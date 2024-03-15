Орбан о выборах в Европарламент: Мы должны оккупировать Брюссель
В традиционной праздничной речи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с критикой Запада и предложил аудитории поддержать его в "оккупации Брюсселя" во время выборов в Европарламент летом.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Премьер выступил с ежегодной речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 против правления династии Габсбургов.
Орбан сравнил "западный мир" с империей, а еще добавил, что Европа – это источник разрушения и бескультурья.
"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", - сказал Орбан, обращаясь к толпе, которую, по данным некоторых СМИ, свозили автобусами в Будапешт.
Глава венгерского правительства уже традиционно критиковал права ЛГБТК в Европе, а также проблему иммиграции, он много рассказывал о национальном сознании и гордости за суверенитет своей страны.
"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет у них свободу. …Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: Мы должны оккупировать Брюссель", - подчеркнул Орбан.
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У відповідь ЕС надає їм мільярди евро усіляких субсидій.
путін не допустить корбу до влади в ЄС
тому корба для путіна корисний ідіот, але лише на ланцюгу
также як і Трамп
Сильні лідерина Заході - смерть для путіна
Які проблеми??? пане орбан??? - виходьте з ЄС, НПТО і Шенгену - і ВСЬО!!! - " я свабоден!!!"
Зганяєте в КНДР - наберетесь досвіду "вільного" існування....
З.І.
.... тільки після такого кроку орбану залишиться часу жити рівно стільки, скільки мадярам знадобиться, щоб добігти до його резиденції...
А десь не дуже далеко країна мрій розквіта. *********** зветься, мерщій туди, рідненькі! Геть подалі від нати, від гомогейського ЄС! Тільки расіянці-браття спроможні забезпечити вам традиційні цінності, де тільки партійна номенклатура гомогеї, всі інші -- просто підораси! І мігранти туди не пруть, розквітнете в обіймах нарассєйського вєдмєда.
ГОЙДА!
Теперь я знаю - кто в Европе - ОБРАЗЕЦ КУЛЬТУРЫ
Про США я уже давно это знаю
Там образец культуры - однозначно ТРАМП
Который , кстати, считает ОРБАНА президентом Турции
Восхищаюсь уровнем образования ПЕНСИЛЬВАНСКОГО университета,
в котором учился Дональд
Неперевершено.....
ти дійсно віриш, що ніхто в світі не знає що це означає!? Всі такі тупі як ти!? Чому фермер з Айови повинен оплачувати українському корупціонеру пентхаус в Монако!?
так чому ж він так страждає і іняк не вийде з цього кошмарного ЄС?
Чтобы пострадать...
По полной
Еще могу пострадать в Страсбурге
Но только по будням
А на выходные - поехать пострадать в Вену
Ну или в Париж
Но это совсем на крайний случай...
У документі наводяться мад'ярські спекуляції щодо вступ України до Європейського союзу, а тому Угорщина вимагає відновлення прав національних меншин угорської громади в Україні на той самий рівень, який був до 2015 року.
Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях. Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 000 учнів з угорською мовою навчання.
«Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини», - йдеться у заяві. Також в листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні, змінилося співвідношення населення в регіоні.
«Обов'язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами», - вказано у документі.
Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.
«Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше», - зазначено у листі.
Україна не коментувала цю заяву Угорщини.
Вимоги Угорщини можуть стати значною перешкодою для подальшої інтеграції України до ЄС.
Сайт "Радіо Свобода"
Вот ****** и быкует - знает, что ему за это ничего не будет. Максимум наложат санкции, удержат финансирование, а он потом наложит вето на какой-нибудь важный вопрос - ему тут же всё вернут и ещё сверху приплатят, чтобы вовремя пошел кофе пить.
Демократия равных среди равных, блин!
А вы так удачно это сделали!
Теперь я точно знаю - что такое Европа
Дуже дякую!