Зеленський звільнив голову Охтирської РДА Клизуба

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Охтирської районної державної адміністрації Сумської області Леоніда Клизуба.

Відповідне розпорядження №28/2024-рп оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Клизуба Леоніда Григоровича з посади голови Охтирської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у розпорядженні.

Клизуб працював керівником Охтирської РДА з квітня 2021 року.

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