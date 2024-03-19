Остин на заседании "Рамштайн": Ищем способы, чтобы бесперебойно помогать Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в настоящее время союзники ищут способы для бесперебойной помощи Украине.
Об этом он заявил на заседании в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.
"Народ Украины сейчас не может тратить впустую. И мы не можем этого допустить. Поэтому сейчас мы находим способы для того, чтобы бесперебойно помогать Украине в рамках всех наших мощностей. Для того чтобы Украина могла осуществлять очередные атаки ради долгосрочной безопасности", - отметил он.
"Сегодня мы уже встретились с лидерами Эстонии, Дании, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши. Это лидеры стран, которые присоединились к коалиции мощностей", - добавил Остин.
Стороны обсуждали вопросы дронов, командования, военных учений, а также организации оборонной промышленности.
"Коалиция действительно прогрессировала за последние несколько недель. И мы будем дальше работать вместе, чтобы идентифицировать пробелы, обеспечить финансированием самые неотложные участки, чтобы помочь Украине", - подытожил министр.
Напомним, сегодня началось заседание в формате "Рамштайн".
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Розуміємо, що Ви робите для України все, що можете, але не все залежить від Вас та пана Президента.
Зичимо здоровья !
Иран и Сев.корея не создают никаких коалиций, рамштайнов и прочей ху...ни, а молча, системно и самое главное без задержек и прочих ****..нов предоставляют раше всю линейку запрашиваемого вооружения.
Раммштайн превратился в какой-то "совбез ООН"