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Новости Война
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Доброволец из Германии по имени Штефан погиб, защищая Украину, - Bild

свічка

37-летний доброволец из Германии по имени Штефан погиб в боях на востоке Украины.

Об этом сообщает издание Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Штефан погиб в четверг, 14 марта, в результате артиллерийских обстрелов со стороны России.

Боец работал с беспилотным разведывательным подразделением. Их укрытие было подбито, и боец оказался погребен под обломками.

"Когда его удалось откопать, он был уже мертв", – говорится в сообщении.

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Автор: 

Германия (7063) потери (4423) добровольцы (1181)


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Топ комментарии
+33
Вічна пам'ять
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15.03.2024 16:02
+29
дякуємо тобі, хлопче..., співчуття рідним та близьким... якби ж той Шольц був би хоч трішки схожий на тебе...
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15.03.2024 16:09
+24
Вічна пам'ять...
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15.03.2024 16:06
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Вічна пам'ять
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15.03.2024 16:02 Ответить
Вічна пам'ять...
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15.03.2024 16:06 Ответить
дякуємо тобі, хлопче..., співчуття рідним та близьким... якби ж той Шольц був би хоч трішки схожий на тебе...
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15.03.2024 16:09 Ответить
Спасибі, стою на колінах!
Плачу!
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15.03.2024 16:19 Ответить
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15.03.2024 16:46 Ответить
Вічна пам'ять герою. Будь ласка, додайте фото, якщо знайдеться, бо люди повинні бачити обличчя героїв із різних країн, які поклали своє життя заради свободи України.
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15.03.2024 17:19 Ответить
Ruhe in Frieden...🇩🇪
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15.03.2024 18:51 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Штефана до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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15.03.2024 19:19 Ответить
Ehre sei dem deutschen Soldaten, der die Ukraine verteidigt hat! Ewige Erinnerung! Vielen Dank an das deutsche Volk!
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15.03.2024 19:40 Ответить
всё из-за трусливого шольца-с его нежеланием передать ракеты!
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16.03.2024 16:32 Ответить
 
 