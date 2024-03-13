Потребу у мобілізації 400-500 тис. осіб неможливо задовольнити одразу, - Міноборони

Мобілізацію 400-500 тис. осіб неможливо провести одночасно, загальна потреба в кількості мобілізованих залежить від розвитку ситуації на фронті.

Про це йдеться у коментарі Міністерства оборони України щодо процесу мобілізації виданню Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо кількості мобілізованих. Відразу зазначимо, що з міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони. При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу.

Триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Визначення кінцевого терміну служби є вкрай важливим. Зараз Верховна Рада розглядає законопроєкт, яким запропоновано встановити такий термін на рівні 36 місяців", - повідомили у Міноборони.

Також у міністерстві зазначили, що зміни до закону про мобілізацію дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал в державі через вдосконалення процесу військового обліку, створення відповідних цифрових механізмів.

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Крім того, зміни до механізму мобілізації стосуватимуться підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до 3 місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом.

"Історія доводить, що повномасштабній агресії неможливо протистояти виключно силами професіоналів. Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби – єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей", - наголосили у МО.

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