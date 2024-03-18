АРМА орендує люксовий готель за 5 тис. євро, щоб презентувати річний звіт
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для публічної презентації звіту про свою діяльність орендує люксовий готель InterContinental у Києві. Вартість оренди становить 5 тисяч євро.
Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.
В опублікованому ним запрошенні повідомляється, що презентація відбудеться 26 березня 2024 року у залі Grand Ballroom. Подія триватиме три години. Запрошення підписала голова АРМА Олена Дума.
"Ніхто не сумнівається, що люксовий InterContinental - місце гідне рівню запрошених персон, а їх розкішні автомобілі не будуть різати око випадковим перехожим, тим більше що вартість денної оренди зали, в порівнянні з важливістю заходу, смішна. Усього 5 000 Євро", - зазначив Плінський.
На його думку, АРМА мав би бути скромнішим у витратах, враховуючи реальні результати роботи та скрутне економічне становище у країні.
"Може якось АРМА має бути скромнішою? Тим більше на фоні реальних досягнень та подій в країні. Війна продовжується, а ці кілька тисяч євро потрібні більше фронту, ніж лакшері готелю", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, на інституційній неефективності АРМА неодноразово наголошувала організація StateWatch, яка моніторить арешт і конфіскацію російських активів. Серед іншого, через незадовільну роботу АРМА в Україні досі не вилучено сотні пов’язаних із Росією та з її держкомпаніями об’єктів.
8 листопада 2023 року Єврокомісія оприлюднила Звіт про прогрес України щодо вступу до ЄС. Серед вимог європейських партнерів — покращити законодавчу базу та інституційні можливості для розшуку, повернення та менеджменту активів. Для цього Україна має провести комплексне реформування АРМА, у тому числі щодо процедур відбору його керівника.
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Поважні люди!
оз і намили бабла, даунєцкіє браткі (не плутати з шахтарями) .
Леонід Леонідович Юрушев - український підприємець грецького походження, пов'язаний з оточенням Януковича та єнакієвським бандитським угрупуванням 1990-х років.
звіт треба презентувати.
треба орендувати ресторан та покликати податківців на квартальну презентацію
акуєть!!!!!
Підрахуйте вартість кв м
А у Козятін оцім поважним гидко іздити, де за 5 000 грн ім ще бутерброди з українським салом зпропонують!
Ну це так по zeленому
Адресат хто ? Кому ? "Олєчкака садісь, два!!"
Поганий прогноз та "хрест на АРМА"
Проти призначення Думи головою АРМА виступили Transparency International Ukraine.
На своєму сайті TIU опублікували текст "Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА" , у якому закидали Думі відсутність необхідного професійного досвіду, зокрема повʼязаного із кримінальною юстицією.
І наявність тісних політичних зв'язків.У 2019 році Дума брала https://youtu.be/QLSk5MhDaPs безпосередню участь в агітації http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQLSk5MhDaPs&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського.
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Джерело: https://biz.censor.net/r3429284
але ліньки писати людям що навть не відкриють не подивляться що за зала та що за річний захід