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Новини
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Три групи російських диверсантів намагалися прорватися на Сумщину, - Держприкордонслужба

рф,дрг

Минулої доби на Сумщині прикордонники спільно з бійцями інших складових Сил оборони зупинили намагання трьох ворожих ДРГ пробратися вглиб України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, в одному випадку прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

"В інших двох випадках прикордонники спільно з військовослужбовцями ЗСУ також завчасно виявили ворожі ДРГ, відкрили вогонь на ураження диверсантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ДРГ найчастіше намагаються зайти в Україну через Сумщину, - Держприкордонслужба

Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки", - йдеться у повідомленні.

В усіх трьох випадках злагоджені дії підрозділів Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад.

Також зазначається, що Сили оборони України роблять все необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певний час фіксувалося зниження активності ворожих ДРГ, але загроза нікуди не зникає, - Держприкордонслужба

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині російські ДРГ двічі за день намагалися проникнути в Україну.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) Сумська область (3871) ДРГ (112)


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Топ коментарі
+18
Це правда. Я з цих країв і підтверджую. Тут кожного дня щось відбувається. А вам краще мовчати і не гнати на прикордонинків, які захищають вашу дупку! А хочете фоточок то приїжайте сюди і самі на власні очі побачите якщо встигните!
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17.03.2024 13:22 Відповісти
+8
"Сумщина незахищена" - це вам з Румунії видно?
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17.03.2024 13:25 Відповісти
+6
Сумщина незахищена і не укріплена, зате 60% прикордонників з дронами і тепловізорами "захищають" кордон з Румунією, Угорщиною і Молдовою від власних же кріпаків
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17.03.2024 13:14 Відповісти
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Суми будуть наступною великою ціллю рашистських окупантів. Безспосередня близкість до кордону роблять це місто уразливим для захоплення. Чому не будують укріплення. чому не риють укріп-райони, не ботонують доти? Кацапи хочуть хвалитись захопленням хоча б одного областного центра України. І цим містом будуть Суми, якщо...
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17.03.2024 13:56 Відповісти
Продовження піару прикордонників? То ухилянтов пачками виловлюють в дитячих жилетах, то купи диверсантів..то хоч би фото з мордами та фото документів показували, або мовчали зовсім. Знову дешева ІБД.
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17.03.2024 13:14 Відповісти
Це правда. Я з цих країв і підтверджую. Тут кожного дня щось відбувається. А вам краще мовчати і не гнати на прикордонинків, які захищають вашу дупку! А хочете фоточок то приїжайте сюди і самі на власні очі побачите якщо встигните!
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17.03.2024 13:22 Відповісти
Бачите - то добре. Навчіться крім читати ще й розуміти написане. Мій пост стосувався не конкретних прикордонників, а нашого "любого" препіздента і інших керманичів. Бо піар - то їх все. Вони працюють. Доречі, Вашу дупу вони теж захищають. Я ж не посилаю Вас до них.
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17.03.2024 13:37 Відповісти
Ну куди б ще влізти із своїми зарозумілими постами? Мабуть треба все одте ліпити під кожну новину та вам будуть аплодувати? Ви ж цього чекаєте коли ліпите буь-що будь-де? Чи вам платять?
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17.03.2024 14:24 Відповісти
То по собі не судіть.
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17.03.2024 14:37 Відповісти
Вчера приезжал мой знакомые его мать в десяти км от Теткино живет,то там бахкает каждый день.
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17.03.2024 13:38 Відповісти
Вам краще б помовчати... Приiджайте в Суми, що в 35км
вiд кордону з рашкою, все i побачите на своi очi...
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17.03.2024 16:01 Відповісти
Не можу приїхати.

Ви теж вмієти читати, але зміст тупо не доходить??? То перечитайте разів з десять. Може дійде зміст мого посту, на який Ви загрились.
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17.03.2024 16:27 Відповісти
Не знаючи людину, вже обозвали мене тупою...
Ну хай так i буде у вашiй головi-менi байдуже,
бо я самодостатьня людина i знаю хто я. Як що
не можете приiхати i не знаете, що вiдбуваеться
на Сумщiнi, то краще вам закрить свого рота!
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17.03.2024 17:20 Відповісти
Не знаючи мене - Ви мене вже кудись запрошуєте. Можу тільки Вам побажати тих причин, чому я ні до Вас ні ще кудись приїхати не можу.

А, я Вас тупою не називала, то до Вас тупо не доходить зміст написаного. Це чисто Ваші трабли, що собі вигадуєте.
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17.03.2024 17:55 Відповісти
Ви дуже "добра" людина... Вашi побажання хай
залишаються з вами. У мене свого достатньо, але
я нiкому i нiколи нiчого крiм доброго не бажаю.
От i зараз я бажаю вам добро i на цьому закiнчимо
наше спiлкування.
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17.03.2024 18:07 Відповісти
Дзеркально бажаю того ж самого.
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17.03.2024 19:55 Відповісти
Сумщина незахищена і не укріплена, зате 60% прикордонників з дронами і тепловізорами "захищають" кордон з Румунією, Угорщиною і Молдовою від власних же кріпаків
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17.03.2024 13:14 Відповісти
А чому кріпаки не хочуть бігти у росію?
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17.03.2024 15:15 Відповісти
"Сумщина незахищена" - це вам з Румунії видно?
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17.03.2024 13:25 Відповісти
Так вам легше буде?
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17.03.2024 13:28 Відповісти
Сподіваюсь, що у заголовці опечатка, не "групи", а "трупи"!
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17.03.2024 13:28 Відповісти
Одрук.
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17.03.2024 15:11 Відповісти
Ок,на ураження.Скільки уразили?
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17.03.2024 13:36 Відповісти
Багато
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17.03.2024 14:04 Відповісти
"По диверсантам сразу открыли огонь на поражение"
-----------
почему не дали им зайти вглубь территории, не отрезали от граници и не попытатались взять в плен или уничтожить? ведь это же очевидно!
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17.03.2024 13:47 Відповісти
Приїзжай з польщі на Сумщину, розкажеш і покажеш прикордонникам як треба воювати!
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17.03.2024 14:21 Відповісти
уже скоро заедем
украинским гнидам приготовиться
...
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17.03.2024 15:32 Відповісти
На общепонятном: Длина границы по Сумской области -563 км. Сколько нужно личного состава чтобы сделать " очевидно"?
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17.03.2024 15:38 Відповісти
треба бути розумніше: запустили, заблокували, знищили, зробили колективне фото трупов. І так разів 3-5. Відразу припинять лізти. І головне - ніяких полонених.
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17.03.2024 14:08 Відповісти
під Куп'янськом впоруюся - обов'язково приїду
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17.03.2024 14:30 Відповісти
Вибачаюсь, знімаю питання...
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17.03.2024 18:19 Відповісти
Да нічого страшного, я звіик, бо Цензор раніше давав ніки міняти по три рази на тиждень, а потім щось трапилося.
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17.03.2024 18:32 Відповісти
Скотиняки, хотіли на зеленського скоїти замах! Ніяк не заспокояться...
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17.03.2024 14:26 Відповісти
Таке по всім прикордонним областям, що граничать з орками чи білоорками...а пі-дарасти опущені все рівно верещать....: "нужна меньше паграничникав, Зачем ахранять граници....ито северная карея".
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17.03.2024 14:54 Відповісти
ухилянська ******* на гімно сходить. сєвєрна корєя. )))
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17.03.2024 15:00 Відповісти
 
 