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Зеленский уволил главу Ахтырской РГА Клизуба

охтирка,клизуба

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Ахтырской районной государственной администрации Сумской области Леонида Клизуба.

Соответствующее распоряжение №28/2024-рп обнародовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Клизуба Леонида Григорьевича с должности главы Ахтырской районной государственной администрации Сумской области согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении.

Клизуб работал руководителем Ахтырской РГА с апреля 2021 года.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) увольнение (2685) Ахтырка (24)


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то кажіть все
по стану здоров"я.
бо не проходить пронос схожий на срачку!
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14.03.2024 17:20 Ответить
Єрьмаку не сподобалось, що Охтирська ТРО попалила купу кацапських колон навесні 2022...
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14.03.2024 17:42 Ответить
...вже й не дивина, що Верещучка з дермаком - розміновувачи "чонгарів" й досі, після усього, продовжують розвалювати Україну й далі..
а Зєлє - пох..., воно нікому нічо не винне і як і раніше ненавидить Україну і "хохлів", і хоче продовження кривавого банкету довіку, до останнього Українця
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14.03.2024 17:54 Ответить
І кого призначать? Верещучку?
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14.03.2024 18:09 Ответить
Ахтырка героический город который спас тогда всю Полтавщину.
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14.03.2024 18:42 Ответить
Можливо, ще прийдеться...
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14.03.2024 19:35 Ответить
 
 