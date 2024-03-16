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Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА

гайдай

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Луганской ОВА Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее распоряжение №30/2024 от 15 марта.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство согласовало назначение Гайдая главой Мукачевской РГА.

Читайте также: Казахстан не согласовал назначение Гайдая послом, - СМИ

Автор: 

Мукачево (345) назначение (2179) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+16
Пішли знову на захід луганські. Бо у Зеленського єдина опора-луганські і донецькі, майже всі ОПЗЖісти, вони йому ближчі до серця і душі. Невже немає на заході достойних політиків? А після цього призначення гайдай потягне до себе своїх, луганських. Вже навели порядок на сході? Пристуапайте наводити порядок, там де реальний порядок - на заході країни.
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16.03.2024 08:20
+13
Блд, ефективний пздабол. Просрав все шо можна і не можна, але й далі його кудись присовують
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16.03.2024 08:49
+11
Повторюються 90і.Дрібні гопники обрастають бізнес-імперіями а потім стають алігархами.
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16.03.2024 08:38
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Туди Москаля треба
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16.03.2024 08:14 Ответить
хочеш почитать нову інфу від бюргерів про тауруси? вчорашня. кинь в гуголь, нормально так переклада. бо зараз тільки у буржуїв і можно якусь не потужно=зелену "бла-бла-бла-уря!-уря!-уря!" знайти))
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-keine-marschflugkoerper.html
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16.03.2024 09:12 Ответить
Ознайомився. Дякую. І якщо стаття у вільному доступі(навіть така), то можу уявити які ще підводеі камінці там є
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16.03.2024 09:32 Ответить
хоть би переклав, в двох словах.
вже з Гепардами було - наше бидло кричало, в т.ч. Боткевіч - "іопані німці", а там така канітєль була зі снарядами, Швейцарією, Бразилією і Іспанією і нічо - ні одна **** не вибачилась.
на місці Шольца я би, реально, .... ну, дипломатично, то повернувся би спиною, зі стаканом попкорну в обох руках. тільки фотки як в Вашингтон дебіли в піжамах їздили вже кажуть все про нас. вони ж так спеціально роблять, що головне.
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16.03.2024 11:41 Ответить
це і є синхроничність, яка завжди працює бездоганно. згадав - відбулась подія.
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17.03.2024 11:45 Ответить
******** - рік мовчав - тепер знову виплив
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16.03.2024 08:18 Ответить
Гайдай не мовчав. Він цілий рік такі бочки в Ютубі котив на владу.От і дали должность щоб заціпило оппозіціонера.
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16.03.2024 08:33 Ответить
Иого ж готували на дипломата - казахи сказали пішов нах
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16.03.2024 08:37 Ответить
Ціааво, в чому тут є доцільність? 🤔
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16.03.2024 08:19 Ответить
А що до війська йти-як обіцяв?
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16.03.2024 08:22 Ответить
А як жеж!!! Зарплатня та кордон.
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16.03.2024 09:36 Ответить
Пішли знову на захід луганські. Бо у Зеленського єдина опора-луганські і донецькі, майже всі ОПЗЖісти, вони йому ближчі до серця і душі. Невже немає на заході достойних політиків? А після цього призначення гайдай потягне до себе своїх, луганських. Вже навели порядок на сході? Пристуапайте наводити порядок, там де реальний порядок - на заході країни.
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16.03.2024 08:20 Ответить
А на Заході є свої політичні діячі? назвіть хоч одне прізвище у владі України за всі роки. Був один аполітичний Пінзеник В., мінстр фінансів, і ...мабуть все! Зате багато понтарів патріотичних, любителів Почаєвської Лаври та інших московських церков, здавачів кварир біженців за дикі гроші, заробітчан по європі, героїчних протестувальників проти мобілізації...
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16.03.2024 10:22 Ответить
Точно. всі справжні політики в нас з Кривого Рогу!
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16.03.2024 11:33 Ответить
Звичайно пане Юрію, не може бути на заході політиків, хто вони? Ось політики єлдак, подоляк, татаров, смірнов, шурма, коля котлєта, безмозгла, дубінський... це політики найвищого штибу. А чого варті "політики" яник, кіля Бімба-азіров, саша стоматолог, володя Херпіду,абристович,арахамія... найкращі, нам весь світ заздрить, що в них таких немає.
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16.03.2024 12:50 Ответить
Ага, порядок! Особливо на митниці...
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16.03.2024 10:42 Ответить
Цікаво, а хто ж то митницею рулить?
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16.03.2024 11:32 Ответить
Митницею, як і всим в Україні рулять двоє-єрмак і татаров.
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16.03.2024 12:52 Ответить
Решили весь бизнес семейки Балог под контроль взять?
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16.03.2024 08:24 Ответить
Віртуальний.
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16.03.2024 12:03 Ответить
У Колі-котлети на Закарпатті - бізнес -імперія. То ж треба її підсилити
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16.03.2024 08:32 Ответить
Повторюються 90і.Дрібні гопники обрастають бізнес-імперіями а потім стають алігархами.
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16.03.2024 08:38 Ответить
28-70 ОГО
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16.03.2024 08:41 Ответить
Мутний він якийсь...
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16.03.2024 08:46 Ответить
Навколо буратінки інших немає, не тримають.
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16.03.2024 10:44 Ответить
Блд, ефективний пздабол. Просрав все шо можна і не можна, але й далі його кудись присовують
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16.03.2024 08:49 Ответить
Щоб про*рав те що ще лишилося
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16.03.2024 09:20 Ответить
Ну за що блазень так Колю каку.лету образив? Коля все вкрадене перемістив на Закарпаття. Все, що тільки зумів вкрасти і віджати в роки своєї рекитирської діяльності. І тут трах-бах, і Гайдая поставили на кормленіе. Даааа, блазень Колю каку.лету образив по дорослому. Тепер йому прийдеться не множити награбоване і вкрадене, а знову прийдеться ліпити каки.лети. Ну, шоб було за що в Таіланд літати.
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16.03.2024 08:53 Ответить
Бральщик Кремінної зарєшає в Мукачеві.
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16.03.2024 08:53 Ответить
скаженіють вороженьки, і чим ближча перемога, тим більше світиться московських щурів.
і шлях долають ті хто йдуть далі а не скавчать з собачих будок хазяїна за масли з юшки.

