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Новини Війна
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До України з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути опікунську родину

діти,евакуація

На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину з тимчасово окупованої Херсонської області, в якій виховуються троє дітей: сироти позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, повернення родини стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей.

За словами голови ОВА, на підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років.

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окупації діти примусово були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян, родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі", - розповів Прокудін.

Нині матір з дітьми чекає реабілітація. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 38 дітей із Херсонської області.

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Автор: 

діти (5133) окупація (6740) повернення (243) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5856)


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Дякую всім завдяки кому це стає можливим!!!!
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14.03.2024 13:37 Відповісти
Волонтери з окупованої Херсонщини пишуть в тві що верещучка і її зами тупо ігнорять їх прохання про допомогу. Заблокували номера- і нема проблеми
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14.03.2024 14:05 Відповісти
 
 