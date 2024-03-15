Наслідки за невиконану "домашню роботу" з мобілізації можуть бути страшними, - Гудименко

Брак політичної волі навколо прийняття закону про мобілізацію послаблює Україну у війні. Тим часом РФ накопичує військові спроможності, обравши стратегію диктаторської держави - перемагати силою, кількістю та ресурсами.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Фабрика новин", передає Цензор.НЕТ.

"Росія перейшла до найпростішої стратегії війни. Вони обрали тактику ресурсної переваги, адже у них дійсно більше, ніж в України, територій, мобілізаційного потенціалу, військових заводів. Єдине, чого у них менше, це - свободи. Дали наказ - і одразу виконують. Це може бути будь-який наказ: запускати виробництво снарядів чи "хоронити" десантуру по третьому колу. І росіяни виконують: добре чи погано, ефективно чи неефективно. На виробництві снарядів і гармат присутня шалена корупція, але вони виробляються, поки європейці досі намагаються усвідомити, що війна в Європі все ж таки відбувається", - коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, на війні важливо зробити максимум з того, що ти можеш. Поки партнери зволікають, граючись у політичні ігри, українці не можуть сказати, що зі свого боку все зробили на 100%.

"У нашому зволіканні з мобілізацією ми подібні до американців. Нагальна необхідність залучення людей до війська була очевидною давно. Спочатку держава проґавила рекрутингову систему, вона існує лише в окремо взятих військових підрозділах. Три місяці поспіль ми топчемося навколо закону про мобілізацію так само, як американська система топчеться на питанні підтримки України. Політичної волі не вистачає ні нам, ні їм. Але для України затримка загрожує гіршими наслідками. На відео бачимо, як один український військовий відбивається від восьми росіян. Там повинен був бути не один, а три-чотири-п'ять людей. Їх немає, тому що ми як держава не зробили свою домашню роботу", - переконаний Юрій Гудименко.

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