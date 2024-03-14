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Новости
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Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения о безопасности

оп

Украина и Латвия начали процесс заключения двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Украинскую сторону представлял, в частности, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

В ходе переговоров стороны очертили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.

Также отмечается, что сейчас Украина ведет подобные переговоры с 8 странами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

Читайте также: Украина и Испания начали переговоры относительно заключения двустороннего соглашения о безопасности

Автор: 

безопасность (1115) Латвия (1346) соглашение (1351)


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Топ комментарии
+4
Ты шо, реально не понимаешь шо уже всех за*бал своими нах никому ненужными гарантиями?
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14.03.2024 21:17
+3
Готують перемир'я з Кацапією, і підмінюють членство в НАТО якимись декларативними договорами, про майбутню допомогу, в разі нападу Кацапії. І до речі, ніяких зобов'язань у цих договорах не передбачається.
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14.03.2024 21:17
+1
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14.03.2024 21:20
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Ты шо, реально не понимаешь шо уже всех за*бал своими нах никому ненужными гарантиями?
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14.03.2024 21:17 Ответить
Це ти тут уже всіх дістав точно пвоїм п*добольством
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14.03.2024 21:33 Ответить
Готують перемир'я з Кацапією, і підмінюють членство в НАТО якимись декларативними договорами, про майбутню допомогу, в разі нападу Кацапії. І до речі, ніяких зобов'язань у цих договорах не передбачається.
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14.03.2024 21:17 Ответить
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14.03.2024 21:20 Ответить
От для чого оті порожні угоди? Імітатори зелені!
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14.03.2024 21:30 Ответить
Він готується почати перемовини і тоді всім дуракам сказати нам всі країни зобов'язалися нам дати безпеку)))
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14.03.2024 21:57 Ответить
От бл..., клован зовсім з глузду з'їхав. То про відбудову товче, то про гарантії безпеки після війни. Та ту війну ще треба не програти.
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14.03.2024 21:30 Ответить
Молдавія і Ліхтенштейн теж буде нам давати безпекові гарантії?)
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14.03.2024 21:55 Ответить
Подписание таких гарантий, с Британией, Францией, Германией хотя бы имеет психологический эффект, и обнадёживает украинцев, что мы не брошены на произвол агрессору...

но подписание декларативных бумаг с балтийскими странами... выглядит как какое-то ИПСО - организованное нашими же властьимущими...

Спасибо и Латвии и Литве и Эстонии, они помогают чем, могут... но возможности у этих стран очень ограничены... они и сами в опасности постоянной,даже находясь в североатлантическом альянсе
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14.03.2024 22:13 Ответить
Особливо важливим у цьому контексті є нещодавня заява латвійського уряду про те, що вони НЕ БУДУТЬ ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ТРАНЗИТУ МОСКАЛЬСЬКОГО ЗЕРНА (мабуть, інших товарів також). Лицеміри.
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15.03.2024 10:10 Ответить
 
 