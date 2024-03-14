Зеленский уволил главу Ахтырской РГА Клизуба
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Ахтырской районной государственной администрации Сумской области Леонида Клизуба.
Соответствующее распоряжение №28/2024-рп обнародовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Клизуба Леонида Григорьевича с должности главы Ахтырской районной государственной администрации Сумской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.
Клизуб работал руководителем Ахтырской РГА с апреля 2021 года.
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по стану здоров"я.
бо не проходить пронос схожий на срачку!
а Зєлє - пох..., воно нікому нічо не винне і як і раніше ненавидить Україну і "хохлів", і хоче продовження кривавого банкету довіку, до останнього Українця