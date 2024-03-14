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Новини
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Україна почала переговори з Латвією щодо укладання безпекової угоди

оп

Україна та Латвія розпочали процес укладання двосторонньої безпекової угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Українську сторону представляв, зокрема, заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Під час переговорів сторони окреслили зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Було узгоджено графік подальших переговорів.

Також зазначається, що зараз Україна веде подібні перемовини з вісьмома країнами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і Фінляндія провели новий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Автор: 

безпека (944) Латвія (1360) угода (684)


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Топ коментарі
+4
Ты шо, реально не понимаешь шо уже всех за*бал своими нах никому ненужными гарантиями?
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14.03.2024 21:17
+3
Готують перемир'я з Кацапією, і підмінюють членство в НАТО якимись декларативними договорами, про майбутню допомогу, в разі нападу Кацапії. І до речі, ніяких зобов'язань у цих договорах не передбачається.
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14.03.2024 21:17
+1
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14.03.2024 21:20
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Ты шо, реально не понимаешь шо уже всех за*бал своими нах никому ненужными гарантиями?
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14.03.2024 21:17 Відповісти
Це ти тут уже всіх дістав точно пвоїм п*добольством
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14.03.2024 21:33 Відповісти
Готують перемир'я з Кацапією, і підмінюють членство в НАТО якимись декларативними договорами, про майбутню допомогу, в разі нападу Кацапії. І до речі, ніяких зобов'язань у цих договорах не передбачається.
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14.03.2024 21:17 Відповісти
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14.03.2024 21:20 Відповісти
От для чого оті порожні угоди? Імітатори зелені!
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14.03.2024 21:30 Відповісти
Він готується почати перемовини і тоді всім дуракам сказати нам всі країни зобов'язалися нам дати безпеку)))
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14.03.2024 21:57 Відповісти
От бл..., клован зовсім з глузду з'їхав. То про відбудову товче, то про гарантії безпеки після війни. Та ту війну ще треба не програти.
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14.03.2024 21:30 Відповісти
Молдавія і Ліхтенштейн теж буде нам давати безпекові гарантії?)
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14.03.2024 21:55 Відповісти
Подписание таких гарантий, с Британией, Францией, Германией хотя бы имеет психологический эффект, и обнадёживает украинцев, что мы не брошены на произвол агрессору...

но подписание декларативных бумаг с балтийскими странами... выглядит как какое-то ИПСО - организованное нашими же властьимущими...

Спасибо и Латвии и Литве и Эстонии, они помогают чем, могут... но возможности у этих стран очень ограничены... они и сами в опасности постоянной,даже находясь в североатлантическом альянсе
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14.03.2024 22:13 Відповісти
Особливо важливим у цьому контексті є нещодавня заява латвійського уряду про те, що вони НЕ БУДУТЬ ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ТРАНЗИТУ МОСКАЛЬСЬКОГО ЗЕРНА (мабуть, інших товарів також). Лицеміри.
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15.03.2024 10:10 Відповісти
 
 