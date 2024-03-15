Орбан про вибори до Європарламенту: Ми повинні окупувати Брюссель
У традиційній святковій промові прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із критикою Заходу, та запропонував аудиторії підтримати його в "окупації Брюсселя" під час виборів до Європарламенту влітку.
Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Прем’єр виступив із щорічною промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління династії Габсбургів.
Орбан порівняв "західний світ" з імперією, а ще додав, що Європа - це джерело руйнування та безкультур’я.
"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - сказав Орбан, звертаючись до натовпу, який, за даними деяких ЗМІ, звозили автобусами до Будапешта.
Очільник угорського уряду вже традиційно критикував права ЛГБТК у Європі, а також проблему імміграції, він багато розповідав про національну свідомість та гордість за суверенітет своєї країни.
"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель", підкреслив Орбан.
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У відповідь ЕС надає їм мільярди евро усіляких субсидій.
путін не допустить корбу до влади в ЄС
тому корба для путіна корисний ідіот, але лише на ланцюгу
также як і Трамп
Сильні лідерина Заході - смерть для путіна
Які проблеми??? пане орбан??? - виходьте з ЄС, НПТО і Шенгену - і ВСЬО!!! - " я свабоден!!!"
Зганяєте в КНДР - наберетесь досвіду "вільного" існування....
З.І.
.... тільки після такого кроку орбану залишиться часу жити рівно стільки, скільки мадярам знадобиться, щоб добігти до його резиденції...
А десь не дуже далеко країна мрій розквіта. *********** зветься, мерщій туди, рідненькі! Геть подалі від нати, від гомогейського ЄС! Тільки расіянці-браття спроможні забезпечити вам традиційні цінності, де тільки партійна номенклатура гомогеї, всі інші -- просто підораси! І мігранти туди не пруть, розквітнете в обіймах нарассєйського вєдмєда.
ГОЙДА!
Теперь я знаю - кто в Европе - ОБРАЗЕЦ КУЛЬТУРЫ
Про США я уже давно это знаю
Там образец культуры - однозначно ТРАМП
Который , кстати, считает ОРБАНА президентом Турции
Восхищаюсь уровнем образования ПЕНСИЛЬВАНСКОГО университета,
в котором учился Дональд
Неперевершено.....
ти дійсно віриш, що ніхто в світі не знає що це означає!? Всі такі тупі як ти!? Чому фермер з Айови повинен оплачувати українському корупціонеру пентхаус в Монако!?
так чому ж він так страждає і іняк не вийде з цього кошмарного ЄС?
Чтобы пострадать...
По полной
Еще могу пострадать в Страсбурге
Но только по будням
А на выходные - поехать пострадать в Вену
Ну или в Париж
Но это совсем на крайний случай...
У документі наводяться мад'ярські спекуляції щодо вступ України до Європейського союзу, а тому Угорщина вимагає відновлення прав національних меншин угорської громади в Україні на той самий рівень, який був до 2015 року.
Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях. Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 000 учнів з угорською мовою навчання.
«Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини», - йдеться у заяві. Також в листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні, змінилося співвідношення населення в регіоні.
«Обов'язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами», - вказано у документі.
Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.
«Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше», - зазначено у листі.
Україна не коментувала цю заяву Угорщини.
Вимоги Угорщини можуть стати значною перешкодою для подальшої інтеграції України до ЄС.
Сайт "Радіо Свобода"
Вот ****** и быкует - знает, что ему за это ничего не будет. Максимум наложат санкции, удержат финансирование, а он потом наложит вето на какой-нибудь важный вопрос - ему тут же всё вернут и ещё сверху приплатят, чтобы вовремя пошел кофе пить.
Демократия равных среди равных, блин!
А вы так удачно это сделали!
Теперь я точно знаю - что такое Европа
Дуже дякую!