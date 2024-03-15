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Новости мобилизации
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Последствия за невыполненную "домашнюю работу" по мобилизации могут быть страшными, - Гудыменко

гудименко

Нехватка политической воли вокруг принятия закона о мобилизации ослабляет Украину в войне. Тем временем РФ накапливает военные способности, избрав стратегию диктаторского государства – побеждать силой, количеством и ресурсами.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новин", передает Цензор.НЕТ.

"Россия перешла к простейшей стратегии войны. Они избрали тактику ресурсного преимущества, ведь у них действительно больше, чем у Украины, территорий, мобилизационного потенциала, военных заводов. Единственное, чего у них меньше, это – свободы. Дали приказ – и сразу выполняют. Это может быть любой приказ: запускать производство снарядов или "хоронить" десантуру по третьему кругу. И россияне выполняют: хорошо или плохо, эффективно или неэффективно. На производстве снарядов и пушек присутствует безумная коррупция, но они производятся, пока европейцы до сих пор пытаются осознать, что война в Европе все же происходит", - комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, на войне важно сделать максимум из того, что ты можешь. Пока партнеры медлят, играя в политические игры, украинцы не могут сказать, что со своей стороны все сделали на 100%.

"В нашем промедлении с мобилизацией мы подобны американцам. Неотложная необходимость привлечения людей в армию была очевидна давно. Сначала государство упустило рекрутинговую систему, оно существует только в отдельно взятых военных подразделениях. Три месяца подряд мы топчемся вокруг закона о мобилизации так же, как американская система топчется на вопросе поддержки Украины. Политической воли не хватает ни нам, ни им. Но для Украины задержка чревата худшими последствиями. На видео мы видим, как один украинский военный отбивается от восьми россиян. Там должен был быть не один, а три-четыре-пять человек. Их нет, потому что мы как государство не проделали свою домашнюю работу", - убежден Юрий Гудыменко.

Также читайте: Закон о мобилизации направлен на замену 330 тыс. находящихся на поле боя военных, - Financial Times

Автор: 

законопроект (3229) Гудыменко Юрий (39) мобилизация (2807)


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Топ комментарии
+24
У нас 200 тисяч мусорів, 20 тисяч прокурв і дбрівців, а ще 4 тисячі бєбівців. А ще тисяч 500+ тис тилових щурів у військовій формі
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15.03.2024 16:13
+21
В тилу сидить майже мільйон військових! Для чого????
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15.03.2024 16:06
+19
Хтось тільки за свій рейтинг думає...
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15.03.2024 16:01
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Хтось тільки за свій рейтинг думає...
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15.03.2024 16:01 Ответить
Скасовуються засідання комітету з розгляду поправок , скасовуються заплановані засідання ВР вже на розгляд поправок у залі ВР, сьогоднішнє засідання про неприйняття виборів у рашці- 17о- слуг присутніх...

Хтось буде заперечувати що ЗЕБЛдота здає Україну? Саботує шлях до перемоги?
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15.03.2024 16:03 Ответить
F-16! На 40 літаків - 12 пілотів. Куди дивилось Міноборони? Втратили аж півроку

https://www.balpress.info/?m=202403 15.03.2024 https://www.balpress.info/?author=4 Дмитро Снєгирьов https://www.balpress.info/?cat=2 Главное , https://www.balpress.info/?cat=1

Перші 6 винищувачів F-16 Україна отримає літом 2024 року. Наразі навчання на цих літаках проходять 12 українських пілотів та близько 50 техніків, які будуть обслуговувати F-16. Але чому кількість літаків така незначна? Хто насправді затягує із передачею Україні F-16? Та чому підготовка українських пілотів відбувається повільніше, ніж могла б бути? Чи підготувала Україна інфраструктуру для приймання літаків? Детальніше про це розповів політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

00:00 Огляд подій Дмитра Снєгирьова

00:03 Передача літаків F-16 для України

00:54 Скільки українських пілотів проходять навчання на F-16?

03:14 Міноборони закрило очі на головне

05:20 Чому підготовка українських пілотів відбувається повільно?

08:16 Чому передача F-16 гальмується?

