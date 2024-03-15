Доброволець із Німеччини на ім’я Штефан загинув, захищаючи Україну, - Bild

37-річний доброволець із Німеччини на ім’я Штефан загинув у боях на сході України.

Про це повідомляє видання Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Штефан загинув в четвер, 14 березня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії.

Боєць працював із безпілотним розвідувальним підрозділом. Їхнє укриття було підбито, і боєць опинився під уламками.

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"Коли його вдалося відкопати, він був уже мертвий", - ідеться в повідомленні.