Слава Україні!
Героям Слава!
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16.03.2024 09:03 Ответить
Відчувають кінець в дупі!
Смерть - ворогам!!
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16.03.2024 10:28 Ответить
не призначив, а підписав те що поклали на стіл.
чи хтось думає що саме він призначає???
скоро дойде до того що ОПа його та голову ВР звільнить накуй.
і це не жарт нікуя
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16.03.2024 09:05 Ответить
І ВР розпустить. І почне правити одноосібно.
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16.03.2024 10:01 Ответить
а без виборів майбутнє таке;

спроба повної узурпації влади
спроба переходу на монархічний лад, як в північній кореї
далі революція яка переходить в громадянську
і виживе лиш той з них хто встигне втекти
відповідно, в україні кругом хаос та жопа.
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16.03.2024 10:11 Ответить
Воно владу узурпувало із самого початку. В мене надія тільки на військових.

А Зе погано історію вчив, бо є приклади деяких диктаторів: Надь, Мендерес, Кімба, Хусейн, Піночет, Мілошевич, Чаушеску, Бокасса, і купа інших..
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16.03.2024 13:45 Ответить
а твоє перше речення не відповідає дійсності!!!!!!
бо на виборах президента, 73% уібанів вибрали клована надивившись слуги народу та повіривши шо актор,, який грав роль чесного преза, ***** стане чесним презов в житті
далі,,,,,, на парламенських, незаконних виборах, той самий, мудрий нарід, з такою ж надією
на чесність вже обраного, дав йому повну владу через більшість в ВР.
тож, не він узурпував, а саме Ви зробили це разом!!!
Ви 73% ****
а скуштувавши смак безмежної владита бабла яке просто падає на голову, у тоді ще не боневтіка а у простого янелоха знесло дах і
пішли у його команду куми однокашники аферисти та корупціонери разом з бандитами та шпіонами
а тепер казати , узурпував????
змусили узурпувати, саме Ви, 73% в рожевих окулярах,
а він не став відмовлятися!!!
ось так казати буде правильно та чесно
боневтік жертва!!!! яка не витримала такої довіри....
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16.03.2024 14:09 Ответить
По-перше - я не хамила й не тикала.
По-друге - я за оце не голосувала, якось при своєму розумі. КВК вистачило подивитись з клованом.
По-третє - я неодноразово тут викладала розрахунки, скільки реально проголосувала за нього та порушення, які були при цих виборах.
В-четверте - нервові клітини не відновлюються, а алкоголь їх вбиває.
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16.03.2024 16:25 Ответить
прийміть вибачення....
напишу, чому я так агресивно....
на стоянці нас було 16 чоловік
я один був проти зе, за що неодноразово чув про себе всяку х...ню.
через півроку, з ким би не говорив з цих 15
відповідь одна
я за нього не голосував. тому пропала довіта до цих слів
ще раз прошу вибачення....
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16.03.2024 16:41 Ответить
Та норм, розумію. Доречі, в мене за пости проти Зе! аків 5-6 в перманенті, жалкую за тим - який ще у 2014 році був тут створений(
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16.03.2024 17:27 Ответить
то тримайтесь.
удачі Вам
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16.03.2024 18:08 Ответить
Навзаєм)
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16.03.2024 18:10 Ответить
Немає в президента кадрів--тому і всі призначення з одної "колоди"
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16.03.2024 09:11 Ответить
То той що з катлетою в Закарпатті перетерав -слуг зелений однім словом
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16.03.2024 09:14 Ответить
