Орбан про вибори до Європарламенту: Ми повинні окупувати Брюссель

У традиційній святковій промові прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із критикою Заходу, та запропонував аудиторії підтримати його в "окупації Брюсселя" під час виборів до Європарламенту влітку.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Прем’єр виступив із щорічною промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління династії Габсбургів.

Орбан порівняв "західний світ" з імперією, а ще додав, що Європа - це джерело руйнування та безкультур’я.

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"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - сказав Орбан, звертаючись до натовпу, який, за даними деяких ЗМІ, звозили автобусами до Будапешта.

Очільник угорського уряду вже традиційно критикував права ЛГБТК у Європі, а також проблему імміграції, він багато розповідав про національну свідомість та гордість за суверенітет своєї країни.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель", підкреслив Орбан.

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