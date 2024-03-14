Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения о безопасности
Украина и Латвия начали процесс заключения двустороннего соглашения о безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Украинскую сторону представлял, в частности, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.
В ходе переговоров стороны очертили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.
Также отмечается, что сейчас Украина ведет подобные переговоры с 8 странами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.
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но подписание декларативных бумаг с балтийскими странами... выглядит как какое-то ИПСО - организованное нашими же властьимущими...
Спасибо и Латвии и Литве и Эстонии, они помогают чем, могут... но возможности у этих стран очень ограничены... они и сами в опасности постоянной,даже находясь в североатлантическом альянсе