12:50 Україна не готова приймати F-16

ПІДПИСУЙСЯ НА КАНАЛ https://cutt.ly/mZ0cQZ0
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15.03.2024 16:10 Ответить
Только тупому не понятно, шо кодло сдает Украину кацапне. Пишу об этом второй год.
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15.03.2024 16:52 Ответить
Куди подівся Ігнат - речник командуючого повітряних сил -після розповіді про диванного експерта Світана , котрого ввела в інформаційний простір Юля Латиніна у 2022 році ?Його вишвирнули як й Залужного , то він справді сказав про нього правду?
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15.03.2024 17:04 Ответить
https://detector.media/infospace/article/224121/2024-03-13-romana-svitana-vvazhayut-viyskovym-ekspertom-z-pidkhodyashchoyu-biografiieyu-i-dosvidom-odnak-yogo-prognozy-perevazhno-khybni-chomu-kopaiemo-glybshe-y-analizuiemo/ https://detector.media/infospace/article/224121/2024-03-13-romana-svitana-vvazhayut-viyskovym-ekspertom-z-pidkhodyashchoyu-biografiieyu-i-dosvidom-odnak-yogo-prognozy-perevazhno-khybni-chomu-kopaiemo-glybshe-y-analizuiemo/



Романа Світана вважають військовим експертом з підходящою біографією і досвідом. Однак його прогнози переважно хибні. Чому - копаємо глибше й аналізуємо
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15.03.2024 17:11 Ответить
Може, тому,що такого льоДчика НЕ ЗНА НИХТО???
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15.03.2024 17:43 Ответить
Не готова - не прийме.
Крапка.
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15.03.2024 17:42 Ответить
грошей нема на мобілізацію тому і тягнуть поки гроші не дадуть
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15.03.2024 16:32 Ответить
Третій рік мародерять, починаючи з перших місяців війни , й чекають на гроші платників податків партнерів ?
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15.03.2024 17:12 Ответить
Ой!!! А хто ж це такий?
Звi дки взявся? Хто його вибирав?
ХОТЬ ПАРЖОМ.
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15.03.2024 17:40 Ответить
"Брак політичної волі навколо прийняття закону про мобілізацію послаблює Україну у війні."
-------
Та й брак політичної волі навколо виконання чинного закону...