ПАтужний менеджер, ще восени 22 обіцяв нам повернення додому(((
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16.03.2024 09:25 Ответить
, але ми на рабство не погодились.
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16.03.2024 10:51 Ответить
Чотири рази брав Кремінну, клявся що після свого дня народження піде воювати, піз..бол ще той.
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16.03.2024 09:27 Ответить
Коля Катлєта через кума Дерьмака порішав.
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16.03.2024 09:31 Ответить
Умное решение . Крынки освободил , два раза , теперь очередь за Будапештом . Пора припомнить им меморандум .
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16.03.2024 09:42 Ответить
Хана Закарпаттю. Віддадуть криміналу і ******* повністю, з потрохами!
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16.03.2024 10:24 Ответить
Полюбому: краще: свій кримінал,ніж кацапський!
зі своїм потім
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16.03.2024 10:35 Ответить
"Свого" криміналу не буває! Тим більше на кордоні з такими "гарними" сусідами, як ******. Там чисто московський кримінал, доречі, як і в Україні.
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16.03.2024 11:24 Ответить
Гайдай пішов на службу до Тищенка(Колі Котлети)? Щось не дуже віриться, наче нормальна людина...
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16.03.2024 10:41 Ответить
Це де ви при зелено-синіх нормальних побачили?
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16.03.2024 10:54 Ответить
Друзі, не ловіться на зеленСКІ акторські здібності ! Зараз він не знає яку роль грати. Або на відео скажені очі робити, або сльозу з українців видавлювати на черговому нагороджені. Він вже точно .... НЕГІДНИК.ШАХРАЙ. ЗЛОЧИНЕЦЬ. Чули про подвійних кротів ? Ось тепер ви його бачите кожного вечора у його відео. Він не покаявся. Не вибачився за чотири роки за свої танці у трусах на "кремлівській" сцені. Яка йому довіра після ображання почуттів українців? Де його покаяння ??? Який другий строк ?
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16.03.2024 11:10 Ответить
дивне ствердження, Зеленський викликає і не тільки у мене, стійкий потяг до блювоти або агресію до екрану в бажанні викинути разом із цим вбивцею українців.
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16.03.2024 11:51 Ответить
Послом в Казахстані казахи не захотіли, а от голова районної адміністрації в місті на західному кордоні - саме те. Стрімка кар'єра.
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16.03.2024 11:19 Ответить
але напередодні ,в своєму розслідуванні про Колю-котлєту, сказав про це Михайло Ткач
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16.03.2024 11:52 Ответить
Я так розумію, шо після того, як сталкери за перехід кордону з 4-5 тис$ почали брати 10-11 тис$, кровавий режим вирішив очолити місцеву мафію - шалені гроші.
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16.03.2024 12:16 Ответить
Він не потрібен людям, він потрібен владі.
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16.03.2024 13:51 Ответить
У недавньому розслідуванні Ткача Гайдай попав у кадр з Колею "котлєтою". А ви чого від призначення чекаєте? Кажуть на словах правильні ніби речі, а на ділі...
Влада ставить на посади себе подібних
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16.03.2024 14:51 Ответить
Мукачевське ТРО🤦
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16.03.2024 16:29 Ответить
О ***** безсмертному самураю,,Роніну,,,хлєбне місце знайшли,цей спєц по гомунітарці і откатам та мертвим душам розвернеться,нацарює
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16.03.2024 18:43 Ответить
 
 