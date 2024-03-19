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Новости Война
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Остин на заседании "Рамштайн": Ищем способы, чтобы бесперебойно помогать Украине

остін

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в настоящее время союзники ищут способы для бесперебойной помощи Украине.

Об этом он заявил на заседании в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Народ Украины сейчас не может тратить впустую. И мы не можем этого допустить. Поэтому сейчас мы находим способы для того, чтобы бесперебойно помогать Украине в рамках всех наших мощностей. Для того чтобы Украина могла осуществлять очередные атаки ради долгосрочной безопасности", - отметил он.

"Сегодня мы уже встретились с лидерами Эстонии, Дании, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши. Это лидеры стран, которые присоединились к коалиции мощностей", - добавил Остин.

Стороны обсуждали вопросы дронов, командования, военных учений, а также организации оборонной промышленности.

"Коалиция действительно прогрессировала за последние несколько недель. И мы будем дальше работать вместе, чтобы идентифицировать пробелы, обеспечить финансированием самые неотложные участки, чтобы помочь Украине", - подытожил министр.

Напомним, сегодня началось заседание в формате "Рамштайн".

Читайте также: Остин сегодня на заседании "Рамштайна" будет убеждать союзников, что США привержены поддержке Украины, - Reuters

Автор: 

Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+8
Може не там шукаєте?-- он Павел снаряди знаишов
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19.03.2024 12:50 Ответить
+6
Обговорюють, обіцяють, шукають. Це ж не американці кожен день гинуть. Як аборигенів обдурили. За нікчемний папірець забрали ядерну зброю. Тепер можно і побалакати.
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19.03.2024 12:58 Ответить
+6
За...ли своими мощными спитчами!!
Иран и Сев.корея не создают никаких коалиций, рамштайнов и прочей ху...ни, а молча, системно и самое главное без задержек и прочих ****..нов предоставляют раше всю линейку запрашиваемого вооружения.
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19.03.2024 13:17 Ответить
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Може не там шукаєте?-- он Павел снаряди знаишов
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19.03.2024 12:50 Ответить
Бо Павел - генерал. Він вміє шукати, коли хоче
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19.03.2024 14:28 Ответить
Щиро дякуємо, пане Генерал Остін !
Розуміємо, що Ви робите для України все, що можете, але не все залежить від Вас та пана Президента.
Зичимо здоровья !
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19.03.2024 14:34 Ответить
У попа була собака.
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19.03.2024 12:51 Ответить
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19.03.2024 12:53 Ответить
Говорять, що США чекають руйнації кримського мосту як сигнал передавати массу зброі.
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19.03.2024 12:54 Ответить
Обговорюють, обіцяють, шукають. Це ж не американці кожен день гинуть. Як аборигенів обдурили. За нікчемний папірець забрали ядерну зброю. Тепер можно і побалакати.
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19.03.2024 12:58 Ответить
За...ли своими мощными спитчами!!
Иран и Сев.корея не создают никаких коалиций, рамштайнов и прочей ху...ни, а молча, системно и самое главное без задержек и прочих ****..нов предоставляют раше всю линейку запрашиваемого вооружения.
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19.03.2024 13:17 Ответить
Будете искать пока кацапы дойдут до Днепра и придёт рыжий чёрт.
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19.03.2024 14:08 Ответить
Лучше бы молчал, хоть за умного сошел бы...

Раммштайн превратился в какой-то "совбез ООН"
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19.03.2024 15:46 Ответить
 
 