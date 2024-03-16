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Новини
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Зеленський призначив Гайдая головою Мукачівської РДА

гайдай

Президент України Володимир Зеленський призначив ексглаву Луганської ОВА Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розпорядження №30/2024-рп від 15 березня.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд погодив призначення Гайдая головою Мукачівської РДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай спростував інформацію щодо відмови Казахстану погодити його кандидатуру на посаду посла

Автор: 

Мукачево (175) призначення (2297) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+16
Пішли знову на захід луганські. Бо у Зеленського єдина опора-луганські і донецькі, майже всі ОПЗЖісти, вони йому ближчі до серця і душі. Невже немає на заході достойних політиків? А після цього призначення гайдай потягне до себе своїх, луганських. Вже навели порядок на сході? Пристуапайте наводити порядок, там де реальний порядок - на заході країни.
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16.03.2024 08:20
+13
Блд, ефективний пздабол. Просрав все шо можна і не можна, але й далі його кудись присовують
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16.03.2024 08:49
+11
Повторюються 90і.Дрібні гопники обрастають бізнес-імперіями а потім стають алігархами.
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16.03.2024 08:38
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Туди Москаля треба
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16.03.2024 08:14 Відповісти
хочеш почитать нову інфу від бюргерів про тауруси? вчорашня. кинь в гуголь, нормально так переклада. бо зараз тільки у буржуїв і можно якусь не потужно=зелену "бла-бла-бла-уря!-уря!-уря!" знайти))
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-keine-marschflugkoerper.html
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16.03.2024 09:12 Відповісти
Ознайомився. Дякую. І якщо стаття у вільному доступі(навіть така), то можу уявити які ще підводеі камінці там є
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16.03.2024 09:32 Відповісти
хоть би переклав, в двох словах.
вже з Гепардами було - наше бидло кричало, в т.ч. Боткевіч - "іопані німці", а там така канітєль була зі снарядами, Швейцарією, Бразилією і Іспанією і нічо - ні одна **** не вибачилась.
на місці Шольца я би, реально, .... ну, дипломатично, то повернувся би спиною, зі стаканом попкорну в обох руках. тільки фотки як в Вашингтон дебіли в піжамах їздили вже кажуть все про нас. вони ж так спеціально роблять, що головне.
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16.03.2024 11:41 Відповісти
це і є синхроничність, яка завжди працює бездоганно. згадав - відбулась подія.
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17.03.2024 11:45 Відповісти
******** - рік мовчав - тепер знову виплив
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16.03.2024 08:18 Відповісти
Гайдай не мовчав. Він цілий рік такі бочки в Ютубі котив на владу.От і дали должность щоб заціпило оппозіціонера.
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16.03.2024 08:33 Відповісти
Иого ж готували на дипломата - казахи сказали пішов нах
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16.03.2024 08:37 Відповісти
Ціааво, в чому тут є доцільність? 🤔
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16.03.2024 08:19 Відповісти
А що до війська йти-як обіцяв?
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16.03.2024 08:22 Відповісти
А як жеж!!! Зарплатня та кордон.
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16.03.2024 09:36 Відповісти
Пішли знову на захід луганські. Бо у Зеленського єдина опора-луганські і донецькі, майже всі ОПЗЖісти, вони йому ближчі до серця і душі. Невже немає на заході достойних політиків? А після цього призначення гайдай потягне до себе своїх, луганських. Вже навели порядок на сході? Пристуапайте наводити порядок, там де реальний порядок - на заході країни.
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16.03.2024 08:20 Відповісти
А на Заході є свої політичні діячі? назвіть хоч одне прізвище у владі України за всі роки. Був один аполітичний Пінзеник В., мінстр фінансів, і ...мабуть все! Зате багато понтарів патріотичних, любителів Почаєвської Лаври та інших московських церков, здавачів кварир біженців за дикі гроші, заробітчан по європі, героїчних протестувальників проти мобілізації...
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16.03.2024 10:22 Відповісти
Точно. всі справжні політики в нас з Кривого Рогу!
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16.03.2024 11:33 Відповісти
Звичайно пане Юрію, не може бути на заході політиків, хто вони? Ось політики єлдак, подоляк, татаров, смірнов, шурма, коля котлєта, безмозгла, дубінський... це політики найвищого штибу. А чого варті "політики" яник, кіля Бімба-азіров, саша стоматолог, володя Херпіду,абристович,арахамія... найкращі, нам весь світ заздрить, що в них таких немає.
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16.03.2024 12:50 Відповісти
Ага, порядок! Особливо на митниці...
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16.03.2024 10:42 Відповісти
Цікаво, а хто ж то митницею рулить?
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16.03.2024 11:32 Відповісти
Митницею, як і всим в Україні рулять двоє-єрмак і татаров.
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16.03.2024 12:52 Відповісти
Решили весь бизнес семейки Балог под контроль взять?
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16.03.2024 08:24 Відповісти
Віртуальний.
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16.03.2024 12:03 Відповісти
У Колі-котлети на Закарпатті - бізнес -імперія. То ж треба її підсилити
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16.03.2024 08:32 Відповісти
Повторюються 90і.Дрібні гопники обрастають бізнес-імперіями а потім стають алігархами.
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16.03.2024 08:38 Відповісти
28-70 ОГО
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16.03.2024 08:41 Відповісти
Мутний він якийсь...
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16.03.2024 08:46 Відповісти
Навколо буратінки інших немає, не тримають.
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16.03.2024 10:44 Відповісти
Блд, ефективний пздабол. Просрав все шо можна і не можна, але й далі його кудись присовують
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16.03.2024 08:49 Відповісти
Щоб про*рав те що ще лишилося
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16.03.2024 09:20 Відповісти
Ну за що блазень так Колю каку.лету образив? Коля все вкрадене перемістив на Закарпаття. Все, що тільки зумів вкрасти і віджати в роки своєї рекитирської діяльності. І тут трах-бах, і Гайдая поставили на кормленіе. Даааа, блазень Колю каку.лету образив по дорослому. Тепер йому прийдеться не множити награбоване і вкрадене, а знову прийдеться ліпити каки.лети. Ну, шоб було за що в Таіланд літати.
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16.03.2024 08:53 Відповісти
Бральщик Кремінної зарєшає в Мукачеві.
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16.03.2024 08:53 Відповісти
скаженіють вороженьки, і чим ближча перемога, тим більше світиться московських щурів.
і шлях долають ті хто йдуть далі а не скавчать з собачих будок хазяїна за масли з юшки.