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 11. Президент України

Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:
здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
визначає порядок оголошення мобілізації;
приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
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15.03.2024 16:01 Ответить
Правий на сто відсотків. Кацапи задавлять кількістю,якщо не провести додаткову мобілізацію. А прорив фронту може викликати хаос в країні та втрату управління.
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15.03.2024 16:03 Ответить
У нас 200 тисяч мусорів, 20 тисяч прокурв і дбрівців, а ще 4 тисячі бєбівців. А ще тисяч 500+ тис тилових щурів у військовій формі
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15.03.2024 16:13 Ответить
Будете драпати всі вкупі. і мінти і щурі з бебеєрівцями.
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15.03.2024 16:23 Ответить
Лайк не поставлю, не нравится мне этот прогноз.
Правда вообще редко нравится.
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15.03.2024 17:44 Ответить
Тих не можна рушати,то ум честь и совесть...Лучшие люди!А серйозно,дякую вам,розумна ви людина.Бо в основному попи гапони....З за кордону часто густо.А по факту коментувати,молодшого сержанта в отставке,нема сенсу.Його аргументи,дуже .....перебити кацапа мясом?Ну не вийде....Друге треба,не чекати коли америка розродиться...а свою зброю зробити,даже грязну....Плювати на думку америки....кацап нас вбивае...виходу нема!Але хто ту зброю дасть зробити??
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15.03.2024 16:50 Ответить
А ее кто то останавливал? Она уже идет практически безостановочно два года. Только поначалу обходилось повестками, потом повестки начали выдавать просто везде где угодно, сейчас их просто вставляют в двери всем подряд, потом началась бусификация. Дальше что, простреленные колени прямо на улице любому кто визуально похож на мужчину призывного возраста? Будут входные двери в квартиры взрывать? А проблем не в том что нет закона про мобилизацию, ну примут его и что - сразу очереди выстроятся в военкомат? Проблема в том что не решаются проблемы которые и вызвали отсутствие желающих. Бесправие солдата от момента попадания в ТЦК до момента попадания на фронт, когда никто из начальства ни за что не отвечает - ни за проверку твоего здоровья на предмет соответствия будущей военной профессии, ни за твое обучение этой профессии, ни за эффективное использование тебя в этой профессии и за сохранение твоей жизни и здоровья во время выполнения задачи, ни за твое лечение и восстановление в случае ранения или болезни - вот это ничего в законе не решается, там есть только кнут - заберем деньги, заберем права, заберем право вообще перемещаться - но ничего не дадим тебе взамен. Вот это в основном людей и пугает, а если человека очень долго пугать - то он рано или поздно перестает бояться, и вода в Тисе уже не кажется такой холодной. Лечат симптомы а не причины болезни.
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15.03.2024 16:26 Ответить
Лякані люди, які були під окупацією і які живуть на територіях, де йшли або йдуть бої. Решта нелякана. Страшно стане коли закінчаться солдати на нулі, а судорожне затикання дірок на фронті всім чим попадеться під руку не дасть результату. Тоді повториться 24 лютого тільки у більших масштабах.
а мєнти з тиловими щурами да. должні і защитять обязатєльно. ))
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15.03.2024 16:38 Ответить
У нас після визволення багато "ляканих людей" пішли ДОБРОВІЛЬНО в ЗСУ бо не хотіли повтору того що було в окупації з ними і їх близькими. А хто того не бачив то у них інший підхід до війни.Мені один казав- це не наша війна.
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15.03.2024 17:25 Ответить
Навіщо відмовлятись від допомоги професійних військових союзників, коли у нас критична ситуація із мобілізацією НЕНАВЧЕНИХ військовій справі громадян?
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15.03.2024 17:23 Ответить
В тилу сидить майже мільйон військових! Для чого????
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15.03.2024 16:06 Ответить
Той мільйон саме шукають і не можуть знайти. Маю дві версії- або ж вони дуже добре заховалися, або ж втрати в нас трішки більші тих 30 000, що озвучив ПрезЕдент. Тисяч на 300-400.
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15.03.2024 16:24 Ответить
Мертві душі, і так повсюди...
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15.03.2024 16:28 Ответить
це міф. стільки немає і близько, але тіште себе далі.
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15.03.2024 16:24 Ответить
Ти будеш здивований, але наших загинуло приблизно стільки же, як і Орков!
а це приблизно 500 000 тис, так що залишилося півмільйона а не мільйон,
чи ти віриш у байки від Зе типу 31 000 всього загинуло на фронті?
при тому, що в Орків набагато більше снарядів у десять разів!
і більше військової техніки, а також FPV дронів!
а також у них вже продумана ціла мережа підземних окопів,
і доти добре укріплені бетоном.
висновки роби сам.
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15.03.2024 17:11 Ответить
Это ты откуда высосал про 500 тыс погибших? В ФСБ попросили озвучить или сам придумал?
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15.03.2024 17:32 Ответить
Пройди по кладовищах...
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15.03.2024 17:43 Ответить
Все 500 тысяч лично пересчитал или просто хочется напугать украинцев огромной цифрой, несоответствующей действительности, чтобы продвинуть рашистский нарратив о бессымсленойсти сопротивления? Крым чей?
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16.03.2024 02:32 Ответить
Мільйон лише офіційна цифра, насправді мобілізованих набагато більше.
5-та колона узурпаторів мріє перетворити все політично активне чоловіче населення на рабів під совково-сирною кацапською нагайкою, якнайбільше утилізувати, віджати якнайбільше військових виплат за можливість залишитись в тилу. Це ж сотні млрд. грн. легкої наживи не можуть пройти повз їхні загребущі руки
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16.03.2024 02:44 Ответить
Мобілізація иде кожен день - просто мало вдається затягнути в ТЦК
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15.03.2024 16:08 Ответить
А те, кого удалось затянуть, в основном откупаются.
