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Зеленський звільнив голову Охтирської РДА Клизуба

охтирка,клизуба

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Охтирської районної державної адміністрації Сумської області Леоніда Клизуба.

Відповідне розпорядження №28/2024-рп оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Клизуба Леоніда Григоровича з посади голови Охтирської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у розпорядженні.

Клизуб працював керівником Охтирської РДА з квітня 2021 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24263) звільнення (2688) Охтирка (29)


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то кажіть все
по стану здоров"я.
бо не проходить пронос схожий на срачку!
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14.03.2024 17:20 Відповісти
Єрьмаку не сподобалось, що Охтирська ТРО попалила купу кацапських колон навесні 2022...
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14.03.2024 17:42 Відповісти
...вже й не дивина, що Верещучка з дермаком - розміновувачи "чонгарів" й досі, після усього, продовжують розвалювати Україну й далі..
а Зєлє - пох..., воно нікому нічо не винне і як і раніше ненавидить Україну і "хохлів", і хоче продовження кривавого банкету довіку, до останнього Українця
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14.03.2024 17:54 Відповісти
І кого призначать? Верещучку?
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14.03.2024 18:09 Відповісти
Ахтырка героический город который спас тогда всю Полтавщину.
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14.03.2024 18:42 Відповісти
Можливо, ще прийдеться...
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14.03.2024 19:35 Відповісти
 
 