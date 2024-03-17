Ворог завдав удару по с.Львове на Херсонщині, поранено чоловіка
Російська армія продовжує крити вогнем мирні населені пункти Херсонщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждав житель села Львове, що на Бериславщині.
"43-річного чоловіка доставили до лікарні. У нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення, відкритий перелом ноги. Медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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