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16.03.2024 02:01 Ответить
Мобілізація в цілому не вирішить питання на фронті це вже очевидно.Мене дивує безліч речей які по дурості зашкалюють.Йди служи в армію отримаєш якусь професію і таке інше.Служить в мирний час в армії зараз потрібно ворювати !В нас 30 а то і 40% задіяно саме в служінні .не в логистиці а в шлянні туди сюди.А це все гроші це амуніція це харчі це зброя це взагалі забезпечення.Армія потребує не кількістю людей а кількістю необхідної зброї яку нам не надають.Ми кладемо людей яких і так вже не вистачає.Питання просте на скільки витачить людей по критичній точці коли ми не зможемо навіть себе обробити як країна?3 рік пішов влада тільки вкурила про фортифікацію півроку як про дрони.Ми відстаємо по часу в тупих тормознутих рішеннях які потім б'ють по нам кретично.Це рівень мега критинизму.А в військах дурість на місцях гине купа бійців.Негайно повинно вводити відповідальність для командирів критично довічно з конфіскацією.
В самих військах більше мільйона війська ,а тисяч 300 тільки задіяні з них ще 300 тис на ротацію і логістику інші чим займаються не кажучи про інші державні підрозділи?І ми ще лупемо людей не маючи фінансів і росказуючи що людей не вистачає .Звісно не вистачає 3 воює7 семеро по містах шаряться.Нафіга?В самих тільки ТЦК 45 тис в СЗЧ цифру наводять почти 100 тис !!Ви там подуріли на ровному місці 145 тис !Це якийсь ********* !
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15.03.2024 16:17 Ответить
"Адже у них дійсно більше, ніж в України, територій, мобілізаційного потенціалу, військових заводів. "
Тому за суперовою логікою цього військового, Україна повинна набрати більше своїх мобіків - тоді переваги росії у територіях і заводах кудись зникнуть.
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15.03.2024 16:24 Ответить
Беда не в том, что действующий Закон о мобилизации плохой! Вопрос прежде всего в том, что наша страна продолжает жить в режиме мирного времени... Откройте Закон, хоть прочитайте что там написано...
Человек делает то, за что он уже получил предоплату, вот и все... Действия "мудрого нарида" в начале полномасштабного вторжения несколько спутали планы "боневтика", но не отменили главную их цель...
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15.03.2024 16:33 Ответить
так мобилизация - это не только людской ресурс
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15.03.2024 16:35 Ответить
пане сержан!!!!
Шановний тезка!!!!
нікуя не треба ніякого закону про мобілізацію
потрібно лише воконувати закон та Конституцію які вже давно існують
а цей закон направлений не на те щоб організувати мобілізацію
а щоб відмазати від неї потрібних владі людей
все дуже просто......
введення воєнного стану і вже є мільйон людей які мають з"явитися в ТЦК
це депутати з своїми помічниками водіями обслугою
це силовики у відставці, всі!!!! до 60 років
це чиновники яких можна замінити жінками або інвалідами
+ всі тилові криси, місця яких можуть зайняти жінки та інваліди
я дивлюсь на речників ЗСУ, і все стає ясно як божий день
проблеми нема
є шкурні інтереси ОПи які всьому заважають.
ось приблизно так. і куй мені хто докаже що я не правий!!!!!!!
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15.03.2024 16:54 Ответить
Мобілізація це не "панацея" від війни, а необхідність яка повинна бути задля існування держави.
Але Мобілізація це в першу чергу економіка(гроші) , ресурси ( в тому числі і людські) , техніка, зброя, нормальна дипломатія( а, не Зелене шапіто із сексологинь), будівництво оборонних споруд, а не 17 мільярдів на дороги, тільки сліпий не бачить що зелені все роблять тільки язиками, а не ділом, немає у Зевлади бажання перемагати, є лише бажання і далі красти і знущатись над Україною і українцями
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15.03.2024 17:07 Ответить
Я так скажу без допомоги військ союзників, наслідки будуть страшними навіть з реалізованою мобілвзацією..
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15.03.2024 17:11 Ответить
Як натякнув Портніков у ДІАЛОГИ З ПОРТНІКОВИМ на РС Владі Мазур-в єврейських гетто якийсь час теж були театри й перукарні, розваги й спорт , поки потихеньку не підготували печі ...
Так ,мабуть, він мав на увазі буде й з українцями після того як Вова їх здасть на мирних договорняках після саботування перемоги ...
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15.03.2024 17:30 Ответить
На канал Прямий довго вже ходить на шоу по четвергам ВЖЕ НАЧАСІ від СЛУГ Єрмака Юрій Камельчук- так святенько засуджує невипускання депутатів за кордон та критикує типу роботу ВР та Стефанчука ...
Й раптом учора - заговорив зовсім вже по-другому- ТІЛЬКИ!!!депутатів ОПЗЖ випускають за кордон й СН - то норм, немає голосів у ВР у коаліції більшості й не треба коаліцію перформатовувати бо СН+ОПЗЖ то норм ну й тд... ФСЬО ???
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15.03.2024 17:37 Ответить
Кто помнит, что фабрика смерти Освенцим сохранена в целости, с подьездной железной дорогой, бараками, газовыми камерами и крематорием?
Кто верит в то, что годами туда ездили кацапы (в т.ч. военные) "почтить память жертв"?
Это были КОМАНДИРОВКИ для ознакомления с матчастью, которую в будущем предстоит снова пустить в действие, да и скопировать опыт предшественника полезно - кацапы ж такие вынахидныкы, вынайшлы ОПЕЛЬ - вынайдут и фабрику смерти.
Вспомните: в ноябре 2021-го (ЗА 4 месяца до войны) в россии был принят и утвержден новый ГОСТ (ГОсударственный СТандарт) на МАССОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ЛЮДЕЙ.
ГУГЛ в помощь !
И введен в действие с 1 февраля 2022 года - за ТРИ НЕДЕЛИ ДО ВТОРЖЕНИЯ.
Кто верит, что они собирались МАССОВО закапывать трупы СВОИХ, если были убеждены в том, что Украина падет за неделю?
Панове украинцы, вам все понятно?
Товарищи ЖДУНЫ, запомните : ВЫ ДЛЯ РОССИИ - тоже ХАХЛЫ и ваше место в тех же траншеях.
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17.03.2024 17:47 Ответить
..а слив мокшанским планов не страшно...
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15.03.2024 17:15 Ответить
Полмиллиона ментов - готовые откормленные натренированные солдаты.
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15.03.2024 17:21 Ответить
Так Є закон про мобілізацію. Є! Хто заважає його виконувати?
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15.03.2024 17:47 Ответить
Що до цього можна додати!?