Слава Україні!
Героям Слава!
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16.03.2024 09:03 Відповісти
Відчувають кінець в дупі!
Смерть - ворогам!!
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16.03.2024 10:28 Відповісти
не призначив, а підписав те що поклали на стіл.
чи хтось думає що саме він призначає???
скоро дойде до того що ОПа його та голову ВР звільнить накуй.
і це не жарт нікуя
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16.03.2024 09:05 Відповісти
І ВР розпустить. І почне правити одноосібно.
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16.03.2024 10:01 Відповісти
а без виборів майбутнє таке;

спроба повної узурпації влади
спроба переходу на монархічний лад, як в північній кореї
далі революція яка переходить в громадянську
і виживе лиш той з них хто встигне втекти
відповідно, в україні кругом хаос та жопа.
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16.03.2024 10:11 Відповісти
Воно владу узурпувало із самого початку. В мене надія тільки на військових.

А Зе погано історію вчив, бо є приклади деяких диктаторів: Надь, Мендерес, Кімба, Хусейн, Піночет, Мілошевич, Чаушеску, Бокасса, і купа інших..
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16.03.2024 13:45 Відповісти
а твоє перше речення не відповідає дійсності!!!!!!
бо на виборах президента, 73% уібанів вибрали клована надивившись слуги народу та повіривши шо актор,, який грав роль чесного преза, ***** стане чесним презов в житті
далі,,,,,, на парламенських, незаконних виборах, той самий, мудрий нарід, з такою ж надією
на чесність вже обраного, дав йому повну владу через більшість в ВР.
тож, не він узурпував, а саме Ви зробили це разом!!!
Ви 73% ****
а скуштувавши смак безмежної владита бабла яке просто падає на голову, у тоді ще не боневтіка а у простого янелоха знесло дах і
пішли у його команду куми однокашники аферисти та корупціонери разом з бандитами та шпіонами
а тепер казати , узурпував????
змусили узурпувати, саме Ви, 73% в рожевих окулярах,
а він не став відмовлятися!!!
ось так казати буде правильно та чесно
боневтік жертва!!!! яка не витримала такої довіри....
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16.03.2024 14:09 Відповісти
По-перше - я не хамила й не тикала.
По-друге - я за оце не голосувала, якось при своєму розумі. КВК вистачило подивитись з клованом.
По-третє - я неодноразово тут викладала розрахунки, скільки реально проголосувала за нього та порушення, які були при цих виборах.
В-четверте - нервові клітини не відновлюються, а алкоголь їх вбиває.
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16.03.2024 16:25 Відповісти
прийміть вибачення....
напишу, чому я так агресивно....
на стоянці нас було 16 чоловік
я один був проти зе, за що неодноразово чув про себе всяку х...ню.
через півроку, з ким би не говорив з цих 15
відповідь одна
я за нього не голосував. тому пропала довіта до цих слів
ще раз прошу вибачення....
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16.03.2024 16:41 Відповісти
Та норм, розумію. Доречі, в мене за пости проти Зе! аків 5-6 в перманенті, жалкую за тим - який ще у 2014 році був тут створений(
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16.03.2024 17:27 Відповісти
то тримайтесь.
удачі Вам
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16.03.2024 18:08 Відповісти
Навзаєм)
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16.03.2024 18:10 Відповісти
Немає в президента кадрів--тому і всі призначення з одної "колоди"
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16.03.2024 09:11 Відповісти
То той що з катлетою в Закарпатті перетерав -слуг зелений однім словом
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16.03.2024 09:14 Відповісти
