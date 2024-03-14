Україна почала переговори з Латвією щодо укладання безпекової угоди
Україна та Латвія розпочали процес укладання двосторонньої безпекової угоди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.
Українську сторону представляв, зокрема, заступник керівника ОП Ігор Жовква.
Під час переговорів сторони окреслили зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Було узгоджено графік подальших переговорів.
Також зазначається, що зараз Україна веде подібні перемовини з вісьмома країнами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС.
Топ коментарі
+4 Wlad West
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но подписание декларативных бумаг с балтийскими странами... выглядит как какое-то ИПСО - организованное нашими же властьимущими...
Спасибо и Латвии и Литве и Эстонии, они помогают чем, могут... но возможности у этих стран очень ограничены... они и сами в опасности постоянной,даже находясь в североатлантическом альянсе