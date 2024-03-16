Захищаючи Україну, загинув 22-річний кінооператор Олесь Самчук. ФОТО

Захищаючи Україну на фронті, загинув 22-річний кінооператор Олесь Самчук.

Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України, інформує Цензор.НЕТ.

Минулого року Олесь закінчив виш і вступив до лав ЗСУ. Служив в аеророзвідці. Мав позивний "Каркаде". Загинув на Донецькому напрямку чотири дні тому – 11 березня. На 19 березня було заплановано його весілля.

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