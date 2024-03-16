Зеленський призначив Гайдая головою Мукачівської РДА

Президент України Володимир Зеленський призначив ексглаву Луганської ОВА Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне розпорядження №30/2024-рп від 15 березня.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд погодив призначення Гайдая головою Мукачівської РДА.

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