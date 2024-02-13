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Мукачево (345) назначение (2144) Гайдай ЛОГА (716)

Правительство согласовало назначение Гайдая главой Мукачевской РГА

гайдай

Кабмин согласовал назначение бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как отметил Мельничук, Кабмин согласовал назначение Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской РГА.

Также Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области Эдгара Токаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА, - Гончаренко

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕРГЕЕ ГАЙДАЕ

В 2008-2010 годах Сергей Гайдай работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова.

С 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА в Киевской области.

В 2015-2018 годах Гайдай уже занимал должность главы Мукачевской РГА.

С октября 2019 по март 2023 года Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

На следующий день после уволь нения с должности главы Луганской ОВА Гайдай заявил, что его могут назначить послом Украины в Казахстане.

После этого распространились слухи о том, что Казахстан якобы отказал Украине в планах назначить Гайдая послом. Сам бывший глава Луганской ОВА позже опроверг такую информацию журналистов.
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Топ комментарии
+8
Гайдай знайшов тепленьке місце ....
А я все думаю - чому така активність була в ефірі!!!!???
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13.02.2024 18:43
+8
Цікавий чувак.
Судячи з кар'єри легко рідну маму продасть, якщо дадуть гарну ціну.
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13.02.2024 18:43
+7
недавно бачив як цей гайдай поливав брудом порошенка--тепер призначення--відімо доказував сваю лояльність боневтіку
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13.02.2024 18:43
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Правила форума Совет форумчан
Гайдай знайшов тепленьке місце ....
А я все думаю - чому така активність була в ефірі!!!!???
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13.02.2024 18:43 Ответить
Тищенка "Катлету" підсидів
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13.02.2024 19:11 Ответить
Це призначення нагадало кадрові рішення доби президента Порошенка щодо генерала МВС Г.Москаля, якого після Луганської ОДА перекинули на Закарпатську область.
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13.02.2024 21:19 Ответить
Цікавий чувак.
Судячи з кар'єри легко рідну маму продасть, якщо дадуть гарну ціну.
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13.02.2024 18:43 Ответить
Донечину вже захистив, тепер час і інші регіони рятувати, гайда....
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13.02.2024 18:47 Ответить
Цей чувак розповідав як візьмуть Кремінну,сім разів брав а мо і більше😬
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13.02.2024 19:57 Ответить
недавно бачив як цей гайдай поливав брудом порошенка--тепер призначення--відімо доказував сваю лояльність боневтіку
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13.02.2024 18:43 Ответить
слизький і обережний
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13.02.2024 19:10 Ответить
Та й про усунення Залужного на днях так січку трусив -«перезавантаження»
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13.02.2024 19:30 Ответить
Мукачеве ще та Україна.. Україна яка Української мови не розуміє..
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13.02.2024 18:46 Ответить
Якщо не знаєш - не мели язиком. Жителі мукачевого дуже добре знають українську мову.
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13.02.2024 18:49 Ответить
А що там за стрічечки пару років тому на кожному розі висіли такі червоно-зелено-білі,що в Мукачеве ,що Ужгороді?Наче не схожі були на прапор України.
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13.02.2024 19:33 Ответить
Якось в 2008 довелося бути в Мукачеві, дивувалась тоді що місцеві розуміють угорську та росіянську мови, державну ніт.
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13.02.2024 19:00 Ответить
одні виїхали інші в кращих світах
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13.02.2024 19:08 Ответить
Смотрю лугандония прям таки матка для закарпатских сепаратистов был такой соби Москаль мент теперь Этот послан окно на границе держать для таких типа ...тикаем пока не повесили за яйца поставлен сцарем..
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13.02.2024 18:46 Ответить
Гена Москаль з Буковини
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13.02.2024 19:09 Ответить
КОНТРОЛЬ ЗА КОРДОНОМ - великі бабки з контрабанди .
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14.02.2024 00:06 Ответить
А піке круте у чувака - з Голови ОВА у Голову РДА...
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13.02.2024 18:52 Ответить
була "горка" - кандидат на посла! но його послали! а уже потом "піке"
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13.02.2024 18:55 Ответить
Дружбан Резнікова. Що він там красти буде? Може мзду за перетин кордону?
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13.02.2024 18:52 Ответить
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13.02.2024 18:54 Ответить
Когда взял Кременную осенью 2022 и отбил Лисичанск в 2023,можно в 2024 и в Мукачево передохнуть
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13.02.2024 19:04 Ответить
А кажуть що снаряд двічі в одне місце не попадає
Стикався з ним в свій час, був дуже обережний з "балогами"
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13.02.2024 19:07 Ответить
Святой человек..о народе думает
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13.02.2024 19:08 Ответить
Ото бабла накосить під пенсію
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13.02.2024 19:15 Ответить
одни увольнения и перемещения с кресла в кресло попередник змінив попередника, або чим попередники крутіші за послідовників.
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13.02.2024 19:17 Ответить
Нарешті приткнули.
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13.02.2024 19:30 Ответить
одним словом крісло "зезедента" почало йому не на жарт "гріти і задницю і сідаліщний нерв(ішіас )від слова ішак)" "
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13.02.2024 19:31 Ответить
у орбана, випала філіжанка кави, в туалеті.
капець контрабасу, ухилянтам, нічним клюбам, нє?
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13.02.2024 19:39 Ответить
Єдине , що він робив - це сидячі в Дніпрі кожен день оголошував скільки відсотків території міст та лугандонської області втрачено.
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13.02.2024 20:58 Ответить
Нах*я він там потрібен?
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13.02.2024 23:35 Ответить
 
 