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Новини
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АРМА орендує люксовий готель за 5 тис. євро, щоб презентувати річний звіт

плінський

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) для публічної презентації звіту про свою діяльність орендує люксовий готель InterContinental у Києві. Вартість оренди становить 5 тисяч євро.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

В опублікованому ним запрошенні повідомляється, що презентація відбудеться 26 березня 2024 року у залі Grand Ballroom. Подія триватиме три години. Запрошення підписала голова АРМА Олена Дума.

АРМА

"Ніхто не сумнівається, що люксовий InterContinental - місце гідне рівню запрошених персон, а їх розкішні автомобілі не будуть різати око випадковим перехожим, тим більше що вартість денної оренди зали, в порівнянні з важливістю заходу, смішна. Усього 5 000 Євро", - зазначив Плінський.

На його думку, АРМА мав би бути скромнішим у витратах, враховуючи реальні результати роботи та скрутне економічне становище у країні.

"Може якось АРМА має бути скромнішою? Тим більше на фоні реальних досягнень та подій в країні. Війна продовжується, а ці кілька тисяч євро потрібні більше фронту, ніж лакшері готелю", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, на інституційній неефективності АРМА неодноразово наголошувала організація StateWatch, яка моніторить арешт і конфіскацію російських активів. Серед іншого, через незадовільну роботу АРМА в Україні досі не вилучено сотні пов’язаних із Росією та з її держкомпаніями об’єктів.

8 листопада 2023 року Єврокомісія оприлюднила Звіт про прогрес України щодо вступу до ЄС. Серед вимог європейських партнерів — покращити законодавчу базу та інституційні можливості для розшуку, повернення та менеджменту активів. Для цього Україна має провести комплексне реформування АРМА, у тому числі щодо процедур відбору його керівника.

Читайте: Журналіст Плінський розкрив деталі справи Гринкевича: ДБР отримало висновки експертиз і почало арештовувати майно

Автор: 

Київ (19646) АРМА (579) Плінський Євген (41)


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Топ коментарі
+21
То ж не ніщєброди якісь там!
Поважні люди!
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18.03.2024 16:27 Відповісти
+19
нашу країну приведе до загибелі корупція
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18.03.2024 16:41 Відповісти
+18
Нехіло. Це скілікиі буде в мавіках?
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18.03.2024 16:40 Відповісти
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То ж не ніщєброди якісь там!
Поважні люди!
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18.03.2024 16:27 Відповісти
Уроженцу Донецка Леониду Юрушеву, 75, принадлежат четыре киевских отеля: две «пятерки» - InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv, две «четверки» - Riviera House и Alfavito.
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18.03.2024 16:59 Відповісти
Бубка теж уроженець Донецька. Таких чимало.
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18.03.2024 17:36 Відповісти
воно було власником пральні *БАНК ФОРУМ*,
оз і намили бабла, даунєцкіє браткі (не плутати з шахтарями) .
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18.03.2024 19:29 Відповісти
Криминальный авторитет времен Виктора Януковича Юра Енакиевский, в миру Юрий Иванющенко.

Леонід Леонідович Юрушев - український підприємець грецького походження, пов'язаний з оточенням Януковича та єнакієвським бандитським угрупуванням 1990-х років.
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18.03.2024 19:47 Відповісти
Маю сумніви про зміну офісу. Тому що в готелі легше не бути спійманим на зустріч в АРМА
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18.03.2024 16:31 Відповісти
Нехіло. Це скілікиі буде в мавіках?
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18.03.2024 16:40 Відповісти
це менше одного, середня ціна 8100 долярів...
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18.03.2024 17:48 Відповісти
А мені сдаеться шо 2 точно можна придбати.
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18.03.2024 18:23 Відповісти
Якось не дуже розумно публікувати місце і час.
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18.03.2024 16:41 Відповісти
чому ??? навіть якщо туди прилетить, то Україна, принципово нічого важливого не втратить, окрім зруйнованого будинку ...
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18.03.2024 16:45 Відповісти
нашу країну приведе до загибелі корупція
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18.03.2024 16:41 Відповісти
За корупцію повинна бути нвйвиша міра плкарання, а у нас - особисте зобов'язання
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18.03.2024 16:43 Відповісти
Тому що великою корупцією дозволено займатись людям системи , а вони впжливі для системи
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18.03.2024 16:55 Відповісти
Нє, ну а ****? Хто жив, той і живе.
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18.03.2024 16:42 Відповісти
От сучища...
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18.03.2024 16:42 Відповісти
кому война, кому мать родна..... суки одним словом
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18.03.2024 16:44 Відповісти
то звіт не треба здавати, відповідати за зроблену роботу та отримувати свіздюлєй.
звіт треба презентувати.
треба орендувати ресторан та покликати податківців на квартальну презентацію
акуєть!!!!!
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18.03.2024 16:45 Відповісти
Діявол криється у деталях! 5 000 євро тільки за зал за 4 години! Це не рахуючи на інши представницьки.

