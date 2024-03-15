Последствия за невыполненную "домашнюю работу" по мобилизации могут быть страшными, - Гудыменко
Нехватка политической воли вокруг принятия закона о мобилизации ослабляет Украину в войне. Тем временем РФ накапливает военные способности, избрав стратегию диктаторского государства – побеждать силой, количеством и ресурсами.
Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новин", передает Цензор.НЕТ.
"Россия перешла к простейшей стратегии войны. Они избрали тактику ресурсного преимущества, ведь у них действительно больше, чем у Украины, территорий, мобилизационного потенциала, военных заводов. Единственное, чего у них меньше, это – свободы. Дали приказ – и сразу выполняют. Это может быть любой приказ: запускать производство снарядов или "хоронить" десантуру по третьему кругу. И россияне выполняют: хорошо или плохо, эффективно или неэффективно. На производстве снарядов и пушек присутствует безумная коррупция, но они производятся, пока европейцы до сих пор пытаются осознать, что война в Европе все же происходит", - комментирует Юрий Гудыменко.
По словам военного, на войне важно сделать максимум из того, что ты можешь. Пока партнеры медлят, играя в политические игры, украинцы не могут сказать, что со своей стороны все сделали на 100%.
"В нашем промедлении с мобилизацией мы подобны американцам. Неотложная необходимость привлечения людей в армию была очевидна давно. Сначала государство упустило рекрутинговую систему, оно существует только в отдельно взятых военных подразделениях. Три месяца подряд мы топчемся вокруг закона о мобилизации так же, как американская система топчется на вопросе поддержки Украины. Политической воли не хватает ни нам, ни им. Но для Украины задержка чревата худшими последствиями. На видео мы видим, как один украинский военный отбивается от восьми россиян. Там должен был быть не один, а три-четыре-пять человек. Их нет, потому что мы как государство не проделали свою домашнюю работу", - убежден Юрий Гудыменко.
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Хтось буде заперечувати що ЗЕБЛдота здає Україну? Саботує шлях до перемоги?
https://www.balpress.info/?m=202403 15.03.2024 https://www.balpress.info/?author=4 Дмитро Снєгирьов https://www.balpress.info/?cat=2 Главное , https://www.balpress.info/?cat=1
Перші 6 винищувачів F-16 Україна отримає літом 2024 року. Наразі навчання на цих літаках проходять 12 українських пілотів та близько 50 техніків, які будуть обслуговувати F-16. Але чому кількість літаків така незначна? Хто насправді затягує із передачею Україні F-16? Та чому підготовка українських пілотів відбувається повільніше, ніж могла б бути? Чи підготувала Україна інфраструктуру для приймання літаків? Детальніше про це розповів політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
00:00 Огляд подій Дмитра Снєгирьова
00:03 Передача літаків F-16 для України
00:54 Скільки українських пілотів проходять навчання на F-16?
03:14 Міноборони закрило очі на головне
05:20 Чому підготовка українських пілотів відбувається повільно?
08:16 Чому передача F-16 гальмується?
12:50 Україна не готова приймати F-16
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Романа Світана вважають військовим експертом з підходящою біографією і досвідом. Однак його прогнози переважно хибні. Чому - копаємо глибше й аналізуємо
Крапка.
Звi дки взявся? Хто його вибирав?
ХОТЬ ПАРЖОМ.
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Та й брак політичної волі навколо виконання чинного закону...
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України
Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Правда вообще редко нравится.
а мєнти з тиловими щурами да. должні і защитять обязатєльно. ))
а це приблизно 500 000 тис, так що залишилося півмільйона а не мільйон,
чи ти віриш у байки від Зе типу 31 000 всього загинуло на фронті?
при тому, що в Орків набагато більше снарядів у десять разів!
і більше військової техніки, а також FPV дронів!
а також у них вже продумана ціла мережа підземних окопів,
і доти добре укріплені бетоном.
висновки роби сам.
5-та колона узурпаторів мріє перетворити все політично активне чоловіче населення на рабів під совково-сирною кацапською нагайкою, якнайбільше утилізувати, віджати якнайбільше військових виплат за можливість залишитись в тилу. Це ж сотні млрд. грн. легкої наживи не можуть пройти повз їхні загребущі руки
В самих військах більше мільйона війська ,а тисяч 300 тільки задіяні з них ще 300 тис на ротацію і логістику інші чим займаються не кажучи про інші державні підрозділи?І ми ще лупемо людей не маючи фінансів і росказуючи що людей не вистачає .Звісно не вистачає 3 воює7 семеро по містах шаряться.Нафіга?В самих тільки ТЦК 45 тис в СЗЧ цифру наводять почти 100 тис !!Ви там подуріли на ровному місці 145 тис !Це якийсь ********* !
