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Новини
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Орбан про вибори до Європарламенту: Ми повинні окупувати Брюссель

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

У традиційній святковій промові прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із критикою Заходу, та запропонував аудиторії підтримати його в "окупації Брюсселя" під час виборів до Європарламенту влітку.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Прем’єр виступив із щорічною промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління династії Габсбургів.

Орбан порівняв "західний світ" з імперією, а ще додав, що Європа - це джерело руйнування та безкультур’я.

Читайте також: Трамп не дасть ні копійки Україні у війні з Росією, - Орбан

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", - сказав Орбан, звертаючись до натовпу, який, за даними деяких ЗМІ, звозили автобусами до Будапешта.

Очільник угорського уряду вже традиційно критикував права ЛГБТК у Європі, а також проблему імміграції, він багато розповідав про національну свідомість та гордість за суверенітет своєї країни.

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: Ми повинні окупувати Брюссель", підкреслив Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не дасть ні копійки Україні у війні з Росією, - Орбан

Угорщина (2336) Європа (1876) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+64
Похоже Европе пора отобрать у Вити пин-код от банковской карты. Потому что он начал увлекаться закладками.
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15.03.2024 19:11
+44
Мені одному здається що орбан їбанутий.
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15.03.2024 19:13
+40
І довго ще терпітимуть у Європі і НАТО цього Йорбанутого ***#на?
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15.03.2024 19:14
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Похоже Европе пора отобрать у Вити пин-код от банковской карты. Потому что он начал увлекаться закладками.
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15.03.2024 19:11 Відповісти
***** орбанами перевіряє ЕС на вшивість. Наразі воші перемагають.
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15.03.2024 19:26 Відповісти
В чому воші перемагають?
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15.03.2024 19:35 Відповісти
Публічно сруть на ЕС. Гальмують та ветують його ініціативи.
У відповідь ЕС надає їм мільярди евро усіляких субсидій.
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15.03.2024 19:42 Відповісти
Коли такий як путін стане лідером Европи - кацапії прийде кінець
путін не допустить корбу до влади в ЄС
тому корба для путіна корисний ідіот, але лише на ланцюгу
также як і Трамп
Сильні лідерина Заході - смерть для путіна
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15.03.2024 21:45 Відповісти
Поляки i чехи вроде нормально живуть, не возмущаються.
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16.03.2024 01:57 Відповісти
Орбан:Угорщину офіційно перейменовано на Уйобщину.
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15.03.2024 20:00 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.03.2024 21:10 Відповісти
Тому нечестиві геї повинні спершу надати десятки мільярдів ойро високодуховному орбану,а то для окупації Брюсселю не вистачає!!!
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15.03.2024 22:49 Відповісти
Мені одному здається що орбан їбанутий.
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15.03.2024 19:13 Відповісти
Так и эст
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15.03.2024 19:39 Відповісти
Вітьок дуже хитрий. Він хоче і на дотаціях від ЄС сидіти і у ***** смоктати
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15.03.2024 20:37 Відповісти
Нагадуе Лукашенко.
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16.03.2024 02:03 Відповісти
"Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору:..." Джерело:

Які проблеми??? пане орбан??? - виходьте з ЄС, НПТО і Шенгену - і ВСЬО!!! - " я свабоден!!!"
Зганяєте в КНДР - наберетесь досвіду "вільного" існування....

