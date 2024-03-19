Остін на засіданні "Рамштайн": Шукаємо способи, аби безперебійно допомагати Україні
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що наразі союзники шукають способи для безперебійної допомоги Україні.
Про це він заявив на засіданні у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.
"Народ України зараз не може витрачати даремно. І ми не можемо цього допустити. Тому зараз ми віднаходимо способи для того, аби безперебійно допомагати Україні в рамках усіх наших потужностей. Для того, щоб Україна могла здійснювати чергові атаки заради довготермінової безпеки", - зазначив він.
"Сьогодні ми вже мали зустріч лідерів Естонії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі. Це лідери країн, які доєдналися до коаліції потужностей", - додав Остін.
Сторони обговорювали питання дронів, командування, військових навчань, а також організації оборонної промисловості.
"Коаліція справді прогресувала за останні кілька тижнів. І ми будемо далі працювати разом, аби ідентифікувати прогалини, забезпечити фінансуванням найнагальніші ділянки аби допомогти Україні", - підсумував міністр.
Нагадаємо, сьогодні розпочалося засідання у форматі "Рамштайн".
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Розуміємо, що Ви робите для України все, що можете, але не все залежить від Вас та пана Президента.
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Иран и Сев.корея не создают никаких коалиций, рамштайнов и прочей ху...ни, а молча, системно и самое главное без задержек и прочих ****..нов предоставляют раше всю линейку запрашиваемого вооружения.
Раммштайн превратился в какой-то "совбез ООН"