П’ятеро українських дітей повернулись з ТОТ Херсонщини, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Ще п’ятеро дітей виїхали з ТОТ: Україна надає допомогу у всьому необхідному

Як інформує Цензор.НЕТ про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

"Радий повідомити, що ще п’ять українських дітей виїхали з ТОТ у Херсонській області на підконтрольну Україні територію. Це четверо рідних братиків і сестричок (12, 11, 10, 7 років) та 17-річний відважний юнак", - написав він.

Мама 4-х дітей повідомила про те, як у їхньому населеному пункті ставилися до тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти, як погрожують у випадку, коли діти відмовляються ходити у вже російську школу та як на очах дітей росіяни били їх батька.

"Нині одна з її доньок потребує роботи з психологом, адже мама помітила, як дівчинка плаче уві сні", - зазначив омбудсмен.

Також він повідомив, що дітям, які не ходили до школи в окупації, БФ "Посмішка.ЮА" подарувала планшети, аби надолужити навчальний процес та надалі зробити його більш комфортним.

"17-річний юнак, який самотужки виїхав з окупації, через свій вік переховувався від росіян, адже його могли б змусити вступати до збройних лав РФ. Тож, аби не брати до рук зброї і не воювати проти своїх, він ухвалив рішення - виїхати на підконтрольну Батьківщині територію. Це вчинок справжнього патріота! Пишаюся!", - підкреслив уповноважений.

Він зазначив, що його Офіс, партнери та державні структури у спільній взаємодії допомагатимуть дітям із оформленням документів, влаштуванням до навчальних закладів та ін. Також із дітьми працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу, а відповідні держоргани зафіксують з їх слів всі факти російських злочинів, свідками яких вони стали.

"Українські діти, які перебувають на ТОТ чи в РФ часто самостійно шукають шляхи, як повернутися додому або виїхати на підконтрольну Україні територію. Тому теза, що вони хочуть повернутися до РФ – сумнівна та надумана, адже наша держава надає базу, яка необхідна після повернення", - резюмував Лубінець.

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