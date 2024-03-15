Рекрутинговий центр наступного тижня відкриють у Запоріжжі
В Запоріжжі наступного відкриється другий в Україні рекрутинговий центр.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні маємо шукати всі можливі шляхи, щоб вмотивованих людей рекрутувати в ЗСУ. Тому в Запоріжжі відкриється новий рекрутинговий центр, ми відкриваємо його спільно з Міністерством оборони", - сказав він.
Федоров додав, що рекрутинговий центр - це не про військкомат, а про місце, куди людина може прийти і там розкажуть про бригади, військові професії.
"Людина гарантовано отримає цю професію, і це вкрай важливо", - зауважив Федоров.
Він додав, що з 1 березня відкритий набір до 3-х військових частин, які боронять країну безпосередньо на Запорізькій лінії фронту.
Як повідомлялося, перший центр рекрутингу до ЗСУвідкрили 12 лютого у Львові.
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