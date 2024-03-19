Майже 40% військовополонених, які повернулися додому з РФ, вважалися зниклими безвісти - Лубінець
Майже 40% тих українських військовополонених, яких вже повернули додому з російського полону, вважалися зниклими безвісти.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що РФ у порушення міжнародного права не допускає представників МКЧХ до українських військовополонених.
"Саме тому процедура підтвердження їхнього статусу не відбувається в тому обсязі, в якому б хотілось. Водночас статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає. Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими", - зауважив Лубінець.
Омбудсмен додав, що для того, щоб пришвидшити обміни, Україна намагається залучити нові країни-посередники. За його словами, на сьогодні до української сторони публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати.
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Только на границе приятная неожиданность. То то сюрприз был когда из Азова отдали.
Отак на границе стоит 2 толпы - махнем неглядя
безвісти - найрозповсюджена ситуація коли відступали, але люди не вийшли з позицій.
Де вони- загинули, в полоні чи десь ховаються - невідомо.