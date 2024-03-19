На Херсонщині пастух підірвався на вибухівці, яку залишили російські окупанти

У села Молодецьке Херсонської області на вибухівці, залишеній російською армією, підірвався пастух. Чоловік загинув.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний випадок трапився поблизу села Молодецьке. Чоловік, який випасав худобу, знайшов вибуховий предмет. Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям", - зазначив він.

Очільник Херсонської ОВА закликав мешканців бути обережними та не чіпати підозрілі предмети, а викликати поліцейських або рятувальників.

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