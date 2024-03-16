УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10392 відвідувача онлайн
Новини Війна
14 858 32

Захищаючи Україну, загинув 22-річний кінооператор Олесь Самчук. ФОТО

Захищаючи Україну на фронті, загинув 22-річний кінооператор Олесь Самчук.

Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України, інформує Цензор.НЕТ.

Самчук Олесь

Минулого року Олесь закінчив виш і вступив до лав ЗСУ. Служив в аеророзвідці. Мав позивний "Каркаде". Загинув на Донецькому напрямку чотири дні тому – 11 березня. На 19 березня було заплановано його весілля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув чемпіон-веслувальник Дмитро Губанов, він пів року вважався зниклим безвісти

Автор: 

втрати (4439)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Гине цвіт нації, не народяться діти - прерветься рід.
Ненавиджу ze.лену біомасу - наш вирок
показати весь коментар
16.03.2024 03:03
+39
Нестерпний біль за світлою Людиною та Героєм Украіни 😪😪😪
показати весь коментар
16.03.2024 02:10
+34
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
16.03.2024 01:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
….
показати весь коментар
16.03.2024 01:00 Відповісти
Совсем мальчик...
показати весь коментар
16.03.2024 01:07 Відповісти
не мальчик , а настоящий мужчина , воин !
показати весь коментар
16.03.2024 10:50 Відповісти
За горами гори, хмарою повиті,

Засіяні горем, кровію политі.

Споконвіку Прометея

Там орел карає,

Що день божий добрі ребра

Й серце розбиває.

Розбиває, та не вип'є

Живущої крові -

Воно знову оживає

І сміється знову.

Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.

І неситий не виоре

На дні моря поле.

Не скує душі живої

І слова живого.

Не понесе слави Бога,

Великого Бога.

Тарас Шевченко
показати весь коментар
16.03.2024 01:21 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
16.03.2024 01:49 Відповісти
Нестерпний біль за світлою Людиною та Героєм Украіни 😪😪😪
показати весь коментар
16.03.2024 02:10 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава ГЕРОЮ ! Щирі співчуття рідним.
показати весь коментар
16.03.2024 02:39 Відповісти
Гине цвіт нації, не народяться діти - прерветься рід.
Ненавиджу ze.лену біомасу - наш вирок
показати весь коментар
16.03.2024 03:03 Відповісти
Моліться за кожного,хто поклав своє життя за всіх нас,повірте,це на все життя,коли тобі з побратимом "прилітає",він вмирає,а ти -ні й вас разом везуть,під обстрілами,а ти нічого не розумієш,а потім лише думаєш-чому він,а не я? Царство Тобі Небесне, Воїне,та Вічна Пам'ять...
показати весь коментар
16.03.2024 03:44 Відповісти
Світла пам'ять!
показати весь коментар
16.03.2024 04:04 Відповісти
Кожен день кожну хвилину думками та серцем з кожним захисником України. Молимося за кожного,дякуємо кожному.
світла Пам'ять світлій людині ,красеню. Дивиться скільки їх гине ,молодих гідних людей . Хто залишиться, люди?????
показати весь коментар
16.03.2024 04:12 Відповісти
Ze.лені мародери, нажаль ...
показати весь коментар
16.03.2024 04:14 Відповісти
НАЇВСЯ ЛІДАР ШАШЛИЧКІВ

https://republic.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/snimok-ekrana-2024-01-03-v-18.03.33.png

Залужний перед повномасштабним вторгненням кілька разів був у Чехії. Говорив про зброю для Україниhttps://republic.com.ua/article/zaluzhnij-pered-povnomasshtabnim-vtorgnennyam-kilka-raziv-buv-u-chehi%d1%97-govoriv-pro-zbroyu-dlya-ukra%d1%97ni.html#respond

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/about

У січні та лютому 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідував Чехію та обговорював з її керівництвом постачання військового обладнання.

Про це https://www.radiosvoboda.org/a/news-kopechnyi-zaluzhnyi-chekhia/32756467.html Радіо Свобода розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною.

За його словами, Міністерство оборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генеральним штабом України у грудні 2021 року, і тому до Праги у січні і в лютому 2022 року приїздив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії», - пояснив Копечний. На його думку, саме така взаємодія через кілька місяців після вторгнення Росії привела до того, що було створено міжнародну структуру для координації поставок озброєння Україні, відому як формат «Рамштайн».
показати весь коментар
16.03.2024 04:15 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Олеся до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
показати весь коментар
16.03.2024 05:04 Відповісти
Низький уклін тобі Герою! 🫡🇺🇦
показати весь коментар
16.03.2024 05:55 Відповісти
Такий молодий, на жаль гинуть найкращі а всяке бидло "какая разница устало от войни"
показати весь коментар
16.03.2024 06:36 Відповісти
Вічна память Герою.... Співчуваємо рідним і близьким загиблого....
показати весь коментар
16.03.2024 07:26 Відповісти
Спочивай з миром братчику. Героям Слава! Смерть ворогам
показати весь коментар
16.03.2024 07:51 Відповісти
Щира вдячність Воїну за захист України. Небесний Пантеон поповнився ще одним героєм. Сумно і гірко від цих втрат. Йому б жити і жити, будувати нову красиву країну для майбутнього і своїх дітей... Царство Небесне тобі герою і Вічна Пам'ять 💔🙏💙💛
показати весь коментар
16.03.2024 12:59 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2024 13:11 Відповісти
Та це пздц, здохніть кацапи, ненавиджу вас 😡
Вічна пам'ять герою!!
показати весь коментар
16.03.2024 16:06 Відповісти
а чому так сталося? Бо його туди відправили наші мерзотники. Не діти цих мерзотників туди поїхали, а ті кого вони відправили. Не переплутайте винуватих.
показати весь коментар
16.03.2024 16:23 Відповісти
З боку України в цій війні гине цвіт нації. З лаптєрейху в українській землі здихає біосміття.
показати весь коментар
16.03.2024 19:11 Відповісти
Svitla Pam'yat' Geroyu...🙏
показати весь коментар
16.03.2024 21:00 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
16.03.2024 21:26 Відповісти
Щирі Співчуття Родині!
показати весь коментар
17.03.2024 01:37 Відповісти
А МАЖОРНЯ БЕСТОЛКОВАЯ ЖИВЁТ !!!
показати весь коментар
17.03.2024 14:08 Відповісти
 
 