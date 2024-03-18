Зеленський провів засідання Ставки: Заслухав доповідь щодо будівництва оборонних рубежів
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ставка. Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів", - йдеться в повідомленні.
Також президент заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки.
"По-перше, щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення. Доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова та "Укренерго" Володимира Кудрицького.
По-друге, щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Заслухали Прем’єр-міністра та голову спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдана Бондара. Робота триває", - додав Зеленський.
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Лієв звільнений АНТИКОРУПЦІЙНИМ судом під чесслово мародера -теж вказує на те, що ВНУТРІШНІ РОЗСЛІДУВАННЯ Умерова перед приїздом Пріцекр та арештами СБУ- то було шоу МАРОДЕРНІ ІМЕНІ ЄРМАКА!
УЯВІТЬ, ЯКЕ НІХТО ОТОЙ УМЄРОВ пр цій банді - сімʼя в Штатах, бізнес на дружині, батькові, братові ,а він бере Тимошенка під своє крило -тобто прикриває собою МАРОДНЕРНЮ.
С..ц..у...к...о, народжують та вирощують же батьки таких ублюдків.
Яка хата - такий тин.
Які батьки такій син.
Він теж любив засідати у Ставках…
Співпадіння….
Тепер усяке бидло, яке сидить в говноставці керує рішенням генералів.
Нагадаю всім зебілам і іншим при*уркам, які обрали цю владу, що до складу ********* входять абсолютно безрамотні дуріки і кловуни.
чекаємо інфу, про нові придбання у сім'ї талановитих українців.
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді гроші виділені для адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни воно не має ніякого відношення.
Співпадіння ….
Сумська обл. - будівництво фортифікаційних споруд взводного опорного пункту - 46 млн.
Запоріжжя - будівництво фортифікаційних споруд взводного опорного пункту - 117 млн.
А чому ставку по оборонним спорудам не провів, скажімо, в Шостці? Відразу б зміг перевірити особисто? Чи особисто він може контролювати та перевіряти лише розмінування? 🤔
Голобородько, після його обрання "мудрим нарідом" па пріколу, не розстрілює парламент з Узі, а тупо призначає дострокові вибори та перетворює ВР з парламенту на
монобидломонобільшість. Потім блискавично підписує "формулу путіна-штайнмаєра", про підписання якої путін навіть не мріяв всі попередні 5 років за часів кривавого баригі-русофоба Порошенка, і під виглядом відпочинку в Буковелі, летить в січні 2020 на таємну зустріч з секретарем Совбєза РФ Патрушевим в Оман, намагаючись це приховати від українського народу. Повернувшись з Оману, "уставший от дєл", Голобородько, як і домовлялися з Патрушевим в Оманє, фактично передає всі свої преЗЕдентські повноваження своєму секретарю вже в середині лютого 2020. Секретарем Голобородька став один з 5-6 найефективніших менеджерів всесвіту, бо його папа служил в ГРУ ГШ СССР, тому не призначити його на посаду Голобородько просто не може, бо йому буде соромно дивитися в очі ***** та в очі Патрушеву, перед якими він колись виступав на кремлівських корпоративах, в банях (Лєнка звісно про це не знає, але здогадується). Але програму "Україна своєї мрії" Голобородько лише починає і він починає втілювати в життя: він починає призначати агентів фсб на керівні посади своїми указами, за поданням друга дєцтва Вані Баканова на псевдо "НіразуНівчьомНівінават"... Далі неперевершений та професійний зрив спецоперації української розвідки, розробленної ще за часів кривавого русофоба-бариги Порошенка разом з розвідками США та Туреччини, по затриманню групи вагнерівців. Але задуми "баригі" з американцями були блискавично зірвані Голобородьком та його секретарем - лише один "званок бєларускому другу" прямо з ОП і оп-ля - вагнерівці замість української тюрми знов потрапляють в РФ а потім на фронт вбивати українських військових... Як кажуть "аценітє красоту ігри"... Але далі більше - Голобородько з секретарем "входят во вкус" і починають банкротувати українське оборонне виробництво, передусім ракетне, банкротять харківський танковий завод Малишева, львівський літакоремонтний завод і т.