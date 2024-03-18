Зеленський провів засідання Ставки: Заслухав доповідь щодо будівництва оборонних рубежів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка. Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів", - йдеться в повідомленні.

Також президент заслухав доповіді щодо виконання попередніх рішень Ставки.

"По-перше, щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури: енергетика, водо- та газозабезпечення. Доповіді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова та "Укренерго" Володимира Кудрицького.



По-друге, щодо продовження будівництва оборонних рубежів. Заслухали Прем’єр-міністра та голову спеціальної служби транспорту Міністерства оборони Богдана Бондара. Робота триває", - додав Зеленський.

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