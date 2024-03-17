Три групи російських диверсантів намагалися прорватися на Сумщину, - Держприкордонслужба

Минулої доби на Сумщині прикордонники спільно з бійцями інших складових Сил оборони зупинили намагання трьох ворожих ДРГ пробратися вглиб України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, в одному випадку прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

"В інших двох випадках прикордонники спільно з військовослужбовцями ЗСУ також завчасно виявили ворожі ДРГ, відкрили вогонь на ураження диверсантів.

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Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки", - йдеться у повідомленні.

В усіх трьох випадках злагоджені дії підрозділів Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад.

Також зазначається, що Сили оборони України роблять все необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині російські ДРГ двічі за день намагалися проникнути в Україну.