Тому за суперовою логікою цього військового, Україна повинна набрати більше своїх мобіків - тоді переваги росії у територіях і заводах кудись зникнуть.
Человек делает то, за что он уже получил предоплату, вот и все... Действия "мудрого нарида" в начале полномасштабного вторжения несколько спутали планы "боневтика", но не отменили главную их цель...
Шановний тезка!!!!
нікуя не треба ніякого закону про мобілізацію
потрібно лише воконувати закон та Конституцію які вже давно існують
а цей закон направлений не на те щоб організувати мобілізацію
а щоб відмазати від неї потрібних владі людей
все дуже просто......
введення воєнного стану і вже є мільйон людей які мають з"явитися в ТЦК
це депутати з своїми помічниками водіями обслугою
це силовики у відставці, всі!!!! до 60 років
це чиновники яких можна замінити жінками або інвалідами
+ всі тилові криси, місця яких можуть зайняти жінки та інваліди
я дивлюсь на речників ЗСУ, і все стає ясно як божий день
проблеми нема
є шкурні інтереси ОПи які всьому заважають.
ось приблизно так. і куй мені хто докаже що я не правий!!!!!!!
Але Мобілізація це в першу чергу економіка(гроші) , ресурси ( в тому числі і людські) , техніка, зброя, нормальна дипломатія( а, не Зелене шапіто із сексологинь), будівництво оборонних споруд, а не 17 мільярдів на дороги, тільки сліпий не бачить що зелені все роблять тільки язиками, а не ділом, немає у Зевлади бажання перемагати, є лише бажання і далі красти і знущатись над Україною і українцями
Так ,мабуть, він мав на увазі буде й з українцями після того як Вова їх здасть на мирних договорняках після саботування перемоги ...
Й раптом учора - заговорив зовсім вже по-другому- ТІЛЬКИ!!!депутатів ОПЗЖ випускають за кордон й СН - то норм, немає голосів у ВР у коаліції більшості й не треба коаліцію перформатовувати бо СН+ОПЗЖ то норм ну й тд... ФСЬО ???
Кто верит в то, что годами туда ездили кацапы (в т.ч. военные) "почтить память жертв"?
Это были КОМАНДИРОВКИ для ознакомления с матчастью, которую в будущем предстоит снова пустить в действие, да и скопировать опыт предшественника полезно - кацапы ж такие вынахидныкы, вынайшлы ОПЕЛЬ - вынайдут и фабрику смерти.
Вспомните: в ноябре 2021-го (ЗА 4 месяца до войны) в россии был принят и утвержден новый ГОСТ (ГОсударственный СТандарт) на МАССОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ЛЮДЕЙ.
ГУГЛ в помощь !
И введен в действие с 1 февраля 2022 года - за ТРИ НЕДЕЛИ ДО ВТОРЖЕНИЯ.
Кто верит, что они собирались МАССОВО закапывать трупы СВОИХ, если были убеждены в том, что Украина падет за неделю?
Панове украинцы, вам все понятно?
Товарищи ЖДУНЫ, запомните : ВЫ ДЛЯ РОССИИ - тоже ХАХЛЫ и ваше место в тех же траншеях.
"У нашому зволіканні з мобілізацією ми подібні до американців.
Нагальна необхідність залучення людей до війська була очевидною давно.
Спочатку держава проґавила рекрутингову систему, вона існує лише в окремо взятих військових підрозділах. Т
ри місяці поспіль ми топчемося навколо закону про так само, як американська система топчеться на питанні підтримки України.
Політичної волі не вистачає ні нам, ні їм.
Але для України затримка загрожує гіршими наслідками.
На відео бачимо, як один український військовий відбивається від восьми росіян.
Там повинен був бути не один, а три-чотири-п'ять людей. Їх немає, тому що ми як держава не зробили свою домашню роботу",
Ну іще трішки, поки проведуть новий аудит. Бо добавили новий рід військ (безпілотний), нові командири, стратегія нова (називати не штурмові, а маневруючи - як рдк).
І коли буде зрозуміло скільки буде теплого одягу, почнуть "рекрутіровать"