані табори

Сотню дітей з окупованих територій росіяни обрали для участі у так званій "додатковій програмі "юнармії" - інноваційна-технічна зміна "юнтех".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.

"У квітні підлітків віком від 14 до 17 років відправлять до табору у краснодарському краї, де навчатимуть керувати дронами", — пояснюють в ОВА.

При цьому зазначають, що у 17-річних одразу перевірять наявність обліку у "військкоматі".

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