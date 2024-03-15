Армия РФ вводит в бой резервы, надеясь усилить наступление, - ISW

Российские войска, вероятно, привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы с целью поддержания и потенциального наращивания продолжающихся темпов наступательных операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 14 марта, что российское военное командование привлекает тактические и оперативные резервы к российским наступательным операциям на Лиманском направлении, вблизи Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области, чтобы помешать украинским силам стабилизировать линию фронта в этих районах .

Он добавил, что многие из этих резервов предназначены для использования предполагаемого российского прорыва украинской обороны, а не для поддержки текущих российских наступательных операций, направленных против стабилизации оборонных позиций Украины. У российских войск все еще есть соответствующие резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций, но эти резервы, вероятно, будут недостаточными для того, чтобы позволить оккупантам разрушить украинскую оборону", - говорится в отчете.

Специалисты указывают, что российские войска раньше пытались добиться более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине с середины 2022 года, и введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока не продемонстрировали способности осуществлять продуманы механизированные маневры, которые позволили бы быстро захватить значительные участки территории.

Читайте: РФ задействовала почти все свои сухопутные силы в войне против Украины, - Столтенберг

Также в отчете отмечают, что способность России достичь значительных успехов все еще зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада, и дальнейшие задержки с оказанием помощи в сфере безопасности увеличат риск оперативно значимых российских успехов в долгосрочной перспективе.

Кроме того, говорится, дефицит средств у украинских защитников, вызванный задержкой западной помощи, может сделать нынешнюю украинскую линию фронта более уязвимой, чем на это указывает относительно медленное продвижение российских войск в разных секторах.

"Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что они могут помешать войскам РФ добиться даже незначительных успехов во время широкомасштабных российских наступательных операций, и нет никаких оснований сомневаться в том, что Силы обороны при достаточной западной помощи безопасности смогут стабилизировать нынешнее положение на линии фронта", - отмечают эксперты.

Читайте также: На Авдеевском и Новопавловском направлениях отражены по 18 российских атак. За прошедшие сутки на фронте 68 боевых столкновений, - Генштаб

Аналитики прогнозируют, что сложные погодные условия и рельеф местности весной 2024 года, вероятно, сузят эффективный механизированный маневр с обеих сторон линии столкновения и еще больше ограничат возможности российских войск достичь значительных тактических успехов.

В отчете предполагается, что российские войска могут также пытаться поддерживать темп своих наступательных операций до весны 2024 года, несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, чтобы воспользоваться нехваткой Сил обороны материальных средств до того, как в Украину прибудет обещанная западная помощь в сфере безопасности.

По сообщениям, войска РФ готовятся к новой наступательной операции в конце мая или летом 2024 года, и западная помощь безопасности Украине, вероятно, будет играть значительную роль в определении перспектив этой операции.