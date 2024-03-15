"Слуга народу" Тищенко за останні роки побудував собі в Ужгороді бізнес-імперію, - ЗМІ. ВIДЕО

Київський "слуга народу" Микола Тищенко, його родина та наближені до нього люди за останні 2 роки обзавелися в Ужгороді апартаментами, низкою бізнесів та "своїми людьми" на високих посадах.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тищенко - депутат-мажоритарник, обраний за списками "Слуги народу" на одному з київських округів. В березні 2021 року його призначили головою Закарпатської обласної організації партії СН, але в середині 2022-го зняли "через погану репутацію".

Втім, присутність у регіоні він зберіг та веде там активну бізнес-діяльність.

Журналісти простежили за поїздкою Тищенка на Закарпаття в лютому 2024 року.

З ким Тищенко зустрічався на Закарпатті

Він зупинявся в одному з найдорожчих ЖК Ужгорода, в якому живе його колишня дружина Алла Барановська з сином Давидом. Подружжя розлучилося саме перед тим, як знову були відкриті декларації посадовців. Журналісти припускають, що розлучення може бути фіктивним. Сам Тищенко це заперечує.

Барановська володіє в Ужгороді салоном краси. Вона мешкає в одному з найдорожчих будинків Ужгорода. При цьому апартаментів у власності там нема ані у Тищенка, ані у Барановської. Депутат каже журналістам, що не знає, кому належить це житло та хто сплачує за його оренду.

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Після зустрічі з Барановською Тищенко поїхав у заміський комплекс "Кілікія", що належить місцевому депутату-слузі Арсену Мелкумяну. За даними Української правди, після призначення Тищенка головою закарпатського осередку СН за його сприяння Мелкумян став секретарем Ужгородської міської ради (зараз він уже цю посаду втратив).

Журналісти стверджують, що Мелкумян пов'язаний із Тищенком бізнес-інтересами. Мелкумян у коментарі журналістам сказав, що бізнес-відносин із Тищенком не має, а вони просто разом раніше працювали як із керівником осередку партії. Приїзд Тищенка в лютому до ресторану він пояснив тим, що це заклад харчування і туди може будь-хто прийти.

Також Тищенко ненадовго зустрічався в Ужгороді з новим головою Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм. А після цього кілька годин говорив у ресторані з колишнім начальником екологічної інспекції в Закарпатській області, який зараз є першим заступником начальника Михайлом Банком. За даними журналістів УП, призначення Банка лобіював саме Тищенко.

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Банк журналістам сказав, що обговорював із Тищенком екологічні порушення в лісовій галузі. NGL Media раніше робило розслідування про ймовірну причетність Михайла та його батька до розкрадання земельних ділянок.

Майно Тищенка на Закарпатті

Журналісти маю дані про можливий зв’язок Тищенка з відпочінковим комплексом "Бристоль". Біля цього готелю журналісти бачили колегу Тищенка Андрія Стріхарського. Також у недобудований паркінг "Бристолю" заїхав електрокар Mercedes, штрафи за який приходили на власницю готелю Камаєву. до того, як стати власницею готелю, вона працювала директоркою будівельної фірми "Статус-преміум".

Ще один можливий бізнес Тищенка в Ужгороді - похоронне бюро "Сяйво". Його офіційна власниця - Світлана Андрієнко. Чоловік світлани на прізвище Зінченко - помічник Тищенка а громадських засадах. Світлана заперечує зв'язок бізнесу із народним депутатом, а також сказала, що її чоловік на Тищенка не працює. Сам Зінченко сказав, що зі своєю дружиною вже розійшовся.

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За данними УП, Тищенко часто користується майном, яке йому не належить - квартирою в Києві, квартирою в Ужгороді, двома машинами.

Що про все це каже сам Тищенко

У коментарі журналістам Тищенко підтвердив, що користується автомобілем людини на прізвище Орлов, якого журналісти назвали його водієм. Тищенко обіцяв відобразити інформацію в декларації за 2023 рік, а поки що він не скаже, щоб була "маленька інтрига".

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Лобіювання Михайла Банка депутат заперечив. Щодо готелю "Бристоль" Тищенко спочатку сказав, що такого не знає, а потім згадав, що знає. За його словами, з цим готелем пов'язаний інший парламентар, від "Слуги народу". Журналіст Михайло Ткач зазначив, що є дані про причетність до готелю і самого Тищенка, а не лише Стріхарського. Тищенко назвав це брехнею і сказав, що був там лише раз, коли "відкривав карну справу" щодо захоплення території. Щодо "Сяйва" Тищенко сказав, що зв'язку не має, але визнав, що Зінченко досі є його помічником на громадських засадах і він "гарно працює".

"Ніякого відношення не знаю, і дружину бачив одного разу, ще давно", - сказав Тищенко про власницю "Сяйва".