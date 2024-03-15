Доброволец из Германии по имени Штефан погиб, защищая Украину, - Bild
37-летний доброволец из Германии по имени Штефан погиб в боях на востоке Украины.
Об этом сообщает издание Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Штефан погиб в четверг, 14 марта, в результате артиллерийских обстрелов со стороны России.
Боец работал с беспилотным разведывательным подразделением. Их укрытие было подбито, и боец оказался погребен под обломками.
"Когда его удалось откопать, он был уже мертв", – говорится в сообщении.
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