Підрахуйте вартість кв м

А у Козятін оцім поважним гидко іздити, де за 5 000 грн ім ще бутерброди з українським салом зпропонують!
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18.03.2024 16:48 Відповісти
Пропоную викласти звіт на веб-сторінках для загального огляду. А обговорення зробити у формі дискусії мєйлом чи під звітом.
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18.03.2024 16:49 Відповісти
всього лише, треба бути сестрою, подруги дитинства, першої зє!лєнкі!
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18.03.2024 16:49 Відповісти
Гуляти так гуляти. А на потрібні на ''0" речі нехай волонтери збирають.
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18.03.2024 16:50 Відповісти
А прості люди по 100 гривень донатять...
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18.03.2024 16:58 Відповісти
Певно, там ще й сауна з ескортницями є, аби відзвітувавши скромні працівники могли зняти стрес. Дуже, дуже важко працювати в АРМА у ці нелегкі часи...
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18.03.2024 17:06 Відповісти
Тобто прозвітувати про знищення цеху КБ Луч із фахівцями ще й за кошти платників?
Ну це так по zeленому
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18.03.2024 17:09 Відповісти
Будуть ділити яхту медведчука
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18.03.2024 17:13 Відповісти
"Почему власть не борется с коррупцией? Потому, что это бьёт по её карману." - Джулиана Вильсон
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18.03.2024 17:19 Відповісти
Пєсєц ... Хто у них там відповідає за діловодство ?? Якась діра над текстом.

Адресат хто ? Кому ? "Олєчкака садісь, два!!"
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18.03.2024 17:33 Відповісти
Коли вже їх вішати почнуть? 200 штук за три години, уявляю скільки той цирк в місяць обходиться
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18.03.2024 17:40 Відповісти
І вона від Єрмака? Чому Олену Думу затвердили керівницею АРМА

Поганий прогноз та "хрест на АРМА"
Проти призначення Думи головою АРМА виступили Transparency International Ukraine.
На своєму сайті TIU опублікували текст "Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА" , у якому закидали Думі відсутність необхідного професійного досвіду, зокрема повʼязаного із кримінальною юстицією.
І наявність тісних політичних зв'язків.У 2019 році Дума брала https://youtu.be/QLSk5MhDaPs безпосередню участь в агітації http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQLSk5MhDaPs&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier тоді ще кандидата в президенти України Володимира Зеленського.
...
Джерело: https://biz.censor.net/r3429284
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18.03.2024 17:52 Відповісти
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18.03.2024 18:16 Відповісти
намагався тут написати текст як працюють гроші, і що то не зрада.
але ліньки писати людям що навть не відкриють не подивляться що за зала та що за річний захід
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18.03.2024 18:33 Відповісти
Думи мої,думи! Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Невже ці люди дійсно такі покидьки і довбойоби?
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18.03.2024 18:50 Відповісти
Пропоную підігнати хлопців з ТЦК і всіх соколиків прямо в смокінгах - на фронт! Я думаю, вони там всі в розквіті сил і явно призивного віку...
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18.03.2024 18:53 Відповісти
.... прибудуть же ж рішали, треба по багатому...
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18.03.2024 19:05 Відповісти
складіть склади і отримаєте потрібне враження від цього дійства ---------------------------------------------- їна дур кра нів
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18.03.2024 19:29 Відповісти
Схоже АРМА якісь активи таки розшукало... в карманах українців.
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18.03.2024 19:38 Відповісти
 
 