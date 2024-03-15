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"Слуга народу" Тищенко за останні роки побудував собі в Ужгороді бізнес-імперію, - ЗМІ. ВIДЕО

Київський "слуга народу" Микола Тищенко, його родина та наближені до нього люди за останні 2 роки обзавелися в Ужгороді апартаментами, низкою бізнесів та "своїми людьми" на високих посадах.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тищенко - депутат-мажоритарник, обраний за списками "Слуги народу" на одному з київських округів. В березні 2021 року його призначили головою Закарпатської обласної організації партії СН, але в середині 2022-го зняли "через погану репутацію".

Втім, присутність у регіоні він зберіг та веде там активну бізнес-діяльність.

Журналісти простежили за поїздкою Тищенка на Закарпаття в лютому 2024 року.

З ким Тищенко зустрічався на Закарпатті

Він зупинявся в одному з найдорожчих ЖК Ужгорода, в якому живе його колишня дружина Алла Барановська з сином Давидом. Подружжя розлучилося саме перед тим, як знову були відкриті декларації посадовців. Журналісти припускають, що розлучення може бути фіктивним. Сам Тищенко це заперечує.

Барановська володіє в Ужгороді салоном краси. Вона мешкає в одному з найдорожчих будинків Ужгорода. При цьому апартаментів у власності там нема ані у Тищенка, ані у Барановської. Депутат каже журналістам, що не знає, кому належить це житло та хто сплачує за його оренду.

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Після зустрічі з Барановською Тищенко поїхав у заміський комплекс "Кілікія", що належить місцевому депутату-слузі Арсену Мелкумяну. За даними Української правди, після призначення Тищенка головою закарпатського осередку СН за його сприяння Мелкумян став секретарем Ужгородської міської ради (зараз він уже цю посаду втратив).

Журналісти стверджують, що Мелкумян пов'язаний із Тищенком бізнес-інтересами. Мелкумян у коментарі журналістам сказав, що бізнес-відносин із Тищенком не має, а вони просто разом раніше працювали як із керівником осередку партії. Приїзд Тищенка в лютому до ресторану він пояснив тим, що це заклад харчування і туди може будь-хто прийти.

Також Тищенко ненадовго зустрічався в Ужгороді з новим головою Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм. А після цього кілька годин говорив у ресторані з колишнім начальником екологічної інспекції в Закарпатській області, який зараз є першим заступником начальника Михайлом Банком. За даними журналістів УП, призначення Банка лобіював саме Тищенко.

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Банк журналістам сказав, що обговорював із Тищенком екологічні порушення в лісовій галузі. NGL Media раніше робило розслідування про ймовірну причетність Михайла та його батька до розкрадання земельних ділянок.

Майно Тищенка на Закарпатті

Журналісти маю дані про можливий зв’язок Тищенка з відпочінковим комплексом "Бристоль". Біля цього готелю журналісти бачили колегу Тищенка Андрія Стріхарського. Також у недобудований паркінг "Бристолю" заїхав електрокар Mercedes, штрафи за який приходили на власницю готелю Камаєву. до того, як стати власницею готелю, вона працювала директоркою будівельної фірми "Статус-преміум".

Ще один можливий бізнес Тищенка в Ужгороді - похоронне бюро "Сяйво". Його офіційна власниця - Світлана Андрієнко. Чоловік світлани на прізвище Зінченко - помічник Тищенка а громадських засадах. Світлана заперечує зв'язок бізнесу із народним депутатом, а також сказала, що її чоловік на Тищенка не працює. Сам Зінченко сказав, що зі своєю дружиною вже розійшовся.

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За данними УП, Тищенко часто користується майном, яке йому не належить - квартирою в Києві, квартирою в Ужгороді, двома машинами.

Що про все це каже сам Тищенко

У коментарі журналістам Тищенко підтвердив, що користується автомобілем людини на прізвище Орлов, якого журналісти назвали його водієм. Тищенко обіцяв відобразити інформацію в декларації за 2023 рік, а поки що він не скаже, щоб була "маленька інтрига".

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Лобіювання Михайла Банка депутат заперечив. Щодо готелю "Бристоль" Тищенко спочатку сказав, що такого не знає, а потім згадав, що знає. За його словами, з цим готелем пов'язаний інший парламентар, від "Слуги народу". Журналіст Михайло Ткач зазначив, що є дані про причетність до готелю і самого Тищенка, а не лише Стріхарського. Тищенко назвав це брехнею і сказав, що був там лише раз, коли "відкривав карну справу" щодо захоплення території. Щодо "Сяйва" Тищенко сказав, що зв'язку не має, але визнав, що Зінченко досі є його помічником на громадських засадах і він "гарно працює".

