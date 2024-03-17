Три групи російських диверсантів намагалися прорватися на Сумщину, - Держприкордонслужба
Минулої доби на Сумщині прикордонники спільно з бійцями інших складових Сил оборони зупинили намагання трьох ворожих ДРГ пробратися вглиб України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, в одному випадку прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.
"В інших двох випадках прикордонники спільно з військовослужбовцями ЗСУ також завчасно виявили ворожі ДРГ, відкрили вогонь на ураження диверсантів.
Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки", - йдеться у повідомленні.
В усіх трьох випадках злагоджені дії підрозділів Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад.
Також зазначається, що Сили оборони України роблять все необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині російські ДРГ двічі за день намагалися проникнути в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вiд кордону з рашкою, все i побачите на своi очi...
Ви теж вмієти читати, але зміст тупо не доходить??? То перечитайте разів з десять. Може дійде зміст мого посту, на який Ви загрились.
Ну хай так i буде у вашiй головi-менi байдуже,
бо я самодостатьня людина i знаю хто я. Як що
не можете приiхати i не знаете, що вiдбуваеться
на Сумщiнi, то краще вам закрить свого рота!
А, я Вас тупою не називала, то до Вас тупо не доходить зміст написаного. Це чисто Ваші трабли, що собі вигадуєте.
залишаються з вами. У мене свого достатньо, але
я нiкому i нiколи нiчого крiм доброго не бажаю.
От i зараз я бажаю вам добро i на цьому закiнчимо
наше спiлкування.
-----------
почему не дали им зайти вглубь территории, не отрезали от граници и не попытатались взять в плен или уничтожить? ведь это же очевидно!
украинским гнидам приготовиться
...