д......., натомість під оплески мудрова наріда закопуючи мільярди доларів в асфальт "великого крадівництва", заводять карну справу на Байдена та Порошенка у січні 2021, розміновують Чонгар, відводять бригаду НГУ з Гостомелю, розформовують танковий полк на півночі Київщини, відводять дві батареї зенітних установок Шилка з Київщини (напрямок з Білорусі), які були предназначені для боротьби з гвинтокрилами та літаками. Це все на фоні постійних заяв наших західних партнерів про напад, який готує москальська орда на Україну, які навіть чути не хоче Голобородько, бо його секретар "в тєсном кантактє с колєгамі із крємля, які кажуть, шо то всьо проіскі гнілова запада" і з такими "вагомими" аргументами москалоти Голобородько просто не може не погодитися... Але, халепа, восени 2021 у Голобородька починає стрімко падати рейтинг... Шо дєлать? Ну звісно що - спочатку "пакушеніє" на Шефіра, про яке Голобородько навіть каже з трибуни ООН 21.09.21. (шоу нарешті вийшло на загальносвітовий рівень)!!!! Але рейтинг, курва і далі стрімко падає... І тут в кінці листопаду 2021 вже сам Голобородько, в прямому ефірі заявляє журналістам про "пєрєварот", про те, що його готуються "свєргнуть"... Публіка регоче, фейк провалюється, але рейтинг Голобородька і надалі падає. І цей падаючий рейтинг Голобородька та його "слуг" починає турбувати вже не лише ОП, а й кремлівських "таваріщєй", бо не для того вони цю Бубочку ростили, лєлєяли, щоб отак - раз і втратити контроль над Україною ... І ось, 15.01.2022. в Київ прилітає голова ЦРУ Бернс та й каже Голобородбку - дивись, Вован, напад на Україну буде тут тут і тут, зокрема Гостомель, південь ... але Голобородька "на мякінє хєр провєдьош", він знає що то всьо "США нагнєтаєт", саме тому з Гостомеля вже відведена бригада НГУ, відведені дивізіони ЗУ "Шилка", вже ДБР Татарова зняло клістрони з частин ППО на Київщині, Хмельниччині, Одещині, Херсонщині (тобто ППО в цих частинах стало фактично небоєздатним)... Але сам Голобородько у зверненні до українського народу каже "про шашличкі", а Арахамія "мужньо" цю брехню підхоплює за два тижні до 24.02.22. ...
І ось, ранок 24.02.22. орди кацапів, незважаючи на запевнення "гаранта" про "шашличкі", починають окупацію України... Колони москалоти сунуть як з півдня, через Чонгар, Армянськ, так і з півночі, з Білорусі, зі сходу на Харківщину та Сумщину. Але чомусь мости та дамби не підривають... Бо все розміновано, все демонтовано, а там де не демонтовано є команда з ОП (звісно усна) що мости не підривати. Південь зданий - Скадовськ, Залізний Порт, Херсон, Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Енергодар ....... За лічені дні... Далі - Буча, Мощун, Ізюм, Купянськ.... Але ЗСУ та добровольці незважаючи на ситуацію, починають раптом хєрячити москальську погань і під Києвом і на Харківщині і на півдні... Але і Голобородько "нє ликом шит", розуміючи що щось у них з секретарем та з їхніми московськими кураторами пішло "нє па плану", він зі своїм офісом миттю
перевзуваєтьяперевдягається в кальсони "а ля мілітарі", перестає голитися, натякаючи, мовляв, "я не втік", бо ще не відпрацював оманський договарняк...
І ось вже 2 рік, після всього вищезгаданого, Голобородько з секретарем, "проводят ставкі", звільняють та призначають бойових генералів, втручаються в планування дій ЗСУ, втручаються в роботу дипломатичної служби, в общєм куролєсят как хотят ...
Чи довго ще це підле дволике антидержавне, антиукраїнське підмоскальське офісне
шапіто буде нищити нашу з вами країну з середини? Чи думати та діяти ще не на часі???
Капец!. Головком мусить доповідати про військові справи різним гівняним міністрам, випадковим людям,дилетатнтам .Правильно примітили, як тільки в кінці 2022 року воно створило ставку так закінчилися всі вдалі операції ЗСУ. Бідний, обдурений народ....розплачуйся за свою дурість у 2019 р.
Він хоче вбити ЗСУ шляхом говноСТАВКи.