"Ніякого відношення не знаю, і дружину бачив одного разу, ще давно", - сказав Тищенко про власницю "Сяйва".

Автор: 

Ужгород (343) Тищенко Микола (352) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+51
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15.03.2024 11:31
+24
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15.03.2024 11:37
+21
Не так страшні російські воші, як наші доморощенні українські гниди!
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15.03.2024 11:38
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А ведь первоначально Зеленский направил Колю Котлету в Ужгород для наведения порядка на таможне и борьбой там с коррупцией.
Результаты борьбы на лицо - построена личная Империя Коли с подачи Зеленского и поддержки кума Тищенко - Ермака.
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15.03.2024 13:20 Відповісти
СЛИЗЬКИЙ ГАД
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15.03.2024 13:24 Відповісти
концентрація бізнесу цього типа на закарпатті - це дуже серйозний факт. враховуючи наполегливе бажання його кума дєрьмачили зустрітися з орбаном й про щось домовитися з ним, може свідчити про те, що зелені тварі готують ґрунт для втечі після розпаду країни. наприклад, щось дуже важливе пообіцяти орбану зараз, аби потім, після повної поразки, віддавши мадярам закарпаття, одержати від них юридичне прикриття, недоторканність й легалізацію усього чесно спижженого з 2019 року. це, звісно, виглядає як конспірологія, але розуміючи, що за публіка править зараз, її прогниле зелене нутро, я вже не здивуюся нічому...
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15.03.2024 13:39 Відповісти
Гандон кароч... Це якщо коротко...
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15.03.2024 13:45 Відповісти
А він для того і йшов у владу. Питання до виборців. Якого Х вони його вибрали. Лохі кончені
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15.03.2024 14:16 Відповісти
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15.03.2024 14:17 Відповісти
А що буданга така перелякана i обдристана на фото, мабудь прийдеться давати свiдчення за злочiнну змову
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15.03.2024 15:02 Відповісти
найкраща частина населення України воює, віддає життя і здоровя своє а ось таки катлети як цей підарас коля виживають і дуже добре живуть і що робити????? хто залишиться ,, розбудовувати Україну,, Оця Каклета???.
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15.03.2024 15:54 Відповісти
виживуть ті, хто заробляє більше 35000 грн. і не воює.
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15.03.2024 22:54 Відповісти
Партія "слуг народа" "моральних уродів".
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15.03.2024 16:42 Відповісти
Где Робин Гуд? Если нет закона. Возможно он и не виноват, но где мазафак Робин Гуд? Только отбирать у Воров награбленное и раздавать народу, другого выхода - лично я не вижу. Сложно этих Воров грабить, они же людей и простой народ грабят! Если закон не работает, нужен тогда Робин Гуд- (отношение народа к Ворам которые грабят народ)
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15.03.2024 17:59 Відповісти
Дякую!
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15.03.2024 22:22 Відповісти
Гнида безсовісна...
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15.03.2024 21:12 Відповісти
Воины придут после войны, будет где им отдохнуть.
А коляна в обслугу, раз он слуга народа))
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15.03.2024 21:36 Відповісти
Хочу бути багатим, як зелена команда.
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15.03.2024 22:21 Відповісти
Вова Зеленский он хороший , это ему Порошенко Колю котлету в партию слуг народа , подсунул. И Марьяну Безумную тоже он подсунул . И тоже с Оболони.
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15.03.2024 22:43 Відповісти
--Це кінчене .моральне.убожество-- паразит яке розпухло від обжорства в час загально--людського горя--заслуговує лише всеохоплюючої зневаги-призирства ( хіба що за винятком отих даунів--73 % ) Це діагноз нинішній ЗЕ-владі !!!
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16.03.2024 00:16 Відповісти
Ніколи ще у нас не було влади, такої брехливої, воровливої і серливої!
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16.03.2024 05:37 Відповісти
Они - наш приговор.
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16.03.2024 05:46 Відповісти
Кияни обрали двох видатних депутатів ********* це Тищенко і Безугла
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16.03.2024 12:00 Відповісти
Читаю комменты и как только 73% не называют.Только давайте вспомним Юльку с газовой каббалой,когда газ покупали дороже чем вся Европа
Пороха с фабрикой в рашке,дело "Свинорчука",угольное дело "Роттердам"
А Иловайск забили?Порох парад в Киеве принимал,а парней как в тире пи.ары расстреливали.Пороху поверили,а он доверие про.рал.Идёт война .Слава Украине.
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16.03.2024 18:03 Відповісти
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