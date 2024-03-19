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Новини Війна
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Остін на засіданні "Рамштайн": Шукаємо способи, аби безперебійно допомагати Україні

остін

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі союзники шукають способи для безперебійної допомоги Україні.

Про це він заявив на засіданні у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Народ України зараз не може витрачати даремно. І ми не можемо цього допустити. Тому зараз ми віднаходимо способи для того, аби безперебійно допомагати Україні в рамках усіх наших потужностей. Для того, щоб Україна могла здійснювати чергові атаки заради довготермінової безпеки", - зазначив він.

"Сьогодні ми вже мали зустріч лідерів Естонії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі. Це лідери країн, які доєдналися до коаліції потужностей", - додав Остін.

Сторони обговорювали питання дронів, командування, військових навчань, а також організації оборонної промисловості.

"Коаліція справді прогресувала за останні кілька тижнів. І ми будемо далі працювати разом, аби ідентифікувати прогалини, забезпечити фінансуванням найнагальніші ділянки аби допомогти Україні", - підсумував міністр.

Нагадаємо, сьогодні розпочалося засідання у форматі "Рамштайн".

Читайте: США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього, - Остін

Автор: 

Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+8
Може не там шукаєте?-- он Павел снаряди знаишов
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19.03.2024 12:50 Відповісти
+6
Обговорюють, обіцяють, шукають. Це ж не американці кожен день гинуть. Як аборигенів обдурили. За нікчемний папірець забрали ядерну зброю. Тепер можно і побалакати.
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19.03.2024 12:58 Відповісти
+6
За...ли своими мощными спитчами!!
Иран и Сев.корея не создают никаких коалиций, рамштайнов и прочей ху...ни, а молча, системно и самое главное без задержек и прочих ****..нов предоставляют раше всю линейку запрашиваемого вооружения.
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19.03.2024 13:17 Відповісти
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Може не там шукаєте?-- он Павел снаряди знаишов
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19.03.2024 12:50 Відповісти
Бо Павел - генерал. Він вміє шукати, коли хоче
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19.03.2024 14:28 Відповісти
Щиро дякуємо, пане Генерал Остін !
Розуміємо, що Ви робите для України все, що можете, але не все залежить від Вас та пана Президента.
Зичимо здоровья !
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19.03.2024 14:34 Відповісти
У попа була собака.
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19.03.2024 12:51 Відповісти
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19.03.2024 12:53 Відповісти
Говорять, що США чекають руйнації кримського мосту як сигнал передавати массу зброі.
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19.03.2024 12:54 Відповісти
Обговорюють, обіцяють, шукають. Це ж не американці кожен день гинуть. Як аборигенів обдурили. За нікчемний папірець забрали ядерну зброю. Тепер можно і побалакати.
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19.03.2024 12:58 Відповісти
За...ли своими мощными спитчами!!
Иран и Сев.корея не создают никаких коалиций, рамштайнов и прочей ху...ни, а молча, системно и самое главное без задержек и прочих ****..нов предоставляют раше всю линейку запрашиваемого вооружения.
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19.03.2024 13:17 Відповісти
Будете искать пока кацапы дойдут до Днепра и придёт рыжий чёрт.
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19.03.2024 14:08 Відповісти
Лучше бы молчал, хоть за умного сошел бы...

Раммштайн превратился в какой-то "совбез ООН"
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19.03.2024 15:46 Відповісти
 
 