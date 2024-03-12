Пятеро украинских детей вернулись из ВОТ Херсонщины, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Еще пятеро детей выехали из ВОТ: Украина оказывает помощь во всем необходимом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

"Рад сообщить, что еще пять украинских детей выехали из ВОТ в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Это четверо родных братиков и сестричек (12, 11, 10, 7 лет) и 17-летний отважный юноша", - написал он.

Мама 4 детей сообщила о том, как в их населенном пункте относились к тем, кто отказывается получать российские паспорта, как угрожают в случае, когда дети отказываются ходить в уже российскую школу и как на глазах детей россияне избивали их отца.

"Сейчас одна из ее дочерей нуждается в работе с психологом, ведь мама заметила, как девочка плачет во сне", - отметил омбудсмен.

Также он сообщил, что детям, которые не ходили в школу в оккупации, БФ "Посмішка.ЮА" подарил планшеты, чтобы наверстать учебный процесс и в дальнейшем сделать его более комфортным.

"17-летний юноша, самостоятельно выехавший из оккупации, из-за своего возраста скрывался от россиян, ведь его могли бы заставить вступать в вооруженные ряды РФ. Поэтому, чтобы не брать в руки оружие и не воевать против своих, он принял решение - выехать на подконтрольную Родине территорию. Это поступок настоящего патриота! Горжусь!" - подчеркнул уполномоченный.

Он отметил, что его Офис, партнеры и государственные структуры в совместном взаимодействии будут помогать детям с оформлением документов, устройством в учебные заведения и т.д. Также с детьми будут работать специалисты, которые окажут необходимую медицинскую, психологическую, гуманитарную и социальную помощь, а соответствующие госорганы зафиксируют с их слов все факты российских преступлений, свидетелями которых они стали.

"Украинские дети, находящиеся на ВОТ или в РФ, часто самостоятельно ищут пути, как вернуться домой или выехать на подконтрольную Украине территорию. Поэтому тезис, что они хотят вернуться в РФ, сомнительный и надуманный, ведь наше государство предоставляет базу, которая необходима по возвращении", – резюмировал Лубинец.

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