Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу Луганской ОВА Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее распоряжение №30/2024 от 15 марта.
"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство согласовало назначение Гайдая главой Мукачевской РГА.
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+16 Анатолий К #427424
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+13 Хитрый_план
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+11 Anatoly #540864
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https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-keine-marschflugkoerper.html
вже з Гепардами було - наше бидло кричало, в т.ч. Боткевіч - "іопані німці", а там така канітєль була зі снарядами, Швейцарією, Бразилією і Іспанією і нічо - ні одна **** не вибачилась.
на місці Шольца я би, реально, .... ну, дипломатично, то повернувся би спиною, зі стаканом попкорну в обох руках. тільки фотки як в Вашингтон дебіли в піжамах їздили вже кажуть все про нас. вони ж так спеціально роблять, що головне.
і шлях долають ті хто йдуть далі а не скавчать з собачих будок хазяїна за масли з юшки.
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть - ворогам!!
чи хтось думає що саме він призначає???
скоро дойде до того що ОПа його та голову ВР звільнить накуй.
і це не жарт нікуя
спроба повної узурпації влади
спроба переходу на монархічний лад, як в північній кореї
далі революція яка переходить в громадянську
і виживе лиш той з них хто встигне втекти
відповідно, в україні кругом хаос та жопа.
А Зе погано історію вчив, бо є приклади деяких диктаторів: Надь, Мендерес, Кімба, Хусейн, Піночет, Мілошевич, Чаушеску, Бокасса, і купа інших..
бо на виборах президента, 73% уібанів вибрали клована надивившись слуги народу та повіривши шо актор,, який грав роль чесного преза, ***** стане чесним презов в житті
далі,,,,,, на парламенських, незаконних виборах, той самий, мудрий нарід, з такою ж надією
на чесність вже обраного, дав йому повну владу через більшість в ВР.
тож, не він узурпував, а саме Ви зробили це разом!!!
Ви 73% ****
а скуштувавши смак безмежної владита бабла яке просто падає на голову, у тоді ще не боневтіка а у простого янелоха знесло дах і
пішли у його команду куми однокашники аферисти та корупціонери разом з бандитами та шпіонами
а тепер казати , узурпував????
змусили узурпувати, саме Ви, 73% в рожевих окулярах,
а він не став відмовлятися!!!
ось так казати буде правильно та чесно
боневтік жертва!!!! яка не витримала такої довіри....
По-друге - я за оце не голосувала, якось при своєму розумі. КВК вистачило подивитись з клованом.
По-третє - я неодноразово тут викладала розрахунки, скільки реально проголосувала за нього та порушення, які були при цих виборах.
В-четверте - нервові клітини не відновлюються, а алкоголь їх вбиває.
напишу, чому я так агресивно....
на стоянці нас було 16 чоловік
я один був проти зе, за що неодноразово чув про себе всяку х...ню.
через півроку, з ким би не говорив з цих 15
відповідь одна
я за нього не голосував. тому пропала довіта до цих слів
ще раз прошу вибачення....
удачі Вам
зі своїм потім
Влада ставить на посади себе подібних