З.І.
.... тільки після такого кроку орбану залишиться часу жити рівно стільки, скільки мадярам знадобиться, щоб добігти до його резиденції...
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15.03.2024 21:59 Відповісти
І довго ще терпітимуть у Європі і НАТО цього Йорбанутого ***#на?
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15.03.2024 19:14 Відповісти
Його тримають тыльки для того, щоб мати цю собаку на повідку...інакше би би вже був другий фронт на Закарпатті....
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15.03.2024 19:49 Відповісти
як можна терпіти в ЄС такого дятла,цей йолоп вже перейшов усі лінії,викиньте їх НАХ з ЄС-побачимо як вони голою сракою вертіти будуть
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15.03.2024 20:13 Відповісти
От той фронт точно б проіснував три дні, і тушка орбана гойдалась би на вітрі
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15.03.2024 20:38 Відповісти
Фронт за кілька днів би завершився. Поразкою жабоїдів.
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15.03.2024 21:11 Відповісти
Брюссель за 3 дні ?
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15.03.2024 19:15 Відповісти
Десь подiбне ми чули...🤔🧐
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15.03.2024 23:05 Відповісти
Якби Європа була більш рішуча то вже давно б офіційно попередили ********** про можливість денонсації угод з ЄС. Тоді місцева гопота порвала би главйобика на куски.
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15.03.2024 19:17 Відповісти
Орбан позиціонує себе як захисника традиційних цінностей в Європі. Цю фішку йому підсказали іміджмейкери з Кремля. Вся, так звана ідеологія рашизму це суміш здавалось би несумісних речей: від комунізму і до царизму і як результат ,ідеологія ненависті до всього навколо них.
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15.03.2024 19:18 Відповісти
отсосіновік тобі, мадьяр хоча коля-котлєта може і проти
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15.03.2024 19:19 Відповісти
І скільки ще Брюссель буде терпіти цю наволоч і ще давати їй гроші? Мабуть Великобританія мала вагомі причини вийти з ЄС.
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15.03.2024 19:19 Відповісти
Бідні мудяри! Їх Європа гнобила-гнобила, гнобила-гнобила, а вони що можуть? Тільки страждати? Тєрпілкі-бідосі.
А десь не дуже далеко країна мрій розквіта. *********** зветься, мерщій туди, рідненькі! Геть подалі від нати, від гомогейського ЄС! Тільки расіянці-браття спроможні забезпечити вам традиційні цінності, де тільки партійна номенклатура гомогеї, всі інші -- просто підораси! І мігранти туди не пруть, розквітнете в обіймах нарассєйського вєдмєда.
ГОЙДА!
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15.03.2024 19:20 Відповісти
А не простіше Орбану ініціювать вихід з ЄС? Тоді й "Брюссель окуповувать" не треба буде! От тільки "заковика" - ЄС "рахунок виставить" Кредити ж повертать треба буде!
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15.03.2024 19:22 Відповісти
Виженіть, а точніше, відправте мадяр до кацапів. Звичайно цей Орбан знає, що у мадярів немає кордонів з кацапами, через те себе так і веде. Я думаю, що прийшов час проголосувати в Європарламенті і заборонити мадярам балатуватися в ЄС, а ще краще, просто попросити їх залишити ЄС.
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15.03.2024 19:24 Відповісти
Мадяри забули, хто їх окупував, раз вони постійно вибирають цього ************* Орбана.
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15.03.2024 19:24 Відповісти
Мадяри, це ті самі кацапи, які давно втекли з території Цапії на землі, які належали чехам.
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15.03.2024 19:27 Відповісти
НЕ стільки чехам - як словакам
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15.03.2024 19:52 Відповісти
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15.03.2024 19:26 Відповісти
Цей *****, звичайно ж грає замовлену музику!, і цей поки що!!! цирк, треба терміново зупиняти! Прямо зараз!, Весь розрахунок, зроблений на "сонний" у плані протидії мудакам ЄС! (і якщо цю Шизофренію, не випалювати зараз на корені, то дійсно, не виключена картинка, з сотень тисяч "ХфЄХрмЄрів", на площах Брюсселя! (,
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15.03.2024 19:29 Відповісти
Ти для початку Будапешт окупуй, бо тут не знайдеш того хто за Орбана голосував! А мер Будапешта лідер опозиції до Орбана.
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15.03.2024 19:30 Відповісти
Ну слава Богу!
Теперь я знаю - кто в Европе - ОБРАЗЕЦ КУЛЬТУРЫ
Про США я уже давно это знаю
Там образец культуры - однозначно ТРАМП
Который , кстати, считает ОРБАНА президентом Турции
Восхищаюсь уровнем образования ПЕНСИЛЬВАНСКОГО университета,
в котором учился Дональд
Неперевершено.....
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15.03.2024 19:31 Відповісти
Звідки ви, ідіоти, лізете!? Ти в себе в країні розібратись не можеш але зате про Америку знаєш все! Звідки ти знаєш про Америку, якщо із свого ПГТ ніколи не виїжджала?
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15.03.2024 19:38 Відповісти
Геть дурних комуністів також! Більших брехунів важко знайти!
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15.03.2024 19:48 Відповісти
Путін *****!
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15.03.2024 19:58 Відповісти
Ти йди там мексіканськи кордони захищай, бо ви там вже скоро рік не можете розібраться на часі вам ті кордони чи не на часі. Чого на цензор то приперся.
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16.03.2024 00:06 Відповісти
Держава компенсуватиме вартість збудованих бізнесом доріг та комунікацій за законом про "інвестнянь" (оновлено)Джерело: https://biz.censor.net/n3478927

