Зеленський призначив Гайдая головою Мукачівської РДА
Президент України Володимир Зеленський призначив ексглаву Луганської ОВА Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розпорядження №30/2024-рп від 15 березня.
"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що уряд погодив призначення Гайдая головою Мукачівської РДА.
Топ коментарі
+16 Анатолий К #427424
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+13 Хитрый_план
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+11 Anatoly #540864
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https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-keine-marschflugkoerper.html
вже з Гепардами було - наше бидло кричало, в т.ч. Боткевіч - "іопані німці", а там така канітєль була зі снарядами, Швейцарією, Бразилією і Іспанією і нічо - ні одна **** не вибачилась.
на місці Шольца я би, реально, .... ну, дипломатично, то повернувся би спиною, зі стаканом попкорну в обох руках. тільки фотки як в Вашингтон дебіли в піжамах їздили вже кажуть все про нас. вони ж так спеціально роблять, що головне.
і шлях долають ті хто йдуть далі а не скавчать з собачих будок хазяїна за масли з юшки.
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть - ворогам!!
чи хтось думає що саме він призначає???
скоро дойде до того що ОПа його та голову ВР звільнить накуй.
і це не жарт нікуя
спроба повної узурпації влади
спроба переходу на монархічний лад, як в північній кореї
далі революція яка переходить в громадянську
і виживе лиш той з них хто встигне втекти
відповідно, в україні кругом хаос та жопа.
А Зе погано історію вчив, бо є приклади деяких диктаторів: Надь, Мендерес, Кімба, Хусейн, Піночет, Мілошевич, Чаушеску, Бокасса, і купа інших..
бо на виборах президента, 73% уібанів вибрали клована надивившись слуги народу та повіривши шо актор,, який грав роль чесного преза, ***** стане чесним презов в житті
далі,,,,,, на парламенських, незаконних виборах, той самий, мудрий нарід, з такою ж надією
на чесність вже обраного, дав йому повну владу через більшість в ВР.
тож, не він узурпував, а саме Ви зробили це разом!!!
Ви 73% ****
а скуштувавши смак безмежної владита бабла яке просто падає на голову, у тоді ще не боневтіка а у простого янелоха знесло дах і
пішли у його команду куми однокашники аферисти та корупціонери разом з бандитами та шпіонами
а тепер казати , узурпував????
змусили узурпувати, саме Ви, 73% в рожевих окулярах,
а він не став відмовлятися!!!
ось так казати буде правильно та чесно
боневтік жертва!!!! яка не витримала такої довіри....
По-друге - я за оце не голосувала, якось при своєму розумі. КВК вистачило подивитись з клованом.
По-третє - я неодноразово тут викладала розрахунки, скільки реально проголосувала за нього та порушення, які були при цих виборах.
В-четверте - нервові клітини не відновлюються, а алкоголь їх вбиває.
напишу, чому я так агресивно....
на стоянці нас було 16 чоловік
я один був проти зе, за що неодноразово чув про себе всяку х...ню.
через півроку, з ким би не говорив з цих 15
відповідь одна
я за нього не голосував. тому пропала довіта до цих слів
ще раз прошу вибачення....
удачі Вам
зі своїм потім
Влада ставить на посади себе подібних