ПАтужний менеджер, ще восени 22 обіцяв нам повернення додому(((
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16.03.2024 09:25 Відповісти
, але ми на рабство не погодились.
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16.03.2024 10:51 Відповісти
Чотири рази брав Кремінну, клявся що після свого дня народження піде воювати, піз..бол ще той.
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16.03.2024 09:27 Відповісти
Коля Катлєта через кума Дерьмака порішав.
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16.03.2024 09:31 Відповісти
Умное решение . Крынки освободил , два раза , теперь очередь за Будапештом . Пора припомнить им меморандум .
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16.03.2024 09:42 Відповісти
Хана Закарпаттю. Віддадуть криміналу і ******* повністю, з потрохами!
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16.03.2024 10:24 Відповісти
Полюбому: краще: свій кримінал,ніж кацапський!
зі своїм потім
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16.03.2024 10:35 Відповісти
"Свого" криміналу не буває! Тим більше на кордоні з такими "гарними" сусідами, як ******. Там чисто московський кримінал, доречі, як і в Україні.
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16.03.2024 11:24 Відповісти
Гайдай пішов на службу до Тищенка(Колі Котлети)? Щось не дуже віриться, наче нормальна людина...
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16.03.2024 10:41 Відповісти
Це де ви при зелено-синіх нормальних побачили?
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16.03.2024 10:54 Відповісти
Друзі, не ловіться на зеленСКІ акторські здібності ! Зараз він не знає яку роль грати. Або на відео скажені очі робити, або сльозу з українців видавлювати на черговому нагороджені. Він вже точно .... НЕГІДНИК.ШАХРАЙ. ЗЛОЧИНЕЦЬ. Чули про подвійних кротів ? Ось тепер ви його бачите кожного вечора у його відео. Він не покаявся. Не вибачився за чотири роки за свої танці у трусах на "кремлівській" сцені. Яка йому довіра після ображання почуттів українців? Де його покаяння ??? Який другий строк ?
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16.03.2024 11:10 Відповісти
дивне ствердження, Зеленський викликає і не тільки у мене, стійкий потяг до блювоти або агресію до екрану в бажанні викинути разом із цим вбивцею українців.
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16.03.2024 11:51 Відповісти
Послом в Казахстані казахи не захотіли, а от голова районної адміністрації в місті на західному кордоні - саме те. Стрімка кар'єра.
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16.03.2024 11:19 Відповісти
але напередодні ,в своєму розслідуванні про Колю-котлєту, сказав про це Михайло Ткач
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16.03.2024 11:52 Відповісти
Я так розумію, шо після того, як сталкери за перехід кордону з 4-5 тис$ почали брати 10-11 тис$, кровавий режим вирішив очолити місцеву мафію - шалені гроші.
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16.03.2024 12:16 Відповісти
Він не потрібен людям, він потрібен владі.
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16.03.2024 13:51 Відповісти
У недавньому розслідуванні Ткача Гайдай попав у кадр з Колею "котлєтою". А ви чого від призначення чекаєте? Кажуть на словах правильні ніби речі, а на ділі...
Влада ставить на посади себе подібних
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16.03.2024 14:51 Відповісти
Мукачевське ТРО🤦
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16.03.2024 16:29 Відповісти
О ***** безсмертному самураю,,Роніну,,,хлєбне місце знайшли,цей спєц по гомунітарці і откатам та мертвим душам розвернеться,нацарює
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16.03.2024 18:43 Відповісти
 
 