 "У нашому зволіканні з мобілізацією ми подібні до американців.

Нагальна необхідність залучення людей до війська була очевидною давно.

Спочатку держава проґавила рекрутингову систему, вона існує лише в окремо взятих військових підрозділах. Т

ри місяці поспіль ми топчемося навколо закону про так само, як американська система топчеться на питанні підтримки України.

Політичної волі не вистачає ні нам, ні їм.

Але для України затримка загрожує гіршими наслідками.

На відео бачимо, як один український військовий відбивається від восьми росіян.

Там повинен був бути не один, а три-чотири-п'ять людей. Їх немає, тому що ми як держава не зробили свою домашню роботу",
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15.03.2024 17:56 Ответить
В селах мобилизация не заканчивалась всю войну,проблема в том что людской ресурс исчерпался,так что или Киев с городами миллионниками даст пополнение или никак..
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15.03.2024 18:01 Ответить
Чому не залучають іноземців? Тільки в наш Інтернаціональний легіон було вдвічі більше бажаючих, а прийняли лише 20 тис. Покращуйте забезпечення, у тому числі дронами. Дешевше купити 10 млн FPV дронів, ніж рік утримувати і забезпечувати додаткові 100 тис військових.
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15.03.2024 18:25 Ответить
Почекайте поки 15 тис прикордонників назбирають. А потім ще треба почекати, поки навчальні заклади укомплектують.
Ну іще трішки, поки проведуть новий аудит. Бо добавили новий рід військ (безпілотний), нові командири, стратегія нова (називати не штурмові, а маневруючи - як рдк).
І коли буде зрозуміло скільки буде теплого одягу, почнуть "рекрутіровать"
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16.03.2024 01:49 Ответить
Зачем делать танки, ПВО, ракеты.. дешевле деньги спи..ть и наловить работяг- инсультников в окопы.
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16.03.2024 02:05 Ответить
 
 