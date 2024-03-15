Доброволець із Німеччини на ім’я Штефан загинув, захищаючи Україну, - Bild
37-річний доброволець із Німеччини на ім’я Штефан загинув у боях на сході України.
Про це повідомляє видання Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Штефан загинув в четвер, 14 березня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії.
Боєць працював із безпілотним розвідувальним підрозділом. Їхнє укриття було підбито, і боєць опинився під уламками.
"Коли його вдалося відкопати, він був уже мертвий", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Pawlo Kit
показати весь коментар15.03.2024 16:02 Посилання
+29 Hanka Panyanka
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+24 Олена Лугова #394869
показати весь коментар15.03.2024 16:06 Посилання
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