ти дійсно віриш, що ніхто в світі не знає що це означає!? Всі такі тупі як ти!? Чому фермер з Айови повинен оплачувати українському корупціонеру пентхаус в Монако!?
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15.03.2024 19:47 Відповісти
того ж чого він сплачує корупционерів США, доля така в платників податків
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16.03.2024 00:07 Відповісти
Может уже пора границы поставить? Этот путинский ***** уже вообще заигрался.
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15.03.2024 19:36 Відповісти
Щоб все правильно зрозуміти, перегляньте https://youtu.be/zWgCQkKS9H4?t=81 угорський народний танець.
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15.03.2024 19:36 Відповісти
Поки Орбан не доб'ється, що угорців будуть щемити як кацапів - не заспокоїться.
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15.03.2024 19:45 Відповісти
Ти кінчений виродок, окупував на жаль лише свою угорщину.
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15.03.2024 19:46 Відповісти
окупант обісраний
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15.03.2024 19:48 Відповісти
Орбану більше не наливати
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15.03.2024 19:53 Відповісти
Это у него ОТХОДНЯК после кофе
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15.03.2024 20:09 Відповісти
Попасти в таку багату європеиську сім"ю і таке витворяти - це шось з чимось
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15.03.2024 20:14 Відповісти
Лучше не скажешь!
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15.03.2024 20:17 Відповісти
И ЕС еще платит етой твари сотни миллиардов долларов для поддержания штанов
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15.03.2024 20:11 Відповісти
Рідкісний товпойоп
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15.03.2024 20:12 Відповісти
І що скаже ЄС на такі звинувачення монголоїда, це ж повний пісец!!!
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15.03.2024 20:18 Відповісти
"...ось він і їбанувся, бідолашний, і це не дивно..." (с)

так чому ж він так страждає і іняк не вийде з цього кошмарного ЄС?
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15.03.2024 20:19 Відповісти
А как я хочу в Брюсселль
Чтобы пострадать...
По полной
Еще могу пострадать в Страсбурге
Но только по будням
А на выходные - поехать пострадать в Вену
Ну или в Париж
Но это совсем на крайний случай...
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15.03.2024 20:26 Відповісти
для чого? щоб Брюссель став таким же обісцяним як Будапешт?
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15.03.2024 20:22 Відповісти
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15.03.2024 20:29 Відповісти
За рівнем життя Угорщина на останніх місцях,без європейських грошей ноль.
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15.03.2024 20:40 Відповісти
Дайтє Вітє сєльоткі па-рузкі.
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15.03.2024 20:41 Відповісти
Заберіть у Угорщини право голосу на час правління йовбиків і заберіть фінансування 🤦
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15.03.2024 20:58 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhorshchyna-natsionalni-menshyny/32863162.html Уряд Угорщини підготував та розіслав іншим країнам-членам Європейського союзу документ, в якому виклав претензії до України щодо угорської національної меншини в нашій країні .
У документі наводяться мад'ярські спекуляції щодо вступ України до Європейського союзу, а тому Угорщина вимагає відновлення прав національних меншин угорської громади в Україні на той самий рівень, який був до 2015 року.
Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях. Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 000 учнів з угорською мовою навчання.
«Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини», - йдеться у заяві. Також в листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні, змінилося співвідношення населення в регіоні.
«Обов'язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами», - вказано у документі.
Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.
«Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше», - зазначено у листі.

