Зеленський звільнив голову Охтирської РДА Клизуба
Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Охтирської районної державної адміністрації Сумської області Леоніда Клизуба.
Відповідне розпорядження №28/2024-рп оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Клизуба Леоніда Григоровича з посади голови Охтирської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у розпорядженні.
Клизуб працював керівником Охтирської РДА з квітня 2021 року.
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по стану здоров"я.
бо не проходить пронос схожий на срачку!
а Зєлє - пох..., воно нікому нічо не винне і як і раніше ненавидить Україну і "хохлів", і хоче продовження кривавого банкету довіку, до останнього Українця