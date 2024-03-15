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Обрано запобіжні заходи двом співорганізаторам злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці", - САП

укрзалізниця

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом співорганізаторам злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"15 березня 2024 року слідчі судді ВАКС, підтримавши позицію прокурора САП, застосували запобіжні заходи до двох співорганізаторів злочинних груп, які причетні до заволодіння 117 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі кабельно-провідникової продукції", - ідеться в повідомленні.

Суд, задовольнивши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, застосував до адвоката, який є співорганізатором злочину, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40 млн грн застави.

До іншого підозрюваного - тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

У разі внесення застави на указаних підозрюваних будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Також читайте: Викрито схему, яка завдала 211 млн грн збитків АТ "Укргазвидобування", - НАБУ

Нагадаємо, 13 березня НАБУ і САП викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Унаслідок реалізації схеми "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Було повідомлено про підозру 7 особам – членам обох організованих груп.

Автор: 

корупція (4702) Укрзалізниця (6896) САП (2236) запобіжний захід (496)


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Це ОПа так збирає гроші на туалетній папір і мило в туалети...
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15.03.2024 19:55 Відповісти
Та як таке могло статися, там же найкращий менеджер зеленориг серлєщ?
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15.03.2024 20:08 Відповісти
Крім ржаки такі повідомлення більш нічого не викликають.
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15.03.2024 20:17 Відповісти
А мені зовсім не смішно...Якби не отакі підараси,то у мене зарплатня була б ГІДНОЮ...
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15.03.2024 20:20 Відповісти
А сірожжа лященко у злчінну групу як записаний, знову як свідок?
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15.03.2024 20:56 Відповісти
Робітники НАБУ , завітайте в Кривий Ріг , там вілкули засіяли місто мафами та цілий рік збирають врожаї і це ніхто не бачить.
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15.03.2024 21:26 Відповісти
Можливо, вони на ЗСУ збирають , не дочекавшись від Зелі ?
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16.03.2024 09:17 Відповісти
тоже мне событие. Если бы руки каждому отрубили, или конфисковали все имущество у них, их родственников, - вот тогда был бы урок всем остальным. А так, очередное сотрясение воздуха
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16.03.2024 09:53 Відповісти
....там усьо під пильним оком сірожі лєщенка.
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16.03.2024 10:16 Відповісти
 
 