Україна не коментувала цю заяву Угорщини.
Вимоги Угорщини можуть стати значною перешкодою для подальшої інтеграції України до ЄС.

Сайт "Радіо Свобода"
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15.03.2024 21:03 Відповісти
https://twitter.com/taxfreelt/status/1768687726574940553?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1768687726574940553%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fprosto-vova.livejournal.com%2F вибори на росії
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15.03.2024 21:08 Відповісти
Це трешак просто
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15.03.2024 21:18 Відповісти
Після того,як Шольц Вітю відправив "пити кофе",Орбан покатався на члені путіна,з'їздив на "мінет" до Трампа і з новими силами,підзарядившись енергією двох самих кінчених презервативів,почав буріти по новій,не забувши розвести наївний Брюссель на 10 млрд.євро в грудні 23 року і 2 млрд. євро в березні цього року.
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15.03.2024 21:29 Відповісти
мне одно непонятно-почему венгрию до сих пор не вышвырнут пинком под сраку из ес и нато?!ведь они превратились в подстилку рашки и *****!
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15.03.2024 21:31 Відповісти
Кацапам тільки й треба щоб ЄС почав розсипатись.Угорці повинні погнати в шию оцю нечисть!
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15.03.2024 22:55 Відповісти
К сожалению, в Уставе ЕС (как и НАТО, кстати) не предусмотрен вариант, чтобы страна была изгнана. Страна может выйти по собственному желанию (как Великобритания), может выйти, а потом вернуться (как Франция из НАТО), но выгнать нельзя НИКАК!
Вот ****** и быкует - знает, что ему за это ничего не будет. Максимум наложат санкции, удержат финансирование, а он потом наложит вето на какой-нибудь важный вопрос - ему тут же всё вернут и ещё сверху приплатят, чтобы вовремя пошел кофе пить.
Демократия равных среди равных, блин!
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16.03.2024 09:51 Відповісти
а жаль!
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16.03.2024 13:12 Відповісти
Дебіл,пля... І це ще дуже м"яко сказано...
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15.03.2024 21:34 Відповісти
Запізнився. Там вже рольники, фермери і мисливці із польщі.
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15.03.2024 21:49 Відповісти
Та дайте вже цьому цигану пінка під дупу, не європа, а *** зна що…
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15.03.2024 22:22 Відповісти
Я никак не могла подыскать слов про Европу
А вы так удачно это сделали!
Теперь я точно знаю - что такое Европа
Дуже дякую!
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15.03.2024 23:54 Відповісти
Так хай іде та окуповує, автомат на шию, гранату в дупу і вперед. Ні хто не заперечує
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16.03.2024 00:41 Відповісти
Для ЄС тОрбан як чемодан без ручки і нести важко і кинути жалко.
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16.03.2024 00:42 Відповісти
РІ була основною силою в придушені Угорської революції 1848р.А тепер орбан в святковій промові опосередковано вихваляє путінську расєюшку та ганбить ЄС.Перевертень недороблений.
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16.03.2024 10:50 Відповісти
Европа растит очередного гитлера у себя аод брюхом.
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16.03.2024 23:01 Відповісти
 
 