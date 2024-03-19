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На Херсонщині пастух підірвався на вибухівці, яку залишили російські окупанти

сумщина,вибухівка

У села Молодецьке Херсонської області на вибухівці, залишеній російською армією, підірвався пастух. Чоловік загинув.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний випадок трапився поблизу села Молодецьке. Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет. Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям", - зазначив він.

Очільник Херсонської ОВА закликав мешканців бути обережними та не чіпати підозрілі предмети, а викликати поліцейських або рятувальників.

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Автор: 

вибухівка (474) жертви (1817) міна (375) Херсонська область (5880)


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Жалко...но. Ничему жизнь не учит. Я понимаю когда еще люди из глубоких тыловых областей, где опаснее сирены ничего и не было - они непуганные. А тут блин такое.
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19.03.2024 13:05 Відповісти
Не розумію цих людей. То таке саме як робити селфі на даху електрички. Вічна пам'ять. Але смерть через дурість.
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19.03.2024 13:08 Відповісти
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19.03.2024 13:14 Відповісти
проклята московія, гори в пеклі - УСІ!
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19.03.2024 13:31 Відповісти
 
 