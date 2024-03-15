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Новости Война
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Армия РФ вводит в бой резервы, надеясь усилить наступление, - ISW

рф,армія

Российские войска, вероятно, привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы с целью поддержания и потенциального наращивания продолжающихся темпов наступательных операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 14 марта, что российское военное командование привлекает тактические и оперативные резервы к российским наступательным операциям на Лиманском направлении, вблизи Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области, чтобы помешать украинским силам стабилизировать линию фронта в этих районах .

Он добавил, что многие из этих резервов предназначены для использования предполагаемого российского прорыва украинской обороны, а не для поддержки текущих российских наступательных операций, направленных против стабилизации оборонных позиций Украины. У российских войск все еще есть соответствующие резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций, но эти резервы, вероятно, будут недостаточными для того, чтобы позволить оккупантам разрушить украинскую оборону", - говорится в отчете.

Специалисты указывают, что российские войска раньше пытались добиться более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине с середины 2022 года, и введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока не продемонстрировали способности осуществлять продуманы механизированные маневры, которые позволили бы быстро захватить значительные участки территории.

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Также в отчете отмечают, что способность России достичь значительных успехов все еще зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада, и дальнейшие задержки с оказанием помощи в сфере безопасности увеличат риск оперативно значимых российских успехов в долгосрочной перспективе.

Кроме того, говорится, дефицит средств у украинских защитников, вызванный задержкой западной помощи, может сделать нынешнюю украинскую линию фронта более уязвимой, чем на это указывает относительно медленное продвижение российских войск в разных секторах.

"Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что они могут помешать войскам РФ добиться даже незначительных успехов во время широкомасштабных российских наступательных операций, и нет никаких оснований сомневаться в том, что Силы обороны при достаточной западной помощи безопасности смогут стабилизировать нынешнее положение на линии фронта", - отмечают эксперты.

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Аналитики прогнозируют, что сложные погодные условия и рельеф местности весной 2024 года, вероятно, сузят эффективный механизированный маневр с обеих сторон линии столкновения и еще больше ограничат возможности российских войск достичь значительных тактических успехов.

В отчете предполагается, что российские войска могут также пытаться поддерживать темп своих наступательных операций до весны 2024 года, несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, чтобы воспользоваться нехваткой Сил обороны материальных средств до того, как в Украину прибудет обещанная западная помощь в сфере безопасности.

По сообщениям, войска РФ готовятся к новой наступательной операции в конце мая или летом 2024 года, и западная помощь безопасности Украине, вероятно, будет играть значительную роль в определении перспектив этой операции.

Автор: 

армия РФ (19613) боевые действия (4280) ISW (493)


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Топ комментарии
+4
А що робить щеневтік?
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15.03.2024 06:41
+4
А яка вжевтікам різниця, власне?
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15.03.2024 07:02
+4
От жеж брехуни, ведь найвЯличАйшАй та найчестнійший сказав шо наступ ************ зупинено. Особисто їм зупинено.
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15.03.2024 07:19
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А що робить щеневтік?
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15.03.2024 06:41 Ответить
Розкумарюється.
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15.03.2024 06:43 Ответить
А яка вжевтікам різниця, власне?
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15.03.2024 07:02 Ответить
Краде житя солдатів.
Краде гроші.
Бреше.
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15.03.2024 07:21 Ответить
Як завжди, знімає відосики
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15.03.2024 08:47 Ответить
Все майже так, як й у часи ПСВ
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15.03.2024 07:10 Ответить
От жеж брехуни, ведь найвЯличАйшАй та найчестнійший сказав шо наступ ************ зупинено. Особисто їм зупинено.
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15.03.2024 07:19 Ответить
Невже так і сказав, що особисто сам зупинив ?)
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15.03.2024 07:49 Ответить
Ну, як шо ще не сказав то скаже. він же ж і Київ захистив.
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15.03.2024 10:22 Ответить
Упс спизлів Л(П)ідор мальоха.
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15.03.2024 08:00 Ответить
Аналитики гхм у меня только анал реакция а дальше сплошная пурга мастурбатор в военных дел мля что у нас что в рашке что за бугром какой то конкурс кто больше нап*здит..лапшу длиннее навещает на уши и нагонит страху с понтами..
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15.03.2024 08:58 Ответить
Можливо перелік цих маструбаторів скласти.
1. Світан.
2. Жданов.
3.
4.
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15.03.2024 10:21 Ответить
Шо сама злямзив?
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15.03.2024 10:23 Ответить
мене взагалі дивує що московити безперервно наступають з жовтня, а це вже пів року і не видохлися. А тут ще і резерви якісь виявилися. А тут ще і снарядний голод і блокування допомоги від сТРАМПонів. А ще заклики європейців що не можна допустити поразки України.
скільки співпадінь...
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15.03.2024 08:14 Ответить
Зараз ***** себе обере у буде на засрашці нова мобілізація і нові резерви. скільки там моб потенціал? Лямів 30 орків?
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15.03.2024 08:32 Ответить
А в нас ротація. Сирок оголосив.
Це щоб кацапами було легше? Здати все. Типу одні пішли, а другі не встигли прийти, тому кацапи зайняли нові території
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15.03.2024 08:42 Ответить
Типу як Логвіново здали під час Дебальцевської операції?
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15.03.2024 11:25 Ответить
Не резервы, а презервы
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15.03.2024 13:22 Ответить
 
 