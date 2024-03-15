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Новини Війна
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Доброволець із Німеччини на ім’я Штефан загинув, захищаючи Україну, - Bild

свічка

37-річний доброволець із Німеччини на ім’я Штефан загинув у боях на сході України.

Про це повідомляє видання Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Штефан загинув в четвер, 14 березня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку Росії.

Боєць працював із безпілотним розвідувальним підрозділом. Їхнє укриття було підбито, і боєць опинився під уламками.

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"Коли його вдалося відкопати, він був уже мертвий", - ідеться в повідомленні.

Автор: 

Німеччина (7470) втрати (4439) добровольці (933)


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Топ коментарі
+33
Вічна пам'ять
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15.03.2024 16:02
+29
дякуємо тобі, хлопче..., співчуття рідним та близьким... якби ж той Шольц був би хоч трішки схожий на тебе...
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15.03.2024 16:09
+24
Вічна пам'ять...
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15.03.2024 16:06
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15.03.2024 16:02 Відповісти
Вічна пам'ять...
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15.03.2024 16:06 Відповісти
дякуємо тобі, хлопче..., співчуття рідним та близьким... якби ж той Шольц був би хоч трішки схожий на тебе...
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15.03.2024 16:09 Відповісти
Спасибі, стою на колінах!
Плачу!
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15.03.2024 16:19 Відповісти
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15.03.2024 16:46 Відповісти
Вічна пам'ять герою. Будь ласка, додайте фото, якщо знайдеться, бо люди повинні бачити обличчя героїв із різних країн, які поклали своє життя заради свободи України.
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15.03.2024 17:19 Відповісти
Ruhe in Frieden...🇩🇪
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15.03.2024 18:51 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Штефана до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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15.03.2024 19:19 Відповісти
Ehre sei dem deutschen Soldaten, der die Ukraine verteidigt hat! Ewige Erinnerung! Vielen Dank an das deutsche Volk!
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15.03.2024 19:40 Відповісти
всё из-за трусливого шольца-с его нежеланием передать ракеты!
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16.03.2024 16:32 Відповісти
 
 