Майже 40% військовополонених, які повернулися додому з РФ, вважалися зниклими безвісти - Лубінець

Майже 40% тих українських військовополонених, яких вже повернули додому з російського полону, вважалися зниклими безвісти.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що РФ у порушення міжнародного права не допускає представників МКЧХ до українських військовополонених.

"Саме тому процедура підтвердження їхнього статусу не відбувається в тому обсязі, в якому б хотілось. Водночас статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає. Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими", - зауважив Лубінець.

Омбудсмен додав, що для того, щоб пришвидшити обміни, Україна намагається залучити нові країни-посередники. За його словами, на сьогодні до української сторони публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати.

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