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Новини Війна
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Майже 40% військовополонених, які повернулися додому з РФ, вважалися зниклими безвісти - Лубінець

лубінець

Майже 40% тих українських військовополонених, яких вже повернули додому з російського полону, вважалися зниклими безвісти.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що РФ у порушення міжнародного права не допускає представників МКЧХ до українських військовополонених.

"Саме тому процедура підтвердження їхнього статусу не відбувається в тому обсязі, в якому б хотілось. Водночас статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає. Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими", - зауважив Лубінець.

Омбудсмен додав, що для того, щоб пришвидшити обміни, Україна намагається залучити нові країни-посередники. За його словами, на сьогодні до української сторони публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ максимально затримує обміни військовополоненими, - Лубінець

Автор: 

військовополонені (983) полон (1585) Лубінець Дмитро (616)


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Сподіваюсь що українська пострадянська система, зараз не почне робити ними пінг-понг, щоб ті через суди (також не безкоштовно) мусили доказувати що вони з дати ХХ.ХХ.ХХ по дату ХХ.ХХ.ХХ були в полоні.
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19.03.2024 10:47 Відповісти
І щоб зверталися до російської ********* за довідкою
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19.03.2024 10:56 Відповісти
..нашему государству выгодно держать солдат в подвешенном состоянии.. платить не надо.. Похоже на схему..
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19.03.2024 10:49 Відповісти
Неправда. Мій син пропав безвісти 29.01.2023 в бою під Бахмутом, держава платить заробітну плату йому щомісяця. Не пишіть фігні, якщо не в темі.
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19.03.2024 11:39 Відповісти
Хм, то це що обмін проводився без списків? Бо як можна обміняти людину яка ніби зникла без звістки?
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19.03.2024 11:23 Відповісти
Кацапи дають, кого хочуть, а не кого ми запитуємо.
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19.03.2024 11:40 Відповісти
Ага. Такой кот в мешке.
Только на границе приятная неожиданность. То то сюрприз был когда из Азова отдали.
Отак на границе стоит 2 толпы - махнем неглядя
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19.03.2024 13:02 Відповісти
в їх списках є такі що у нас безвісти.
безвісти - найрозповсюджена ситуація коли відступали, але люди не вийшли з позицій.
Де вони- загинули, в полоні чи десь ховаються - невідомо.
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19.03.2024 11:49 Відповісти
 
 