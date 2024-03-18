950 цивільних постраждали, зокрема 289 загинули, від вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабного вторгнення, - Міноборони

Із лютого 2022 року в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 950 цивільних, із них 289 загинули.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України Руслан Берегуля під час презентації галузевої Національної асоціації з гуманітарного розмінування.

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зафіксовано 647 інцидентів, пов'язаних із вибухом вибухонебезпечних предметів серед цивільного населення, внаслідок яких постраждало 950 осіб. З них загинуло 289 осіб, 661 особа зазнала поранень", – зазначив він.

Берегуля додав, що Національна стратегія щодо розмінування вже розроблена, схвалена на засіданні національного органу з питань протимінної діяльності й передана до РНБО для затвердження Президентом України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30% території України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами