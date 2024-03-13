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Потребу у мобілізації 400-500 тис. осіб неможливо задовольнити одразу, - Міноборони

військовий,мобілізація,квиток

Мобілізацію 400-500 тис. осіб неможливо провести одночасно, загальна потреба в кількості мобілізованих залежить від розвитку ситуації на фронті.

Про це йдеться у коментарі Міністерства оборони України щодо процесу мобілізації виданню Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо кількості мобілізованих. Відразу зазначимо, що з міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони. При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу.

Триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення. Визначення кінцевого терміну служби є вкрай важливим. Зараз Верховна Рада розглядає законопроєкт, яким запропоновано встановити такий термін на рівні 36 місяців", - повідомили у Міноборони.

Також у міністерстві зазначили, що зміни до закону про мобілізацію дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал в державі через вдосконалення процесу військового обліку, створення відповідних цифрових механізмів.

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Крім того, зміни до механізму мобілізації стосуватимуться підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до 3 місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом.

"Історія доводить, що повномасштабній агресії неможливо протистояти виключно силами професіоналів. Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби – єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей", - наголосили у МО.

Також читайте: За ухилення від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Міноборони (7464) мобілізація (3111)


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Топ коментарі
+49
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13.03.2024 21:39
+40
Сьогодні (вже втретє) знайомий поїхав до чергового навчального центру. Перші два рази медики бригади відсилали його назад, бо не хотіли брати на себе відповідальність зробити з людини інваліда, але ТЦК писав, що здоровий. У людини зруйнований сустав коліна. Але лисий і пікалов, харі яких вже не влазять в екран, не народжені для війни, зате вже мають нагороди!!!

М - Мотивація!
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13.03.2024 21:40
+37
100 тис лоботрясів із первинними статтевими ознаками чоловічої статі в поліції. І скільки ще на пенсії після 45 років тих, хто із пільгами та пенсіями за наш рахунок? Але усе це кодло має захищати електрик або сантехнік, який навіть не служив ніколи. Коли кажуть,що усі мають воювати, то нічого. Коли сантехнік повернеться з фронту, чи має він право вимагати, щоб усі копирсались в лайні замість нього?
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13.03.2024 21:42
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Ментов и прочих силовиков в стране больше. Армия: в тылу 700 тыс человек, на фронте 300 тыс. Резерв - 2 млн. Зачем мобилизация, поясните? Почему не воюют те, кто в армии или в резерве? Почему менты не на фронте?
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13.03.2024 23:43 Відповісти
Предел мобилизационных возможностей 30 тысяч в месяц, 360 тысяч в год на данный момент.
Всё остальное фантазии.
Но и чтобы этих набрать придётся распаковывать генофонд нации и набирать 25, 26, 27 ричных дитей в окопы.
Присмотреться к 400 тысячам студентив, 600 тысячам забронированных, 1 миллиону инвалидов (каждый 10ый в стране инвалид стал). Вообщем поскрести по сусекам. Снова на 40-50 летних уже не выехать.
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14.03.2024 01:17 Відповісти
Питання не тільки ресурсів а і економіки.Країна банкрот.Хто буде обробляти підіймати і працювати далі?Молодь?Ні ,зараз не ті часи.Ще 1 рік максимум до 25 ,далі почнуться незворотні процеси і дуже негативні наслідки для країни
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14.03.2024 01:35 Відповісти
21 століття а механізм і ставлення і думки аля першої свівової навіть не другої.Бовдури...
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14.03.2024 01:32 Відповісти
Щоб ішла мобілізація необхідно берегти тих хто служить, обовязково відповідальність командира за дурну' смерть солдата, матеріальна перед сім'єю бійця і державою і кримінальна, за непрофесійність,, за злочинні дії чи бездіяльність, або злий умисел командира. Ст 24 Конституція говорить про рівні права і обов'язки, є багато професійних командирів і є куча негідників, кар'єристів,дільців...в пагонах
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14.03.2024 07:26 Відповісти
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