У Латвії заблокували 9 російських сайтів за поширення фейків та пропаганди

Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії заблокувала функціонування 9 російських сайтів на території країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Було закрито доступ до сайтів "mk-pskov.ru", "life.ru", "www.pnp.ru", "news-front.su", "russkie.org", "ont.by", "www.sb.by", "council.gov.ru", "x-true.info". Відтепер користувачі цих сторінок будуть перенаправлені на інформаційне повідомлення "nelegalssaturs.lv", оскільки вони поширюють агресивну російську пропаганду та фейкову інформацію про війну РФ проти України.

Рішення ґрунтується на висновках іншого компетентного національного регуляторного органу та самої Ради про те, що ці веб-сайти використовуються для підтримки агресивної російської пропаганди. Влада Латвії дійшла висновку, що веб-сайти поширюють викривлену та неправдиву інформацію про війну, розв'язану Росією проти України, та воєнні злочини, скоєні РФ з метою їх виправдання. Також поширюється мова ворожнечі та інформація, що дискредитує латвійську державу і Північноатлантичний союз (НАТО).

Зазначається, що ці веб-сайти поширюють наратив про те, що Захід і НАТО винні в ситуації в Україні, тоді як Росія лише хоче забезпечити мир у всьому світі. Вони поширюють суттєво спотворену і неправдиву інформацію про події в Латвії та світі, дискредитують здатність НАТО захистити будь-яку країну-члена Альянсу і виправдовують вторгнення Росії в Україну.

Що стосується оцінки обмеження свободи вираження поглядів, NEPLP вважає, що громадськість має право на отримання правдивої інформації. Однак, вважають у Нацраді, суспільним інтересам не відповідає отримання інформації, яка загрожує національній чи громадській безпеці або територіальній єдності країни, а також інформації, що розпалює ненависть і свідомо вводить в оману.

"Отримання такої інформації може викликати у частини населення тривогу і страх за існування своєї країни і за власне майбутнє, за майбутнє своєї сім'ї, а також розколоти суспільство. Крім того, ця інформація також містить дезінформацію і може призвести до появи та активізації організацій, які підтримують радикальні ідеї, а також їхніх опонентів, що не виключає можливості протестів різних груп всередині країн і, таким чином, безсумнівно, впливає на громадський порядок і безпеку людей, що істотно і однозначно впливає на безпеку країни в цілому" - йдеться в повідомленні.

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