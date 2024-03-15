Орбан о выборах в Европарламент: Мы должны оккупировать Брюссель

В традиционной праздничной речи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с критикой Запада и предложил аудитории поддержать его в "оккупации Брюсселя" во время выборов в Европарламент летом.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Премьер выступил с ежегодной речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 против правления династии Габсбургов.

Орбан сравнил "западный мир" с империей, а еще добавил, что Европа – это источник разрушения и бескультурья.

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"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", - сказал Орбан, обращаясь к толпе, которую, по данным некоторых СМИ, свозили автобусами в Будапешт.

Глава венгерского правительства уже традиционно критиковал права ЛГБТК в Европе, а также проблему иммиграции, он много рассказывал о национальном сознании и гордости за суверенитет своей страны.

"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет у них свободу. …Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: Мы должны оккупировать Брюссель", - подчеркнул Орбан.

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