Обрано запобіжні заходи двом співорганізаторам злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці", - САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом співорганізаторам злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"15 березня 2024 року слідчі судді ВАКС, підтримавши позицію прокурора САП, застосували запобіжні заходи до двох співорганізаторів злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі кабельно-провідникової продукції", - ідеться в повідомленні.

Суд, задовольнивши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, застосував до адвоката, який є співорганізатором злочину, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави.

До іншого підозрюваного - тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

У разі внесення застави на указаних підозрюваних будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

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Нагадаємо, 13 березня НАБУ і САП викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Унаслідок реалізації схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Було повідомлено про підозру 7 особам – членам обох організованих груп.