УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8935 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 322 18

Армія РФ вводить у бій резерви, сподіваючись посилити наступ, - ISW

рф,армія

Російські війська, імовірно, залучають до бойових дій на сході України тактичні та оперативні резерви з метою підтримання і потенційного нарощування темпів наступальних операцій, що тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 14 березня, що російське військове командування залучає тактичні та оперативні резерви до російських наступальних операцій на Лиманському напрямку, поблизу Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області, щоб перешкодити українським силам стабілізувати лінію фронту в цих районах.

Він додав, що багато з цих резервів призначені для використання передбачуваного російського прориву української оборони, а не конче для підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України. Російські війська все ще мають відповідні резерви для подальшої інтенсифікації наступальних операцій, але ці резерви, ймовірно, будуть недостатніми для того, щоб дозволити окупантам зруйнувати українську оборону", - йдеться у звіті.

Фахівці вказують, що російські війська раніше намагалися досягти більш ніж поступових незначних тактичних успіхів в Україні з середини 2022 року, і введення тактичних або навіть обмежених оперативних резервів саме по собі не змінює російські перспективи оперативно значущих успіхів, оскільки російські війська поки що не продемонстрували здатності здійснювати продумані механізовані маневри, які б дозволили швидко захопити значні ділянки території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України, - Столтенберг

Також у звіті зазначають: здатність Росії досягти значних успіхів все ще залежить від рівня підтримки України з боку Заходу, і подальші затримки з наданням допомоги у сфері безпеки збільшать ризик оперативно значущих російських успіхів у довгостроковій перспективі.

Крім того, йдеться в огляді, дефіцит засобів в українських захисників, спричинений затримкою західної безпекової допомоги, може зробити нинішню українську лінію фронту більш вразливою, ніж на це вказує відносно повільне просування російських військ у різних секторах.

"Добре забезпечені українські війська довели, що вони можуть перешкодити військам РФ досягти навіть незначних успіхів під час широкомасштабних російських наступальних операцій, і немає жодних підстав сумніватися в тому, що Сили оборони за умови достатньої західної безпекової допомоги зможуть стабілізувати нинішнє положення на лінії фронту", - наголошують експерти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Авдіївському та Новопавлівському напрямку відбито по 18 російських атак. За минулу добу на фронті 68 бойових зіткнень, - Генштаб

Аналітики прогнозують, що складні погодні умови та рельєф місцевості навесні 2024 року, ймовірно, звузять ефективний механізований маневр по обидва боки лінії зіткнення і ще більше обмежать можливості російських військ досягти значних тактичних успіхів.

У звіті припускають, що російські війська можуть також намагатися підтримувати темп своїх наступальних операцій до весни 2024 року, попри складні погодні умови і рельєф місцевості, щоб скористатися нестачею у Сил оборони матеріальних засобів до того, як в Україну прибуде обіцяна західна допомога у сфері безпеки.

За повідомленнями, війська РФ готуються до нової наступальної операції наприкінці травня або влітку 2024 року, і західна безпекова допомога Україні, ймовірно, відіграватиме значну роль у визначенні перспектив цієї операції.

Автор: 

армія рф (17755) бойові дії (4033) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А що робить щеневтік?
показати весь коментар
15.03.2024 06:41
+4
А яка вжевтікам різниця, власне?
показати весь коментар
15.03.2024 07:02
+4
От жеж брехуни, ведь найвЯличАйшАй та найчестнійший сказав шо наступ ************ зупинено. Особисто їм зупинено.
показати весь коментар
15.03.2024 07:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що робить щеневтік?
показати весь коментар
15.03.2024 06:41 Відповісти
Розкумарюється.
показати весь коментар
15.03.2024 06:43 Відповісти
А яка вжевтікам різниця, власне?
показати весь коментар
15.03.2024 07:02 Відповісти
Краде житя солдатів.
Краде гроші.
Бреше.
показати весь коментар
15.03.2024 07:21 Відповісти
Як завжди, знімає відосики
показати весь коментар
15.03.2024 08:47 Відповісти
Все майже так, як й у часи ПСВ
показати весь коментар
15.03.2024 07:10 Відповісти
От жеж брехуни, ведь найвЯличАйшАй та найчестнійший сказав шо наступ ************ зупинено. Особисто їм зупинено.
показати весь коментар
15.03.2024 07:19 Відповісти
Невже так і сказав, що особисто сам зупинив ?)
показати весь коментар
15.03.2024 07:49 Відповісти
Ну, як шо ще не сказав то скаже. він же ж і Київ захистив.
показати весь коментар
15.03.2024 10:22 Відповісти
Упс спизлів Л(П)ідор мальоха.
показати весь коментар
15.03.2024 08:00 Відповісти
Аналитики гхм у меня только анал реакция а дальше сплошная пурга мастурбатор в военных дел мля что у нас что в рашке что за бугром какой то конкурс кто больше нап*здит..лапшу длиннее навещает на уши и нагонит страху с понтами..
показати весь коментар
15.03.2024 08:58 Відповісти
Можливо перелік цих маструбаторів скласти.
1. Світан.
2. Жданов.
3.
4.
показати весь коментар
15.03.2024 10:21 Відповісти
Шо сама злямзив?
показати весь коментар
15.03.2024 10:23 Відповісти
мене взагалі дивує що московити безперервно наступають з жовтня, а це вже пів року і не видохлися. А тут ще і резерви якісь виявилися. А тут ще і снарядний голод і блокування допомоги від сТРАМПонів. А ще заклики європейців що не можна допустити поразки України.
скільки співпадінь...
показати весь коментар
15.03.2024 08:14 Відповісти
Зараз ***** себе обере у буде на засрашці нова мобілізація і нові резерви. скільки там моб потенціал? Лямів 30 орків?
показати весь коментар
15.03.2024 08:32 Відповісти
А в нас ротація. Сирок оголосив.
Це щоб кацапами було легше? Здати все. Типу одні пішли, а другі не встигли прийти, тому кацапи зайняли нові території
показати весь коментар
15.03.2024 08:42 Відповісти
Типу як Логвіново здали під час Дебальцевської операції?
показати весь коментар
15.03.2024 11:25 Відповісти
Не резервы, а презервы
показати весь коментар
15.03.2024 13:22 Відповісти
 
 