Украина начала переговоры с Латвией по заключению соглашения о безопасности

Украина и Латвия начали процесс заключения двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Украинскую сторону представлял, в частности, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

В ходе переговоров стороны очертили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.

Также отмечается, что сейчас Украина ведет подобные переговоры с 8 странами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

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